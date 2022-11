Denisa lui Flick, panicată în vacanța din Viena: „Am sunat la hotel, nu răspunde”

Se zice că o vacanță adevărată e cea din care vii cu amintiri. O călătorie fără peripeții e ca și cum un ar exista, însă sunt situații în care aventura se poate complica mai ales atunci când pierzi un lucru valoros.

Denisa lui Flick și-a pierdut telefonul în Viena

Asta a pățit-o Denisa lui Flick în escapada pe care cei doi au avut-o în Viena, Austria. Domnul Rimă a povestit pe contul său de Instagram ce a pățit soția lui, o pățanie care l-a făcut să se amuze într-un fel.

Denisa și-a pierdut telefonul în excursia din Viena, iar Flick a spus pe Instagram că speră să și-l fi uitat la hotel. Acesta a sunat a apelat de mai multe ori numărul de telefon al partenerei sale, însă nu i-a răspuns nimeni.

Cei doi au mers în Austria cu trenul, iar că nu mai are telefonul la ea abia când se afla în gara din Viena.

„Ce este interesant și vreau să vă spun este că nu știu de râd, de ce sunt așa binedispus, la fel și mămica. Deci Denisa în dimineața și-a pierdut telefonul. Deci, am plecat val-vârtej de la hotel cu taxi, am ajuns și telefonul Denisei nu este, am încercat să sun, telefonul închis. Am sunat la hotel, nu răspunde. Sperăm să-l fi uitat pe la hotel, dacă nu, nu știu”, a precizat Flick

Soția Domnului Rimă, scandal cu o fotografă din Ucraina

Cei doi au vrut să se deconecteze de la agitația de zi cu zi, de la muncă, improvizând o vacanță pe ultima sută de metri. Această călătorie le vine foarte bine mai ales că, până nu de mult, Denisa a fost implicată într-un scandal uriaș din cauza unei fotografe pe care a angajat-o să facă poze la botezul fetiței sale.

de țeapă, după de i-ar fi cerut prea mulți bani pentru pozele de la botez. Tarasova Diana, cea cu care a avut acest conflict, a lămurit ulterior ce s-a întâmplat, de fapt, între ea și nevasta lui Flick.

„Am întâlnit-o pe Denisa prin intermediul prietenilor mei din Kharkov. Am avut trei bartere cu ea și, datorită ei, am ajuns în revista Viva!. Ea m-a rugat să fiu fotograful ei personal la evenimentul Viva. După ce a născut, m-a chemat la ea acasă să îi fac poze. Am căzut de comun acord că aceea va fi ultima dată în care o pozez gratis.

Apoi, mi-a spus că organizează botezul pe 14 august, am spus că sunt liberă și că pot să mă ocup de poze. Nimeni nu a zis nimic de bani. După, mi-a scris Denisa pe WhatsApp și mi-a spus că bugetul ei și al lui Flick pentru 3-4 ore de eveniment este de 100 de euro”, spunea fotografa în apărarea sa.