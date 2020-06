Denisa Dedu, aşa cum n-ai mai văzut-o! Portarul lui CSM Bucureşti a început cursurile de machiaj. Foto

“Îmi doream foarte mult să iau lecții de makeup, așa că în perioada Pandemiei am decis să urmez acest curs online sub îndrumarea Laurei, care m-a ajutat foarte foarte mult. Cel mai mult am muncit la blending, acolo trebuie mereu insistat și avut grijă.

Lumea nu este obișnuită să vadă sportivele machiate, dar trebuie să ținem cont că putem fi feminine și trebuie chiar să învățăm să ne machiem singure. Oamenii ar zice ”wow”, dacă m-ar vedea așa machiată la un meci.

De obicei, noi nu ne machiem strident la meciuri, un BB cream, un rimel și atât. Dacă am timp liber, îmi place să mă aranjez, să mă machiez, să acord cât mai multă atenție acestui aspect”, a spus Denisa Dedu.

Denisa Dedu joacă la CSM Bucureşti din vara anului 2019, după ce petrecuse doi ani la Siofok (Ungaria). Alături de formaţia maghiară a câştigat cel mai important trofeu din cariera ei, Cupa EHF în primăvara anului trecut. Între 2010 şi 2017, handbalista de 25 de ani a evoluat la Corona Braşov. La scurt timp după ce a debutat la senioare, Denisa Dedu a fost selecţionată la echipa naţională de handbal feminin a României, alături de care a participat la şase turnee finale de Campionat European şi Campionat Mondial.