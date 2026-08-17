Denis Drăguș nu se lasă! Câți bani solicită internaționalul român pentru a avea cale liberă către FCSB

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Denis Drăguș (27 de ani) a fost cel mai vehiculat nume în tabăra FCSB-ului în această vară, însă șansele ca el să mai ajungă la echipa patronată de Gigi Becali sunt minime. Internaționalul român mai are contract doi ani cu Trabzonspor și vrea să ia până și ultimul bănuț pentru a semna rezilierea contractului.

Denis Drăguș cere o avere pentru a rezilia cu Trabzonspor! Șanse minime să ajungă la FCSB

La începutul verii, la FCSB se preconizau transferuri de senzație. Florinel Coman și Denis Drăguș erau principalele ținte ale patronului Gigi Becali, însă în cele din urmă este puțin probabil ca măcar unul dintre cei doi să mai ajungă la București. Atacantul celor de la Trabzonspor a părut mai aproape decât extrema lui Al-Gharafa, însă negocierile cu clubul turc nu au decurs conform așteptărilor.

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Deși și-l dorește foarte mult, Gigi Becali nu vrea să plătească o sumă de transfer în schimbul său, întrucât deja Acest lucru este o adevărată barieră pentru transferul său, deoarece românul mai are contract pe două sezoane cu Trabzonspor.

Drăguș nu mai intră în planurile antrenorului și clubul își dorește o reziliere a contractului, însă internaționalul român cere o sumă uriașă. Pentru a rupe înțelegerea, Drăguș solicită toate salariile până la finalul contractului, care ar însuma nu mai puțin de 3 milioane de euro, informează Trabzonspor nici nu vrea să audă de așa ceva și încearcă să negocieze rezilierea pentru o sumă mai mică. În ultimă instanță, el va continua să fie împrumutat la alte echipe, la fel cum s-a întâmplat și în sezonul precedent.

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Câți bani vor să-i ofere cei de la Trabzonspor lui Denis Drăguș

este una mult mai mică decât cea la care se gândește românul. În direct la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a dezvăluit că turcii vor să-i ofere 300.000 pe sezon, în loc de 1,5 milioane, adică un total de 600.000 de euro pentru cei doi ani de contract:

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„Ne-a spus Drăguș că ei (n.r. clubul Trabzonspor) vor să-i dea 300 de mii. Adică 600 de mii pe doi ani. Dar el nu vrea așa. Fotbalistul dorește toți banii (n.r. undeva la 3 milioane de euro)”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate pentru FANATIK.

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Echipele din Turcia nu și-l doresc pe Denis Drăguș

În urma formei slabe din sezonul trecut, în care nu a reușit să marcheze niciun gol pentru cele două echipe la care a evoluat sub formă de împrumut, Eyupspor și Gaziantep,

Atacantul român a fost propus la o nou-promovată, împreună cu un alt coleg de la Trabzonspor, însă echipa proaspăt revenită pe prima scenă a fotbalului turc nu s-a arătat interesată de serviciile celor doi: „John Lundstram și Denis Drăguș de la Trabzonspor au fost propuși către Erzurumspor FK. Totuși, Erzurumspor FK nu a privit cu interes niciunul dintre cei doi jucători”, a explicat jurnalistul turc Orkun Çizmeli.