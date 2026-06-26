Sport

Denis Popescu concurează la Roma şi peste două zile are examenul de licenţă: „Dimineaţa învăţ, seara învăţ, dar mai am o săptămână şi termin!”. Video

Denis Popescu nu a reușit să obțină decât locul 8 în finala B la 100 de metri fluture, însă recunoaște că nu este cu capul la competiție. Tânărul va susține peste doar câteva zile examenul de licență
Ciprian Păvăleanu, Marian Popovici
26.06.2026 | 20:59
Denis Popescu concureaza la Roma si peste doua zile are examenul de licenta Dimineata invat seara invat dar mai am o saptamana si termin Video
CORESPONDENŢĂ DIN ROMA
Denis Popescu a obținut doar locul 8 în finala la 100 de metri fluture. Foto: FANATIK / Vasile Mihai-Antonio
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Denis Popescu (22 de ani) a fost prezent în finala B de la Foro Italico, la proba de 100 de metri fluture. Din păcate, el s-a clasat doar pe locul 8, deși la prima întoarcere se poziționa pe locul 3. Tânărul înotător recunoaște că nu poate fi 100% concentrat la competiția de la Roma, întrucât în curând va susține examenul de licență.

Denis Popescu, locul 8 la 100 de metri fluture

Denis Popescu nu a avut cea mai bună performanță în finala B la 100 de metri fluture. El a înregistrat un timp de 52.74 și s-a clasat pe poziția a 8-a, deși după prima întoarcere avea speranțe la podium. Pe prima poziție a terminat italianul Federico Burdisso (51.91), podiumul fiind completat de Mikhail Vekovishchev (51.98) și Carlos D’Ambrosio (52.03).

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Tânărul înotător a vorbit la ieșirea din bazin și a dezvăluit că nu se lasă afectat de acest rezultat, întrucât este vorba doar despre o competiție de verificare: „A fost o experiență interesantă. Nu e sfârșit de lume, e un concurs de verificare. Până la urmă nu acesta este obiectivul. De asta am și venit, să testăm, să vedem unde suntem, ce mai avem de îmbunătățit. Nivelul este unul ridicat, unul mare. Sincer, cred că e mai greu decât la Europenele care urmează, pentru că văd foarte multă lume care e acum bine pregătită și o să fie interesantă următoarea perioadă.

E un bazin foarte frumos, ca aspect e extraordinar. Dar mie nu-mi place să înot în bazine descoperite. Nu-mi place că e foarte cald. Bine, acum încep că nu-mi place, nu-mi place și pare că mă plâng. Dar nu mă plâng, e un bazin frumos. Până la urmă am devenit campion european în bazin descoperit. Adică mă avantajează acest bazin. Dar cu siguranță prefer cel acoperit”, a spus Denis Popescu, imediat după cursă.

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Tânărul înotător se pregătește de examenul de licență

Pe lângă faptul că nu și-a făcut un obiectiv în a avea o performanță foarte bună la Roma, Denis Popescu a recunoscut că nu poate fi cu gândul la această competiție, atât timp cât acasă îl așteaptă examenul de licență:

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„Poate acum în finală m-așteptam la ceva mai… mai bine. Dar, cum am mai spus, suntem în mijlocul pregătirii, suntem obosiți. Și sincer să fiu cu dumneavoastră, nu am capul la acest concurs pentru că mâine plec și am licența imediat. Da, exact. Adică acum învăț, seara învăț, nu prea am gândul aici, dar totuși am vrut să vin să văd prima zi cum e.

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Este foarte dificil să faci față, mai ales în aceste perioade în care sunt examenele. Cursurile în timpul semestrului nu sunt atât de dificile, pentru că avem înțelegere la prezență. Dar la examene trebuie să mergem, trebuie să învățăm un pic. Și atunci se complică puțin treaba. Se intersectează uneori. Preferabil ar fi să nu lipsesc de la antrenamente, dar uneori mai trebuie și așa, să putem face față. Dar termin, măcar termin, acum mai am o săptămână de tras și am terminat”, a mai declarat Denis Popescu.

Denis Popescu este coleg la Dinamo cu David Popovici! Ce a învățat de la „rechinul” României

Denis Popescu are șansa de a fi coleg de echipă cu David Popovici, de la care are foarte multe de învățat. După cursa de la Roma, el a explicat cu ce face David Popovici diferența față de restul sportivilor. Totodată, el vorbit despre obiectivele sale personale:

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„Da, cum am mai spus, aproape de fiecare dată spun asta, dar o mai spun, pentru că e ceva ce ar fi bine să învețe toată lumea. Până să fiu mai apropiat cu el, poate treceam cu vederea peste anumite lucruri, nici nu le observam. Doar ziceam: „Da, face asta, wow”. Dar când stai cu el mai mult și-l observi mai de aproape, sunt lucruri mici pe care le face și care fac diferența. De asta el până la urmă e unde e. Face lucrurile mici.

Cu siguranță, Olimpiada, printre ele. Asta mă motivează pe mine cel mai mult. Să-l fac mândru pe Denis mic… și să îndeplinesc visul lui Denis mic, care încă e și al lui Denis mare”, a conchis sportivul în vârstă de 22 de ani.

Ce a declarat Denis Popescu după cursa de la Roma

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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