Denis Drăguș, trimis să ia lecții de la Thierry Henry!

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Denis Drăguș a fost unul dintre subiectele principale de discuție la FANATIK SUPERLIGA, după evoluția sa în tricoul FCSB. Adrian Ilie a remarcat calitățile atacantului, dar l-a avertizat că încercările individuale pot afecta jocul întregii echipe. Andrei Vochin a intervenit cu o poveste spectaculoasă despre Thierry Henry și Pep Guardiola, pentru a explica de ce disciplina tactică este uneori mai importantă chiar și decât un gol marcat.

Adrian Ilie l-a lăudat pe Denis Drăguș, dar i-a transmis și un avertisment

prin încercările sale de a crea pericol la poarta adversă, într-o partidă în care FCSB a avut dificultăți în ofensivă. Adrian Ilie a apreciat faptul că atacantul și-a asumat responsabilitatea de a construi acțiuni, însă consideră că acesta trebuie să găsească un echilibru între inițiativa individuală și respectarea sarcinilor tactice. Fostul mare internațional a remarcat atât calitatea paselor lui Drăguș, cât și instinctul său în fața porții, dar a explicat că un fotbalist poate ajunge să-și încurce echipa atunci când încearcă să rezolve singur fiecare fază.

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„Mi-a plăcut Drăguș. Mi-a plăcut că a încercat să-și asume ceea ce n-a văzut, pentru că FCSB a avut o singură ocazie. A încercat să ia mingile și să le aducă cât mai aproape de careul advers și să-și creeze ocazii. Se vede calitate, are o pasă din stânga în dreapta care ajunge perfect la fundaș, la fix, iar când ajunge în careu, unde trebuia să stea, are ocazie de gol. Are și execuție perfectă, simte poarta.

Dacă o ia doar pe cont propriu, o să piardă mult. Așa am luat-o și eu. După ce am intrat și am dat gol cu Liverpool, eram la Valencia, din minutul 60 am început să fac cam ce vreau eu pe teren. În minutul 70 m-a scos afară Ranieri. Mi-a zis, apoi, că ce am făcut 60 de minute perfect am stricat în 10 minute, că i-am distrus tot echilibrul tactic. Am mai luat și bătaie 2-1. Nu se ia un meci individual. Stai în locul tău, o să-ți vină mingea la un moment dat”, a declarat Adrian Ilie, la FANATIK SUPERLIGA.

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Andrei Vochin i-a recomandat lui Denis Drăguș să asculte povestea lui Thierry Henry

Andrei Vochin a continuat analiza și a adus în discuție un episod celebru din cariera lui Thierry Henry, petrecut pe vremea când atacantul francez evolua la Barcelona, sub comanda lui Pep Guardiola. Analistul a povestit cum Henry ar fi fost schimbat la pauză de tehnicianul spaniol, deși reușise să marcheze. Motivul? Francezul nu respectase indicațiile tactice și părăsise zona în care antrenorul îi ceruse să rămână.

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„Drăguș ar fi trebuit să asculte un podcast al lui Thierry Henry. El povestește un moment epocal despre ce înseamnă partitura tactică și respectarea ei. Și zice în podcastul ăla că era la Barcelona, cu Guardiola, juca extremă stânga. Și povestea cum i s-a spus să stea și să aștepte până ce adversarii trec de linie, să ajungă mingea la el.

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Cică: «Am stat 35 de minute și nu a venit nicio minge, iar atunci în minutul 40 mă duc undeva în centrul terenului, între linia unu și doi, iau o minge de acolo, fac unul, doi adversari, mă duc, dau la poartă, e gol și deschid scorul. Bucuros nevoie mare, vine pauza, intru în vestiar, stăm acolo un pic și vine Pep și anunță că iese Henry și intră nu mai știu cine. Am rămas mască.

Eu, care credeam că vine acum să mă ia, să mă felicite, să-mi zică că am deblocat jocul echipei, am rămas, efectiv, mască. Apoi, după meci, mi-a zis că nu trebuia să fac așa ceva, pentru că noi trebuia să dezvoltăm jocul nostru așa cum am spus, pentru că la un moment dat ei oboseau și ajungea mingea la tine. Ai stricat planul tactic. I-am spus că am marcat, totuși, dar a zis că nu-l interesează, că am marcat azi, dar din întâmplare».

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Asta a povestit Henry despre ce înseamnă o partitură tactică respectată de fiecare jucător și cum reacționează jucătorul. Nu știu dacă Drăguș a făcut ceea ce a făcut din proprie inițiativă sau a încălcat indicațiile antrenorului”, a povestit Andrei Vochin, la FANATIK SUPERLIGA.

Vivi Răchită, verdict dur despre FCSB: „Se agață de Drăguș ca înecatul de pai”

Vivi Răchită a privit situația dintr-o altă perspectivă. Fostul fundaș consideră că , dar nu se află încă la nivelul fizic și sportiv necesar pentru a face diferența în mod constant. În același timp, Răchită a criticat dependența FCSB de atacant și a transmis că prioritatea echipei ar trebui să fie calificarea în play-off, nu lupta pentru titlu.

„Se vede că are calitate, dar că nu este la nivelul care ar trebui să fie, pentru că suntem în plin campionat. Noi îl așteptăm pe Drăguș de trei ani să fie acel jucător care să facă diferența. A avut multe accidentări, iar acum FCSB se agață de Drăguș ca înnecatul de pai. FCSB să nu se mai gândească la campionat, să se gândească să intre în play-off prima dată”, a adăugat Vivi Răchită.

În finalul discuției, Andrei Vochin a atras atenția că responsabilitatea pentru evoluțiile lui Denis Drăguș nu trebuie pusă exclusiv pe umerii atacantului. Potrivit analistului, staff-ul tehnic are obligația să construiască un sistem care să valorifice calitățile fotbalistului. Vochin a subliniat că Drăguș poate fi criticat pentru nerespectarea indicațiilor doar dacă se dovedește că a acționat împotriva planului stabilit de antrenor.

„Vinovat sau arătat cu degetul nu trebuie să fie doar Drăguș. El trebuie să fie arătat cu degetul doar dacă i se spune să facă ceva și el face total opusul. Trebuie să creezi ceva, să vezi ce piese ai, ce mecanism creezi ca să-l pui în valoare. Dacă Drăguș apare pe la jumătatea terenului, nu e doar vina lui”, a continuat Andrei Vochin.