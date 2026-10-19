Denis Haruț, mesaj clar pentru foștii colegi înainte de Voluntari – FCSB: „Nu ne e frică de ei”

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Fostul jucător al FCSB cu 41 de meciuri în tricoul FCSB a vorbit pentru FANATIK .

Denis Haruț abia așteaptă să își revadă foștii colegi de la FCSB

Denis Haruț a evoluat în tricoul FCSB timp de 3 sezoane în perioada 2021-2024. Jucătorul transferat de la FC Botoșani pentru 660.000 de euro e mai motivat ca oricând înainte de reîntâlnirea cu foștii colegi.

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Denis, o ambiție în plus la meciul ăsta? E un duel special pentru tine cu FCSB?

– Da, e un club la care eu am jucat 3 ani de zile și mă întâlnesc cu atâția foști colegi Crețu, Târnovanu, Matei portarul, Radunovic, Dawa și abia aștept să ne revedem. Îl tratăm însă la fel ca oricare altul.

Cum ți se pare FCSB în începutul ăsta de sezon și cu Reghecampf?

– FCSB e o echipă, se fac investiții mari și clar că toată lumea așteaptă și are pretenții de la ei. Cred că o să arate mai bine cu Reghecampf și am văzut și eu niște antrenamente, se lucrează profesionist acolo.

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Denis Haruț, mesaj ferm pentru FCSB: „Nu ne e frică de ei”

A fost scandal mare cu prețurile biletelor. Ce părere ai?

– Am auzit și eu, dar cred că o să fie un stadion plin pentru că jucăm cu FCSB, vor să ne susțină și pe noi și să vedem un meci frumos.

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Nu stați deloc bine în clasament. O victorie cu FCSB ar fi extrem de importantă.

– Clar nu stăm prea bine și ar fi extraordinar să câștigăm. Nu ne e frică de ei, e un meci de fotbal cu o echipă importantă, însă încercăm că putem să facem față și chiar să fim mai buni.

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De ce crede că FCSB se va bate la titlu și ce spune de Denis Drăguș

Crezi că Voluntari se poate salva de retrogradare?

– Eu am mare încredere în echipa asta și în tot ce se întâmplă la Voluntari. Cred că vom ieși din zona asta, Cu 3 puncte am ieși din criza asta și sper în continuare să acumulăm cât mai mult puncte.

Dacă îți spunea cineva la începutul campionatului că FCSB o să fie pe locul 10 după 11 etape ai fi crezut?

– Nu știu, am fost și eu acolo și au fost momente în caream fost pe locul 12-13. FCSB e club mare și pot să își revină din momentele astea. Așa s-a întâmplat când am fost acolo și așa cred că va fi și acum. Chiar au jucători de calitate.

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Va fi mai puternică FCSB cu Denis Drăguș?

– Eu îl cunosc pe Denis foarte mult timp, am fost colegi la naționala de tineret. Clar e . Se știe răspunsul deja. Normal că s-au întărit și 100% îi va ajuta.

Cei doi jucători care l-au impresionat pe Haruț. Unul e dorit de FCSB

Cine te-a impresionat în startul ăsta de campionat?

– Cred că o să fie o luptă între Dinamo, Craiova, Rapid, FCSB o să își revină. Vor fi mai multe echipe și cine va fi mai constant va cuceri titlul. Craiova trebuie să își apere trofeele și clar vor încerca asta. Dinamo arată foarte bine până acum și Rapid care e forță, de ce nu și CFR Cluj.

Te-a impresionat un jucător în mod special până acum? Dar unul mai tânăr?

– Aș putea să spun Pascual. A marcat și atâtea goluri și toată lumea apreciază evoluțiile lui. Chiar a făcut treabă foarte bună. Vreau să spun și de Remus Guțea care are o calitate excepțională și își face treaba foarte bine la Voluntari. Nu trebuie să i se pună etichete dacă are un meci mai slab.

Cum poate câștiga Voluntari cu FCSB

Dacă marchezi cu FCSB te bucuri?

– Mă voi bucura, dar mă voi bucura decent, pentru colegii mei. Mai ales că suntem într-o situație mai grea, dar nu voi face gesturi la adresa galeriei sau jucătorilor pentru că am rămas în relații bune cu foștii colegi.

Face Voluntari surpriza cu FCSB?

– Eu zic că putem. Jucăm acasă, trebuie să avem curaj, să interpretăm fazele cum trebuie. Putem să le punem probleme și să facem un meci cât mai bun.