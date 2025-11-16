Sport

Denis Drăguș, un car de nervi după eliminarea din Bosnia – România 3-1. Cine au fost primii colegi care l-au consolat în autocar. Exclusiv

Denis Drăguș este cu moralul la pământ după ce a luat cartonaș roșu în doar două minute de la intrarea pe teren. Cum a reacționat la urcarea în autocar și ce colegi i-au fost alături
Cristi Coste, Marian Popovici, Razvan Nicolae
16.11.2025 | 08:30
Denis Dragus un car de nervi dupa eliminarea din Bosnia Romania 31 Cine au fost primii colegi care lau consolat in autocar Exclusiv
CORESPONDENȚĂ DIN BOSNIA
5 poze
Vezi galeria
Denis Drăguș a fost extrem de nervos după ce și-a lăsat echipa în inferioritate în urma unui gest prostesc. Foto: Colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

Denis Drăguș a avut o seară neagră la Zenica, după ce a intrat în locul lui Daniel Bîrligea în minutul 65 și a fost eliminat după doar două minute pe gazon. La urcarea în autocar, atacantul naționalei a fost extrem de nervos, însă colegii i-au fost suport moral.

Denis Drăguș, consolat de colegi. Atacantul naționalei a izbucnit la urcarea în autocar

Denis Drăguș și-a dat rapid seama de prostia pe care a făcut-o și a izbucnit în plâns imediat după ce a părăsit terenul de joc. Atacantul lui Eyupspor s-a așezat jos, pe culoar, și a fost cuprins de lacrimi după ce și-a lăsat echipa în inferioritate numerică într-un moment crucial al partidei.

ADVERTISEMENT

Înainte de plecarea de la stadion, atunci când a urcat în autocar, FANATIK l-a zărit pe Denis Drăguș extrem de nervos. El și-a aruncat geanta pe care o avea în mână și s-a așezat pe ultimul rând. Colegii săi nu l-au lăsat la greu și i-au sărit imediat în ajutor pentru a-i fi sprijin moral în aceste momente dificile. Florin Tănase a fost primul care s-a așezat lângă el, iar Ștefan Târnovanu, David Miculescu și Deian Sorescu i-au urmat imediat exemplul.

Ce a declarat Denis Drăguș la finalul partidei Bosnia – România 3-1

Denis Drăguș și-a găsit cu greu cuvintele în fața jurnaliștilor la finalul partidei de la Zenica, după ceea ce poate însemna cea mai tristă seară din viața sa, din punct de vedere fotbalistic. Atacantul naționalei și-a luat inima în dinți și a venit la interviu pentru a-și prezenta scuzele în fața tuturor:

ADVERTISEMENT
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii avertizează...
Digi24.ro
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii avertizează că efectele pot fi majore

„Vreau doar să îmi prezint scuze în fața tuturor, în fața românilor. Îmi pare extrem de rău de ce s-a întâmplat. Îmi pare rău că am pierdut. În două minute am luat roșu. Îmi cer scuze și aici. Nu mai are rost. Nu sunt alte cuvinte. Sper doar să ne calificăm”, a spus Denis Dărguș la finalul meciului.

ADVERTISEMENT
Neverosimil: Mircea Lucescu a fost surprins în imaginea serii, pe holul stadionului, după...
Digisport.ro
Neverosimil: Mircea Lucescu a fost surprins în imaginea serii, pe holul stadionului, după eșecul României de la Zenica

România are barajul asigurat, însă a ratat un posibil traseu mai facil

Înfrângerea României la Zenica nu este nici pe departe un capăt de lume. Speranțele „tricolorilor” la primul loc fuseseră oricum spulberate de Austria, care a învins-o pe Cipru cu 2-0 cu o oră înainte de startul partidei Bosnia – România.

Dacă ar fi obținut cel puțin o remiză, atunci naționala lui „Il Luce” ar fi putut continua să spere la locul al doilea, care ar fi dus-o tot la baraj, însă într-o urnă ce i-ar fi adus adversari mai facili, cel puțin pe hârtie, printre care Albania, Slovacia sau Cehia.

ADVERTISEMENT

Deoarece vom merge la baraj în urma Ligii Națiunilor, România va fi repartizată în urna a patra și va juca, cu siguranță, semifinala play-off-ului în deplasare, iar printre adversarele posibile în acest moment se regăsesc Italia, Ucraina, Turcia sau Polonia.

Orașul din România unde se află cea mai spectaculoasă atracție turistică dedicată lui...
Fanatik
Orașul din România unde se află cea mai spectaculoasă atracție turistică dedicată lui Andrei Rațiu și Radu Drăgușin. ”O operă de artă”
Marele campion al cărui nume a ajuns în „Dicționarul românilor memorabili după 1989”:...
Fanatik
Marele campion al cărui nume a ajuns în „Dicționarul românilor memorabili după 1989”: ”Sunt onorat”
Mircea Lucescu, scandal cu jurnaliștii bosniaci după eșecul de la Zenica: „Eu trebuie...
Fanatik
Mircea Lucescu, scandal cu jurnaliștii bosniaci după eșecul de la Zenica: „Eu trebuie să vorbesc, nu tu! Ce vrei?”. Selecționerul României a răbufnit la conferința de presă
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
Parteneri
S-a dezlănțuit la adresa lui Mircea Lucescu: 'Apostolul dezastrului, încrezut plin de imprestii...
iamsport.ro
S-a dezlănțuit la adresa lui Mircea Lucescu: 'Apostolul dezastrului, încrezut plin de imprestii de tip mesianic! Pleacă singur, du-te după Rădoi'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!