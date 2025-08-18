Sport

Denis Drăguș, un singur șut pe spațiul porții în meciul cu Beșiktaș. Ce notă a primit atacantul român și cum s-au descurcat ceilalți „tricolori” din Turcia

Denis Drăguș a fost titular duminică în partida dintre Beșiktaș și Eyupspor. Cum s-a descurcat fotbalistul român în duelul din etapa a doua.
Daniel Işvanca
18.08.2025 | 06:48
Denis Dragus un singur sut pe spatiul portii in meciul cu Besiktas Ce nota a primit atacantul roman si cum sau descurcat ceilalti tricolori din Turcia
ULTIMA ORĂ
Cum s-a descurcat Denis Drăguș în disputa dintre Beșiktaș și Eyupspor FOTO: X / @eyupspor

Denis Drăguș a fost introdus titular duminică în disputa dintre Beșiktaș și Eyupspor, din etapa a doua a Superligii Turciei. Atacantul împrumutat de la Trabzonspor a evoluat 75 de minute, dar fără a avea mari realizări.

ADVERTISEMENT

Denis Drăguș, fără realizări în Beșiktaș – Eyupspor

Denis Drăguș a evoluat din postura de titular duminică în meciul dintre Beșiktaș și Eyupspor, meci pierdut dramatic de formația revelație din sezonul trecut din Turcia.

Tammy Abraham a deschis scorul din lovitură de la 11 metri, în minutul 19, însă egalitatea a fost restabilită, după reușita lui Mame Thiam (min. 29).

ADVERTISEMENT

Atacantul român a fost înlocuit în minutul 75 al partidei, iar nota acordată de statisticienii de la Sofa Score a fost 6,7. Acesta a reușit 6 dribblinguri, dar doar un singur șut pe spațiul porții adverse.

Din păcate, Eyupspor a încasat golul decisiv în al șaselea minut de prelungire, portughezul Rafa Silva reușind să puncteze din pasa lui Gabriel Paulista.

ADVERTISEMENT
„Marionetele Kremlinului”. Cum sunt instruiți profesorii ruși să depisteze eventuale „porniri criminale” în...
Digi24.ro
„Marionetele Kremlinului”. Cum sunt instruiți profesorii ruși să depisteze eventuale „porniri criminale” în rândul studenților străini

Alexandru Maxim și Deian Sorescu, inexistenți în Konyaspor – Gaziantep

Alexandru Maxim și Deian Sorescu au început din primul minut duminică în partida disputată pe terenul celor de la Konyaspor, însă cei doi au fost inexistenți, în fața unei echipe aflate în mare formă.

ADVERTISEMENT
Liber de contract de două luni și jumătate, Ianis Hagi a ales
Digisport.ro
Liber de contract de două luni și jumătate, Ianis Hagi a ales

Alassane Ndao, Danijel Aleksic și Yhoan Andzouana au marcat golurile gazdelor. În minutul 79, Maxim a fost înlocuit de Cihan, iar cei de la Sofa Score i-au evaluat evoluția cu nota 6,7, una dintre cele mai mari din tabăra oaspeților.

ADVERTISEMENT

Deși a fost integralist, Deian Sorescu a fost unul dintre cei mai slabi jucători de pe teren, iar nota primită a fost sub media echipei: 6,3. În minutul 87, tehnicianul celor de la Konyaspor l-a trimis în teren și pe Marius Ștefănescu, în locul lui Marko Jevtović.

Tot duminică, Genclerbirligi a pierdut pe teren propriu contra celor de la Antalyaspor. Daniel Popa nu a fost în lot pentru acest meci la gruparea nou promovată.

Rapid și Universitatea Craiova nu îl sperie pe Gigi Becali! „E o echipă...
Fanatik
Rapid și Universitatea Craiova nu îl sperie pe Gigi Becali! „E o echipă foarte slabă. Nu îmi fac griji”
Costel Gâlcă, nemulțumit după Rapid – FCSB 2-2: „Nu am arătat bine. Mă...
Fanatik
Costel Gâlcă, nemulțumit după Rapid – FCSB 2-2: „Nu am arătat bine. Mă așteptam la mai mult!”
Elias Charalambous, sincer după Rapid – FCSB 2-2: „Dacă faci greșeli, plătești pentru...
Fanatik
Elias Charalambous, sincer după Rapid – FCSB 2-2: „Dacă faci greșeli, plătești pentru ele”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Daniel Işvanca
Daniel Işvanca
Daniel Ișvanca este redactor pe zona de Sport la FANATIK, unde activează din august 2024. A debutat ca ziarist la HotNews.ro și are o experiență de peste trei ani în cadrul acestui domeniu.
Parteneri
Ianis Hagi a luat decizia finală în cazul ofertei de la Fatih Karagumruk!
iamsport.ro
Ianis Hagi a luat decizia finală în cazul ofertei de la Fatih Karagumruk!
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!