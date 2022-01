Denis Ventura, ţinta de la centrul terenului! Dinamo vrea încă un transfer de la Clinceni. Exclusiv

Flavius Stoican este în căutare de soluţii pentru a întări Dinamo înainte de partea a doua a campionatului. “Câinii” l-au transferat pe Răzvan Patriche de la Clinceni şi au pus ochii pe un alt fotbalist al “lanternei”.

Denis Ventura, ţinta de la centrul terenului! Dinamo îl vrea de la Clinceni

Din informaţiile FANATIK, Dinamo îl vrea pe Denis Ventura de la Academica Clinceni. Mijlocaşul slovac a evoluat în 15 meciuri din acest sezon, fiind integralist în majoritatea dintre acestea.

Oficialii dinamovişti au declarat în repetate rânduri că vor să transfere jucători care au evoluat în prima parte a campionatului, însă fiind un club în insolvenţă, nu îşi permit să plătească sume de transfer.

Se potriveşte perfect profilului căutat de oficialii echipei

Denis Ventura se potriveşte perfect profilului de jucător căutat de Dinamo. Slovacul a evoluat în majoritatea meciurilor, a marcat două goluri şi a dat o pasă decisivă, fiind unul dintre cei mai constanţi jucători ai Clinceniului.

În plus, jucătorul în vârstă de 26 de ani ar veni la Dinamo în postura de jucător liber de contract, în condiţiile în care Academica Clinceni se destramă şi există şanse să joace cu juniorii în returul campionatului.

Denis Ventura, om important în succesul Clinceniului din sezonul trecut!

Denis Ventura este la Academica Clinceni din ianuarie 2020. Atunci, echipa antrenată de Ilie Poenaru era penultima în clasament, însă a reuşit să se salveze de la retrogradare şi un sezon mai târziu s-a calificat în play-off.

Este considerat un jucător valoros din punct de vedere defensiv, fiind o speranţă a fotbalului slovac la juniori şi tineret, cu meciuri în naţionalele U-18 şi U-20. Nu a prins nicio selecţie la nivelurile mai mari de vârstă.

Patriche, transferat de “câini” de la Clinceni: “Am renunțat la bani ca să vin la Dinamo”

Dinamo a făcut primul transfer al iernii de la Academica Clinceni. , cel care, într-un interviu pentru FANATIK, a dezvăluit că a renunţat la patru salarii pentru a ajunge la “câini”:

“Nu am plecat în condiții foarte bune. Eram neplătit de patru luni jumătate. Mi-am depus memoriu și am negociat cu clubul să devenim jucător liber. Am plecat fără bani de la Clinceni și am renunțat la bani ca să vin la Dinamo!

Eu sunt optimist că pot ajuta echipa și ne putem salva de retrogradare. Altfel nu veneam! O să fim o echipă mai unită și vom demonstra că locul lui Dinamo nu este acolo”, a spus Patriche pentru FANATIK.

Oficialii lui Dinamo susţin că sunt în negocieri cu patru sau cinci nume de fotbalişti, însă acestea sunt reticenţi în ceea ce priveşte insolvenţa şi relaţia echipei cu suporterii.

