Denis Haruț s-a răzbunat pe Dinamo cu o „Panenka” în prelungiri! Fundașul lui Sepsi a marcat dintr-un penalty dat la VAR. Video

. a înscris dintr-un penalty acordat la VAR. Reușita a fost însă una de mare finețe.

Denis Haruț, gol superb în poarta lui Dinamo. Fundașul lui Sepsi a egalat la 1 din penalty

Dinamo a pierdut în minutul 90+9 două puncte din confruntarea cu Sepsi. Oaspeții au primit penalty după ce Sivis l-a faultat în propriul careu pe Breij. Înainte să arate punctul cu var, „centralul” Szabolcs Kovacs a revăzut faza pe monitor.

Cel care și-a asumat responsabilitatea de a executa penalty-ul într-un moment atât de important a fost Denis Haruț. Fundașul, care avea doar 2 goluri în SuperLiga înaintea partidei cu Dinamo, a șocat pe toată lumea cu decizia pe care a luat-o.

Haruț nu doar că a bătut de la 11 metri și a marcat pentru 1-1, dar execuția a fost una de mare rafinament. Campion al României cu FCSB, fundașul dreapta a trimis mingea în stil „Panenka”, o scăriță de toată frumusețea, care nu i-a dat nicio șansă lui Alexandru Roșca. – vezi

„Sincer, am în cap de mult timp să fac acest lucru la primul penalty. Mă bucur că am marcat și suntem acolo. Am avut emoții, sper să mai dau gol.

Ne-am dorit să luăm cele trei puncte, cu asta am venit în cap, dar e un bun și un punct având în vedere că au condus atâtea minute. ”, a declarat Denis Haruț, după Dinamo – Sepsi 1-1.

Haruț, ironizat pe „Arcul de Triumf”

Înaintea partidei de pe „Arcul de Triumf”, în tribunele stadionului de la Mănăstirea Cașin au fost tenisuni

Din informațiile transmise de la fața locului de reporterii FANATIK, înaintea meciului a avut loc o ironie care l-a vizat pe Denis Haruț. În momentul în care prezenta echipa lui Sepsi, crainicul lui Dinamo, Ștefan Știucă, l-a descris pe Denis Haruț drept „stelistul Haruț”.

Denis Haruț, care are în palmares trei trofee cu FCSB, titlul (2024), Supercupa (2024), a fost legitimat la echipa lui Gigi Becali în perioada ianuarie 2021 – septembrie 2024.