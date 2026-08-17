Denis Drăguș nu se lasă! Câți bani solicită internaționalul român pentru a avea cale liberă către FCSB

Denis Drăguș (27 de ani) a fost cel mai vehiculat nume în tabăra FCSB-ului în această vară, însă șansele ca el să mai ajungă la echipa patronată de Gigi Becali sunt minime. Internaționalul român mai are contract doi ani cu Trabzonspor și vrea să ia până și ultimul bănuț pentru a semna rezilierea contractului.
La începutul verii, la FCSB se preconizau transferuri de senzație. Florinel Coman și Denis Drăguș erau principalele ținte ale patronului Gigi Becali, însă în cele din urmă este puțin probabil ca măcar unul dintre cei doi să mai ajungă la București. Atacantul celor de la Trabzonspor a părut mai aproape decât extrema lui Al-Gharafa, însă negocierile cu clubul turc nu au decurs conform așteptărilor.
Deși și-l dorește foarte mult, Gigi Becali nu vrea să plătească o sumă de transfer în schimbul său, întrucât deja i-ar oferi un salariu ce ar ajunge la aproximativ 1 milion de euro anual. Acest lucru este o adevărată barieră pentru transferul său, deoarece românul mai are contract pe două sezoane cu Trabzonspor.
Drăguș nu mai intră în planurile antrenorului și clubul își dorește o reziliere a contractului, însă internaționalul român cere o sumă uriașă. Pentru a rupe înțelegerea, Drăguș solicită toate salariile până la finalul contractului, care ar însuma nu mai puțin de 3 milioane de euro, informează presa turcă. Trabzonspor nici nu vrea să audă de așa ceva și încearcă să negocieze rezilierea pentru o sumă mai mică. În ultimă instanță, el va continua să fie împrumutat la alte echipe, la fel cum s-a întâmplat și în sezonul precedent.
Suma pe care Trabzonspor dorește să i-o ofere lui Denis Drăguș pentru cei doi ani de contract este una mult mai mică decât cea la care se gândește românul. În direct la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a dezvăluit că turcii vor să-i ofere 300.000 pe sezon, în loc de 1,5 milioane, adică un total de 600.000 de euro pentru cei doi ani de contract:
„Ne-a spus Drăguș că ei (n.r. clubul Trabzonspor) vor să-i dea 300 de mii. Adică 600 de mii pe doi ani. Dar el nu vrea așa. Fotbalistul dorește toți banii (n.r. undeva la 3 milioane de euro)”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate pentru FANATIK.
În urma formei slabe din sezonul trecut, în care nu a reușit să marcheze niciun gol pentru cele două echipe la care a evoluat sub formă de împrumut, Eyupspor și Gaziantep, Denis Drăguș pare să nu mai prezinte interes în rândul formațiilor din Superliga Turciei.
Atacantul român a fost propus la o nou-promovată, împreună cu un alt coleg de la Trabzonspor, însă echipa proaspăt revenită pe prima scenă a fotbalului turc nu s-a arătat interesată de serviciile celor doi: „John Lundstram și Denis Drăguș de la Trabzonspor au fost propuși către Erzurumspor FK. Totuși, Erzurumspor FK nu a privit cu interes niciunul dintre cei doi jucători”, a explicat jurnalistul turc Orkun Çizmeli.