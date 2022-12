Denisa Nechifor vrea să fie din nou mamă, dar pune condiții: ”Nu mai am putere”

Denisa Nechifor a devenit pentru prima dată mamă alături de fostul fotbalist Adrian Cristea, în urmă cu 14 ani. Deși are 38 de ani, vedeta vorbește deschis despre dorința de a mai avea un copil, însă, a explicat vedeta în exclusivitate pentru FANATIK, nu mai este dispusă să fie o mamă singură.

Denisa Nechifor vrea să fie din nou mamă, dar în condiții stricte!

După separarea de tatăl copilului ei, , motiv pentru care, în premieră pentru FANATIK afirmă că nu este simplu și nu mai are putere de a repeta povestea. De aceea, impune o condiție pentru a mai aduce pe lume o viață.

ADVERTISEMENT

”Un copil aș mai face, cel puțin în unele momente (n.r. râde). Mai am timp, abia am 38 de ani. Dar, dacă o să fac un alt copil, îl voi face în alte condiții, nu în aceleași 100%. Nu aș mai face un copil să-l cresc singură, nu mai am putere.



În primul rând pentru că acel copil suferă, apoi urmăm noi și complicațiile financiare. Ai o viață în mâini și nu vrem să ajungă cum sunt alții, efectiv neglijați și de care nu se ocupă cineva cum trebuie, adică mama și tata”, a dezvăluit Denisa Nechifor pentru FANATIK.

Cine se face vinnovat de separatea de Adrian Cristea?

În ceea ce privește separarea de tatăl fiicei ei, , însă, este de părere că a renunțat prea ușor. Iar despărțirea, spune ea, nu li s-a datorat lor direct.

Din propria experiență, Denisa Nechifor oferă un sfat, accentuând că prioritari sunt copiii și că totul trebuie făcut fără a-i afecta pe micuți, să se treacă peste micile orgolii ale adulților.

ADVERTISEMENT

”Nu regret relația cu el. Adi (Cristea, n. red.) este un băiat extraordinar în relație, nu am avut niciun fel de probleme. Am avut noi niște discuții la un moment dat, dar nu neapărat datorate nouă. Eu cred că timpul vindecă orice.

De aceea sfătuiesc pe toată lumea, mai ales când mă uit în jurul meu și văd că toți divorțează, să lase lucrurile să curgă natural. Este greu, intervin orgolii, dar ideal este să nu implice copiii. Aici e o problemă, pentru că ei suferă foarte tare”, a explicat fosta parteneră a lui Adi Cristea.

ADVERTISEMENT

Infidelitatea – iertată sau nu de Denisa Nechifor?

Întrebată de reporterul de la FANATIK despre infidelitate, blondina dezvăluie că în ultimii ani nu s-a mai pus problema, pentru că a pus-o pe Rania mai presus de viața ei amoroasă. Însă, susține Denisa Nechifor, nu ar accepta infidelitatea, și mai mult, nici nu ar ierta, pentru că contravine principiilor ei de viață.

”Nu am avut relații serioase, de ani de zile. Asta pentru că m-am axat foarte mult pe Rania și pe ce am de muncit. Dacă aș ierta, nu cred, mai ales în poziția în care sunt acum. De înșelat, nu am înșelat.

ADVERTISEMENT

Contravine principiilor mele de viață lucrul acesta și nu înțeleg de ce ai face-o când ar trebui să fii fericită acasă. Dacă nu ești, pleci unde-ți este mai bine.

ADVERTISEMENT

Nu înțeleg de ce stau oamenii, indiferent că este vorba de averi sau de copii. O relație bolnavă nu face bine nimănui”, a punctat frumoasa blondină.

”Este o altă boală și nu știu dacă aș găsi vreo scuză”

Independentă financiar de la 16-17 ani, vedeta nu a depins 100% de niciun bărbat, de aceea, când vine vorba de violență în cuplu, susține că nu înțelege de ce femeile se complac în această situație. Dacă ea a putut și a făcut față tuturor provocărilor ca mamă singură, crede că oricine poate, atât timp cât este motivată să fie respectată ca egală și aduce un ban în casă.

”Este o altă boală și nu știu dacă aș găsi vreo scuză, oricât m-aș gândi. Nici de o parte, nici de alta. Nici să fii violent și nici să stai și să accepți. Sunt și femei violente care sar la bătaie. Nu am trăit și nu aș accepta nicio secundă.

Din păcate, sunt foarte multe femei care se complac pentru că este mai simplu să stai acasă și să te uiți la telenovele sau să te duci la coafor, în loc să te duci la muncă. Dar, dacă tu ai un job și aduci un ban în casă, sunt convinsă că ești privită de pe altă poziție.

Noi trebuie să fim independente financiar. Poate nu 100%, dar suficient pentru a avea dreptul la opinie. Iar scuza cu copilul… și eu am un copil și l-am crescut singură”, a adăugat Denisa Nechifor.

Escapade de mii de euro pentru a se răsfăța de sărbători

Sărbătorile de iarnă se apropie și vedetele deja își fac planuri pentru Crăciun și Revelion. Este cazul și Denisei Nechifor care aranjat să plece în două binemeritate vacanțe, una în Dubai cu fiica, și una în mai multe locații de lux cu prietenele. Nu uită de familie, și de Crăciun spune că va fi alături de mama, de tatăl și de fratele ei.

”Mergem în vacanța Raniei binemeritată, în Dubai, o săptămână. Acum plecăm cu gașca ei de prieteni și cu părinții lor, prietenii mei. În general plecam de Revelion, dar anul acesta am schimbat.

Crăciunul cu familia, pentru că sărbătorile înseamnă mama, tata, frați și apoi, voi pleca eu cu prietenele mele câteva zile pentru că nu mai pot. Vreau într-o vacanță exotică și câteva zile pe la Londra, Paris… unde să vină Moș Crăciun”, a mai zis vedeta pentru FANATIK.

Cine este bărbatul care îi face viața mai frumoasă Denisei Nechifor?

Și cum nu puteam rata să o întrebăm pe Denisa de jumătatea ei, de bărbatul alături de care se vrea mamă din nou, am aflat că cei doi se vor vedea abia după sărbători. El nu este român, și mai mult, nu locuiește aici, motiv pentru care, distanța este una dintre cele mai mari probleme.

Pe lângă asta, niciodată nu și-a asumat o relație public, pentru că, admite ea, sunt niște traume și o lipsă de încredere totală în sexul masculin.

”O jumătate… mai târziu, după sărbători (n.r. râde). Există cineva, dar, din păcate nu avem timp. Este o persoană cu care interacționez, nu este român. Distanța este o problemă pentru noi și alte lucruri importante. Niciunul nu poate renunța.

În alte relații ce nu mi-a dat voie să merg mai departe este, poate, lipsa de încredere. Traume, nu știu… o-i avea ceva pe acolo ascuns. De fapt sigur am, toți aveam. M-am mai întâlnit cu bărbați, dar am devenit un pic rece și am considerat că fiica mea, care este și un pic cam geloasă, primează”, a încheiat vedeta.