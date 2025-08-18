Denis Drăguș, un singur șut pe spațiul porții în meciul cu Beșiktaș. Ce notă a primit atacantul român și cum s-au descurcat ceilalți „tricolori” din Turcia

Denis Drăguș a fost introdus titular duminică în disputa dintre Beșiktaș și Eyupspor, din . Atacantul împrumutat de la Trabzonspor a evoluat 75 de minute, dar fără a avea mari realizări.

ADVERTISEMENT

Denis Drăguș, fără realizări în Beșiktaș – Eyupspor

duminică în meciul dintre Beșiktaș și Eyupspor, meci pierdut dramatic de formația revelație din sezonul trecut din Turcia.

Tammy Abraham a deschis scorul din lovitură de la 11 metri, în minutul 19, însă egalitatea a fost restabilită, după reușita lui Mame Thiam (min. 29).

ADVERTISEMENT

Atacantul român a fost înlocuit în minutul 75 al partidei, iar nota acordată de statisticienii de la Sofa Score a fost 6,7. Acesta a reușit 6 dribblinguri, dar doar un singur șut pe spațiul porții adverse.

Din păcate, Eyupspor a încasat golul decisiv în al șaselea minut de prelungire, portughezul Rafa Silva reușind să puncteze din pasa lui Gabriel Paulista.

ADVERTISEMENT

Alexandru Maxim și Deian Sorescu, inexistenți în Konyaspor – Gaziantep

Alexandru Maxim și Deian Sorescu au început din primul minut duminică în partida disputată pe terenul celor de la Konyaspor, însă cei doi au fost inexistenți, în fața unei echipe aflate în mare formă.

ADVERTISEMENT

Alassane Ndao, Danijel Aleksic și Yhoan Andzouana au marcat golurile gazdelor. În minutul 79, Maxim a fost înlocuit de Cihan, iar cei de la i-au evaluat evoluția cu nota 6,7, una dintre cele mai mari din tabăra oaspeților.

ADVERTISEMENT

Deși a fost integralist, Deian Sorescu a fost unul dintre cei mai slabi jucători de pe teren, iar nota primită a fost sub media echipei: 6,3. În minutul 87, tehnicianul celor de la Konyaspor l-a trimis în teren și pe Marius Ștefănescu, în locul lui Marko Jevtović.

Tot duminică, Genclerbirligi a pierdut pe teren propriu contra celor de la Antalyaspor. Daniel Popa nu a fost în lot pentru acest meci la gruparea nou promovată.