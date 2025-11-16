Denis Drăguș, un car de nervi după eliminarea din Bosnia – România 3-1. Cine au fost primii colegi care l-au consolat în autocar. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Denis Drăguș a avut o seară neagră la Zenica, după ce a intrat în locul lui Daniel Bîrligea în minutul 65 și a fost eliminat după doar două minute pe gazon. La urcarea în autocar, atacantul naționalei a fost extrem de nervos, însă colegii i-au fost suport moral.

Denis Drăguș, consolat de colegi. Atacantul naționalei a izbucnit la urcarea în autocar

Denis Drăguș și-a dat rapid seama de prostia pe care a făcut-o și a izbucnit în plâns imediat după ce a părăsit terenul de joc. Atacantul lui Eyupspor s-a așezat jos, pe culoar, și a fost cuprins de lacrimi după ce și-a lăsat echipa în inferioritate numerică într-un moment crucial al partidei.

Înainte de plecarea de la stadion, atunci când a urcat în autocar, FANATIK l-a zărit pe Denis Drăguș extrem de nervos. El și-a aruncat geanta pe care o avea în mână și s-a așezat pe ultimul rând. Colegii săi nu l-au lăsat la greu și i-au sărit imediat în ajutor pentru a-i fi sprijin moral în aceste momente dificile. Florin Tănase a fost primul care s-a așezat lângă el, iar Ștefan Târnovanu, David Miculescu și Deian Sorescu i-au urmat imediat exemplul.

Ce a declarat Denis Drăguș la finalul partidei Bosnia – România 3-1

Denis Drăguș și-a găsit cu greu cuvintele în fața jurnaliștilor la finalul partidei de la Zenica, după ceea ce poate însemna cea mai tristă seară din viața sa, din punct de vedere fotbalistic. Atacantul naționalei :

„Vreau doar să îmi prezint scuze în fața tuturor, în fața românilor. Îmi pare extrem de rău de ce s-a întâmplat. Îmi pare rău că am pierdut. În două minute am luat roșu. Îmi cer scuze și aici. Nu mai are rost. Nu sunt alte cuvinte. Sper doar să ne calificăm”, a spus Denis Dărguș la finalul meciului.

România are barajul asigurat, însă a ratat un posibil traseu mai facil

Înfrângerea României la Zenica nu este nici pe departe un capăt de lume. care a învins-o pe Cipru cu 2-0 cu o oră înainte de startul partidei Bosnia – România.

Dacă ar fi obținut cel puțin o remiză, atunci naționala lui „Il Luce” ar fi putut continua să spere la locul al doilea, care ar fi dus-o tot la baraj, însă într-o urnă ce i-ar fi adus adversari mai facili, cel puțin pe hârtie, printre care Albania, Slovacia sau Cehia.

Deoarece vom merge la baraj în urma Ligii Națiunilor, România va fi repartizată în urna a patra și va juca, cu siguranță, semifinala play-off-ului în deplasare, iar printre adversarele posibile în acest moment se regăsesc Italia, Ucraina, Turcia sau Polonia.