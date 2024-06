Denisa Despa vs. Măru Gagicarul, la gala RXF. Declarații explozive înainte de primul meci din istorie între o femeie și un bărbat: „Vreau la Booty Slap!” / „Am văzut cu ce ură a lovit Perversu’”. Exclusiv

Denisa Despa și Maru Gagicarul vor scrie istorie la gala RXF Next Fighter 15. Pentru prima dată în istoria României, o femeie va lupta în cușca de MMA împotriva unui bărbat. FANATIK a stat de vorbă cu cei doi combatanți și fiecare speră să își adjudece victoria la evenimentul din 13 iunie.

Denisa Despa vs. Maru Gagicarul, la gala RXF Next Fighter 15. Prima luptă dintre o femeie și un bărbat: „Dintr-o glumă s-a concretizat acest meci”

RXF este fenomenul momentului în România. Promoția de MMA a devenit virală la nivel mondial Acum, promotorul Sebastian Vieru se pregătește din nou istorie. Pe 13 iunie, la gala RXF Next Fighter 15, în cușca de MMA se vor bate pentru prima dată o femeie și un bărbat: Denisa Despa vs. Măru Gagicarul.

ADVERTISEMENT

Amândoi debordează de încredere înaintea luptei care va fi main event la RXF Next Fighter 15.„Sunt pregătită să scriu istorie! Mă simt ușor ciudat pentru că sunt prima femeie din România care luptă împotriva unui bărbat, dar totodată mă simt și bine. Îmi place cum sună! (n.r. – râde)

Povestea acestui meci este puțin ciudată. Dintr-o glumă s-a concretizat acest meci. Într-un inteviu acordat celor de la RXF, în care le-am spus ‘Dacă tot nu vrea nicio fată să se bată cu mine, dați-mi-l pe Măru!’ Propunerea mea i-a surprins pe organizatori și așa a luat naștere acest meci”, a declarat Denisa Despa, în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Frumoasa blondină a comentat și cea mai controversată, dar totodată cea mai virală luptă a anului, .

„Mă abțin de la prea multe comentarii în ceea ce privește meciul Perversului cu fetele. Eu îi felicit pe toți trei pentru că toți îmi sunt prieteni. Eu sunt foarte deschisă și îmi place concepția de show. Având în vedere că toți și-au dat acordul, nu văd de ce ar fi judecat cineva”, a adăugat dansatoarea.

ADVERTISEMENT

„Sunt considerată cea mai bună femeie din RXF! Meciul cu Măru va fi mult mai ușor”

Denisa Despa are un palmares de 2-0 în RXF. Ea a impresionat în meciurile cu Renata Gheorghe și cu Alexandra Cărare, pe care le-a învins la puncte. „Revenind la meciul meu, țin să recunosc că nu am prea avut timp de antrenamente intense, deoarece meciul mecu a fost din scurt, iar aceasta este și o perioadă foarte aglomerată pentru mine. Muncesc foarte mult..

Sunt considerată cea mai bună femeie din RXF pentru că eu sunt foarte implicată în proiectele pe care le am și de fiecare dată dau tot ce am mai bun. Comparativ cu meciul cu Alexandra, categoric meciul cu Măru va fi mult mai ușor. Cel puțin așa consider în acest moment. De obicei, instincul nu mă înșală. Cu Renata mi-a fost greu din alt punct de vedere. Ea este prietena mea din copilărie și este foarte ciudat să te lupți cu o persoană apropiată.

ADVERTISEMENT

Mă bucur că și la această gală vor veni să mă susțină foarte multe persoane publice și, cu siguranță, toată România va ține cu mine. Pentru Măru nu am niciun mesaj. Nu îmi prea plac vorbele. O să vadă faptele”, a mai spus Despa.

După ce trece de Măru Gagicarul, Denisa Despa vrea să impresioneze și în alte show-uri marca RXF. Promoția, care are sediul în Brașov, pune în scenă nu doar meciuri clasice de MMA, ci și competiții de dat palme, peste față (n.r. – RXF Slap)… Sau peste fund! (n.r. – Booty Slap)

„Ce urmează pentru Denisa Despa după acest meci? Foarte multe proiecte interesante. Aș vrea să particip și la Booty Slap, să vă arăt și latura feminină (n.r. – râde). Pe viitor vor mai urma și alte meciuri interesante. Poate chiar meciuri în echipă. În orice caz, multă adrenalină!”, a conchis Denisa.

Măru Gagicarul: „Vreau să fac un show de neuitat”

FANATIK a stat de vorbă și cu Măru Gagicarul, un tik toker care a făcut senzație pe internet datorită melodiei „Gagicar c-așa vreau eu”. Pentru el, meciul împotriva Denisei Despa va reprezenta a doua sa apariție în cușca de MMA. În iunie 2023, Măru Gagicarul a pierdut împotriva unui alt tit toker pe nume Ceddy.

„Sunt foarte pregătit pentru acest meci. Ea a lansat provocarea, iar eu am acceptat-o. Am văzut cu ce ură le-a lovit Perversu’ pe acele fete, dar eu nu o să fac ca el. Eu vreau să facun show de neuitat.

Am învățat foarte multe din acel meci cu Ceddy și de aceea am ales să lupt din nou în RXF”, a declarat Măru Gagicarul, în exclusivitate pentru FANATIK.

La fel ca Denisa Despa, Măru Gagicarul e foarte încrezător în șansele sale și nu a vrut să își dezvăluie strategia pentru meciul din 13 iunie. „Voi dedica victoria familiei mele. Alături de mine vor fi mama, fratele meu și cel mai bun prieten din copilărie. Cu siguranță, toți îmi vor da foarte multă energie.

Pentru Denisa Despa nu am niciun mesaj. O să îi arăt în cușcă ce pot! Celor care mă susțin, le transmit că îi iubesc foarte mult și le promit că nu îi voi dezamăgi”, a adăugat Măru Gagicarul.

Cum poate fi văzută gala RXF Next Fighter 15

Gala RXF Next Fighter 15, care are ca main event meciul dintre Denisa Despa și Măru Gagicarul, este programată joi, 13 iunie, de la ora 20:00. Ea poate fi văzută doar în sistem Pay-Per-View, direct de pe site-ul . Prețul unui abonament este de 5,54 euro (n.r. – 27,57 lei).

În limita locurilor disponibile, gala RXG Next Fighter 15 poate fi văzută și live, de la Studioul RXF, situat în Strada Rezervelor 57. Prețul unui bilet la eveniment costă 250 de lei și poate fi achiziționat de pe .

Pe lângă Măru Gagicarul și Denisa Despa, la RXG Next Fighter 15 vor mai urca în cușca de MMA: Costi Pîrvan, Florin Ouatu, Darius Stoica, Darius Boer, Alex Feraru, Crizee, Amir Abdoud, Denis Mikle, Zino și Ivan.

Noi facem un show și vă mulțumim că vă place, pentru că toată țara, și nu numai, vorbește despre asta. Noi rugăm lumea să ne rămână alături pentru că vor mai fi evenimente unicate pentru România și chiar pentru străinătate” – Sebastian Vieru, promotor RXF

250 de lei este prețul unui bilet la gala RXF Next Fighter 15

27,57 de lei costă abonamentul pentru a vedea show-ul în sistem Pay-Per-View