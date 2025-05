Denisa Filcea, momente de panică în aeroport. „Au spus că sunt urme de explozibil. Pe Flick l-au luat pentru control corporal”

Denisa Filcea, momente de panică în aeroport. Vedeta face primele declarații, pentru FANATIK, după ce i s-au detectat urme de explozibil în bagajul de mână. Tot episodul tensionat s-a petrecut sub privirile micuței Eva. În tot acest timp Flick nu a putut să le ajute, fiind luat și el pentru control corporal.

Denisa Filcea, momente de panică în aeroport. „Pe Flick l-au luat deoparte pentru control corporal”

a au petrecut zile momorabile, s-a dovedit a fi de coșmar. La îmbarcarea spre România, influencerița a avut parte de un incident neașteptat. Bagajul de mână al vedetei a ridicat suspiciuni majore de securitate. Iar de aici, totul s-a transformat într-un coșmar, pentru aproximativ o oră.

ADVERTISEMENT

​Denisa Filcea, una dintre cele mai urmărite creatoare de conținut din România, a povestit urmăritorilor ce a trăit după ce s-au detectat urme de explozibil în bagaj.

„Am ajuns acasă și aș vrea să vă mulțumesc pentru mesaje, pentru îngrijorare și să vă povestesc ce s-a întâmplat. Toată chestia a durat în jur de o oră. La început am fost foarte liniștită. Ideea e că testul pozitiv nu a ieșit în urma examinării mâinilor mele sau a corpului meu. Nu era nimic.

ADVERTISEMENT

Au fost multe persoane care mi-au scris că ar putea fi de la cremă. Cred că știu și cei de la aeroport asta. S-au găsit urme de explozibil pe bagajul meu de mână. Domnul era foarte panicat. Era o tăviță în care era apa Evei pe care ne-au dat-o înapoi și ghizdanul soțului meu, pe care l-au luat și apoi ni l-au dat înapoi”, .

„Au scos câteva cutii din ghiozdan. Ele erau achiziționate de la Cannes”

„Ghizdanul meu pe care l-au luat deoparte nu mi l-au mai dat. Ideea e că atunci când au făcut acel test, care e pentru droguri, explozibil, au băgat hârtiuța în aparat și aparatul s-a făcut roșu și suna ca o alarmă. Eu m-am gândit ce ghinion am că s-a stricat aparatul. De fapt, domnul s-a dus într-un birou, au chemat și alte persoane. Nu știu ce au vorbit între ei.

ADVERTISEMENT

M-a întrebat dacă e ghiozdanul meu și mi-au zis că sunt urme de explozibil în bagaj și că trebuie să verifice toate bagajele. Au scos câteva cutii din ghiozdan. Ele erau achiziționate de la Cannes și eu nu le-am verificat din magazin. Le-au pus frumos ambalate și nu le-am verificat. În mintea mea am gândit că eu am la mine niște cutii în care nu știam ce este, că nu am verificat. M-au luat deoparte, mi-au pus câteva întrebări.”, a rememorat Denisa Filcea.

ADVERTISEMENT

„Jumătate de control am fost doar eu cu Eva. Pe Flick l-au luat deoparte pentru control corporal”

Contactată de FANATIK, . Soția lui Flick mărturisește că tot episodul tensionat s-a petrecut cu fiica ei de mână. S-a simțit neputincioasă, mai ales că nici partenerul ei de viață nu le-a putut fi alături. Din cauza problemelor de la bagajele ei, Flick a fost nevoit să fie dus separat pentru control corporal.

„Nici până în ziua de azi nu știu exact ce a fost, mi s-a spus doar ca sunt urme de explozibil în bagajul meu. Mi-au pus o serie de întrebări și după un timp mi-au dat voie să plec. Toată procedura a durat aproximativ o oră.

Dacă mă mai țineau 10-15 minute pierdeam avionul spre casă. Din câte mi s-a spus, în eventualitatea în care pierdeam avionul, nu era problema lor sau vina lor.

Eram cu Eva. Jumătate de control am fost doar eu cu Eva pentru ca și pe Flick l-au luat deoparte pentru control corporal. Eu am avut doar control la bagaje. Avem noroc ca Eva e un copil foarte ascultător și înțelegător și a stat efectiv o ora lângă noi așteptând.”, a declarat Denisa Filcea.