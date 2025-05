Denisa lui Flick, revoltată după atacurile la adresa copiilor lui Nicușor Dan: „Cum poți să lovești acolo?”

Denisa lui Flick a reacționat cu emoție și indignare după valul de comentarii urâte la adresa copiilor lui Nicușor Dan. Fosta Miss Planet, întrebată de reporterul FANATIK ce părere are despre situația mai sus menționată, în calitate de mamă admite că i se pare de neconceput ca un copil – mai ales unul ferit complet de expunerea publică – să devină ținta răutății din online. Denisa explică și motivul pentru care ea și soțul ei au ales să nu-și expună fiica în mediul virtual.

Denisa lui Flick, șocată de atacurile la adresa copiilor lui Nicușor Dan

Soția lui Flick, , a reacționat cu profundă indignare după ce în spațiul public au apărut atacuri la adresa copiilor lui Nicușor Dan. Denisa a recunoscut, într-un interviu acordat pentru FANATIK, că nu își poate imagina o astfel de situație și a mărturisit că tocmai astfel de episoade au convins-o să-și protejeze fiica de expunerea în mediul online.

Aceasta a subliniat că, care nu a fost niciodată expus public și care ar fi trebuit să fie complet protejat de astfel de atacuri.

„Nu, slavă Domnului, nu am trecut prin episoade din astea în care oamenii să spună ceva sau să insinueze măcar ceva rău de copilul meu. Nici nu pot imagina. Nu știu cum aș fi reacționat. Da, e ceva îngrozitor. Mie mi-e greu să cred că oamenii ăștia există.

Mi se pare un lucru atât de grav încât prefer să-mi imaginez că nu-i adevărat. Mi-e mult mai ușor decât să accept că, într-adevăr, cineva poate să decadă atât de mult încât să dea într-un copil. Mai ales că nu vorbim despre un copil public. Domnul președinte nu și-a afișat copiii, nu i-a făcut influenceri, i-a ținut în căminul lor, se bucură ei de ei. Cât de lipsit de rațiune și empatie să fie.

Dar trebuie să recunosc că ăsta e și unul dintre motivele, nu cel principal, dar e unul dintre motivele care ne-au făcut să nu o facem pe Eva o persoană publică, să nu o postăm.”, a mărturisit vedeta, vizibil afectată.

„Nu am făcut din Eva marketing”

nu a fost una întâmplătoare, ci a venit dintr-o convingere profundă: fiecare copil are dreptul la intimitate și la o copilărie trăită departe de presiunea publicului și a comentariilor răutăcioase.

Denisa recunoaște că, în ciuda faptului că Eva nu a fost niciodată expusă, trăim într-o societate în care răutatea poate lovi oricând, fără motiv.

„Totul a pornit în primul rând de la ideea că orice om, mai ales copiii, are dreptul la intimitate. Eva, când va fi suficient de mare cât să ia propriile decizii, ea va decide dacă își dorește să fie persoană publică sau nu.

Chiar dacă nu au motive să spună ceva despre copii, cu siguranță s-ar găsi oameni care să o facă. Și atunci eu am preferat de la început să protejez copilul. Ăsta a fost principalul motiv pentru care noi nu am postat cu Eva.

Nu am făcut din Eva marketing. Noi am făcut-o pe Eva ca să ne bucurăm noi de ea, ca să avem un copil, să-l creștem, nu ca să facem marketing cu ea. Dar ulterior, văzând ce se întâmplă în jur și nu odată, văzând la alți colegi de viață care și-au expus copiii și care au postat inclusiv mesaje în care copiii sunt blestemați, înjurați, Doamne ferește, am bucurat și mi-am dat seama că am făcut cea mai bună decizie.”, a punctat Denisa Filcea.

Denisa: „Dacă ar fi să-l cunosc pe Flick acum, aș refuza total orice fel de expunere”

Reflectând la parcursul său în spațiul public, Denisa Filcea recunoaște că, dacă ar fi să o ia de la capăt, ar face lucrurile altfel. Deși inițial a acceptat să fie parte din expunerea publică, din respect pentru soțul său, Flick, și pentru cariera acestuia, astăzi, cu o viziune maturizată, ar evita complet lumina reflectoarelor.

Ea mărturisește că experiențele din spațiul mediatic românesc au determinat-o să își schimbe complet perspectiva.

„Dacă ar fi să-l cunosc pe Flick acum, aș refuza total orice fel de expunere. Dar atunci, din respect pentru el și pentru jobul lui, pentru viața lui publică, nu m-am opus ca el să-și spună povestea în fața publicului său.

Dar dacă lucrurile s-ar întâmpla acum, cu tot ce am aflat despre publicitate în România, nu aș mai accepta expunerea publică.”, a explicat Denisa lui Flick, pentru FANATIK.