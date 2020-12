Denisa Dedu, explicație pentru înfrângerea cu Norvegia: ”Aici s-a făcut diferenţa”

Portarul echipei naționale de handbal feminin a României, Denisa Dedu, a explicat înfrângerea din meciul cu Norvegia de la Campionatul European.

Elevele lui Bogdan Burcea au pierdut cu 20-28 meciul împotriva nordicelor, dar au visat frumos timp de 45 de minute cât au ținut aproape de marile favorite ale competiției.

Diferenţa s-a făcut în final de meci când nordicele au reuşit să fie foarte solide în defensivă, iar Katrine Lunde a făcut minuni în poartă.

Înfrângerea în fața Norvegiei, explicată de Denisa Dedu

”Consider că o mare parte a jocului ne-am bătut cu echipa Norvegiei. Am arătat că echipa are valoare şi că poate. Când dai Norvegiei nişte mingi uşoare, se întâmplă ceea ce s-a întâmplat. Nu cred că a fost teama faţă de victorie. Doar că, după cum bine ştim, Norvegia are atuuri”, a explicat Denisa Dedu înfrângerea în fața Norvegiei.

”Au contraatac foarte rapid, le-am dat posibilitatea să dea nişte goluri uşoare şi cred că aici s-a făcut diferenţa. Consider că în acest meci jocul s-a îmbunătăţit. Atmosfera dintre noi s-a îmbunătăţit. Noi nu am avut niciun meci un an de zile şi ne-am resimţit la început. Echipa a arătat că poate creşte în continuare”, a declarat Dedu.

”Vreau să felicit Norvegia. România a arătat astăzi că este din ce în ce mai bună de la meci la meci. Din păcate am pierdut. Norvegia a făcut mai puţine greşeli, dar am arătat că suntem o echipă şi că merităm să fim în Main Round. Cunosc jucătoarele croate, vor fi nişte meciuri interesante în main round”, a spus Yulia Dumanska.

”Am încredere că echipa României va creşte de la meci la meci. Vă daţi seama că mi-aş fi dorit să mergem în Main Round cu puncte. Meciul cu Germania este deja jucat. Nu mai trebuie să ne gândim la acel meci. Asta a fost şi nu mai e nimic de zis. Trebuie să fim cu picioarele pe pământ”, a încheiat Dumanska.

România a acces în grupele principale după ce a terminat pe poziția a treia în Grupa D, în care a învins Polonia și a pierdut în fața Germaniei și a Norvegiei. În aceste condiții, tricolorele vor începe faza următoare fără niciun punct.

În cele trei meciuri din grupele principale de la Euro, naționala României va avea un program extrem de dificil, urmând să joace joi, 10 decembrie, luni, 14 decembrie, și marți 15 decembrie, în încercarea de a prinde unul din primele două locuri care duce în semifinale.

