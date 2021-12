Denisa Răducu nu a fost uitată de familie. Gestul făcut de mama regretatei artiste

Regretata cântăreață de muzică de petrecere nu a fost uitată de familie. Mama solistei a făcut un gest uimitor chiar în prag de sărbători.

Locul de veci unde se odihnește Denisa Răducu este mereu curat și cu lumânări aprinse, iar în perioada Crăciunului are un brad împodobit chiar de mama sa.

Femeia a avut grijă ca spiritul nașterii Mântuitorului Isus Hristos să ajungă la , chiar dacă aceasta s-a stins din viață în urmă cu mai bine de 4 ani, după o luptă cu cancerul.

ADVERTISEMENT

Mama Denisei Răducu, răpusă de durere la 4 ani de la moartea artistei. Ce a făcut femeia

Geta Dovleac, mama regretatei Denisa Răducu, a suferit enorm după moartea fiicei sale și a intrat în depresie, precizând că nu-și mai vede viața fără artistă.

Se trezește noapte de noapte la ora 03:00, nu mai stă pe scaun când este la masă și mereu așteaptă ca fiica să i se întoarcă acasă de la vreun concert. Vizitele la cimitir sunt zilnice pentru femeie.

ADVERTISEMENT

Durerea nu i-o poate stinge nimeni, lăsând un gol imens în sufletele celor dragi și a celor care i-au ascultat muzica.

„O visez seară de seară. A trecut la un moment dat cineva cu pepeni de vânzare pe drum și am luat și eu să dau de pomană pentru Denisa. Și noaptea am visat-o pe Denisa.

ADVERTISEMENT

Mă certa că nu am tăiat bine pepenele în cubulețe, nu l-am pus în castron, nu l-am așezat în frigider și nu am spus când l-am împărțit «Primească Dumnezeu pe Emilia Denisa».

În altă zi, am făcut varză călită cu coaste și mi s-au părut cam multe, așa că am scos una și am pus-o pe o farfurie, pe aragaz.

ADVERTISEMENT

Noaptea am visat-o pe Denisa, care-mi cerea coasta rămasă. De Moșii de Iarnă am împărțit piftie și unei singure vecine am uitat să-i pun o lingură.

Din nou mi-a apărut în vis și mi-a spus să iau 30 de euro să cumpăr linguri, pentru că a mâncat piftia cu mâna ”, a povestit la un moment dat Geta, mama Denisei Răducu, notează .