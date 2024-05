Denis Haruț, mesaj clar pentru Gigi Becali după titlul câștigat de FCSB: „Vreau să joc mai mult!”

Denis Haruț a vorbit pentru FANATIK după meciul împotriva lui CFR Cluj, la care au fost decernate trofeul, medaliile și tricourile de campioni.

Denis Haruț, declarații pentru FANATIK la festivitatea de premiere: „O să sărbătorim în toate felurile și cu de toate”

Denis Haruț a fost extrem de fericit deși FCSB a pierdut cu 0-1 meciul cu CFR Cluj: „O seară de neuitat, normal. Vedeți și voi ce nebunie este. A fost un an fantastic, un an cu multă perseverență din partea jucătorilor și a staff-ului, a tuturor din jurul nostru și ne bucurăm că am câștigat după atâta timp campionatul”.

ADVERTISEMENT

Fundașul central vrea să profite la maxim de aceste momente alături de colegii săi: „O să sărbătorim în toate felurile și cu de toate. O să ne bucurăm, o să încercăm să ne simțim bine în aceste zile pentru că merităm fiecare dintre noi și sperăm să iasă totul bine”.

Haruț crede în : „De ce să nu ne putem califica? Trebuie să crezi cu tărie în forțele tale și să speri tot timpul. Nimic nu este imposibil. Știu că sunt adversari tari, sunt nume grele care intră acolo, dar de ce nu?”.

ADVERTISEMENT

Denis Haruț e determinat să joace mai mult în sezonul viitor: „Sper să nu dezamăgesc”

Denis Haruț spune că Mihai Pintilii și Elias Charalambous fac o echipă excelentă: „Normal că m-aș bucura să continue. Am câștigat campionat. Ce puteau să mai facă? Au făcut un cuplu foarte bun, au fost aproape de noi, am înțeles foarte bine ce ne-au cerut și în final am câștigat”.

Jucătorul care a evoluat în 15 meciuri în acest sezon are și un obiectiv personal: „Evident, asta îmi doresc de când am ajuns aici. Am spus-o că sper să nu dezamăgesc, sper să joc cât mai mult și să îmi arăt valoarea. Uneori am jucat mai mult, alteori mai puțin. Sper că mi-am făcut treaba de fiecare dată”.

ADVERTISEMENT

În final, a transmis un mesaj și pentru suporteri: „Le mulțumim foarte mult că au fost alături de noi la fiecare meci, în fiecare ipostază, chiar și la înfrângeri. Le mulțumim foarte mult și să se bucure alături de noi”.

A lipsit aproape 2 luni din cauza unei accidentări

Denis Haruț a avut și un moment mai dificil în această iarnă. Fundașul central s-a accidentat în ianuarie și a lipsit de pe gazon aproximativ două luni.

ADVERTISEMENT

Fundașul central în vârstă de 25 de ani evaluat la 400.000 de euro mai are contract cu FCSB până la 30 iunie 2025. În 2021, Gigi Becali i-a plătit lui Valeriu Iftime 660.000 de euro pentru Haruț.

Denis Haruț, interviu pentru Fanatik după decernarea trofeului de campioană pentru FCSB