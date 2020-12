Denisa Dedu, despre calvarul din izolare: “Mi-a fost greu să văd meciul din fața televizorului. Am suferit”

Denisa Dedu a fost unul dintre oamenii cheie ai României în victoria cu Polonia, scor 28-24. Portarul naționalei noastre a reușit cinci intervenții din 16 șuturi și a pus umărul la calificarea în grupele principale din competiție.

Imediat după meci, portarul naționalei României a vorbit și despre clipele grele petrecute în izolare. Denisa Dedu a fost colegă de cameră cu Laura Moisă, iar după ce extrema dreaptă a fost depistată pozitiv, Dedu a intrat și ea în izolare.

Portarul a ratat meciul de debut împotriva Germaniei, chiar dacă la ora meciului avea un test negativ. Avea nevoie de două astfel de teste negative pentru a se putea întoarce alături de echipă, iar în cursul zilei de vineri, Dedu a primit vestea cea bună.

Denisa Dedu, despre cum a trăit meciul cu Germania din izolare: “Am suferit alături de ele”

Denisa s-a alăturat lotului la antrenamentul oficial dinaintea meciului cu Polonia și a intrat foarte bine în poarta României în această confruntare, reușind cinci intervenții care au ajutat la obținerea victoriei.

După meci, Dedu a fost întrebată de reporterul FANATIK despre cum a trăit meciul împotriva Germaniei din fața televizorului, spunând că a fost un moment foarte dificil și că voia să revină cât mai rapid la lot:

“A fost greu să nu pot să ajut echipa, mai ales când am văzut meciul din fața televizorului. Voiam să ajut. Am suferit alături de ele, le-am încurajat, dar nu a fost un meci bun pentru noi. Mă bucur că am putut ieși și să ajut echipa. Mă bucur mult că am jucat și am ajutat echipa din teren”, a spus Dedu la conferința de presă de după meci.

Mă bucur că am crezut în noi și nu ne-am predat. Sunt foarte mândră de colegele mele”

Despre meciul împotriva Poloniei, Dedu spune că în partea secundă a mers foarte bine apărarea și spune că e mândră de colegele sale care nu s-au predat, chiar dacă situația a fost una foarte dificilă:

“Vreau să felicit echipa Poloniei pentru acest meci. În prima repriză ne-am chinuit. Apoi, ne-am apărat mai bine în partea secundă. Mă bucur că am crezut în noi și nu ne-am predat. Sunt foarte mândră de colegele mele. A fost o victorie foarte importantă pentru noi”, a povestit Dedu.

România a acumulat două puncte în grupa D a competiției și este ca și calificată în grupele principale. Luni, de la ora 21:30, România va evolua în ultimul meci din prima fază a grupelor, împotriva Norvegiei.

