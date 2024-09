Denisa, soția lui Flick, tranșantă în fața acuzațiilor că și-a separat soțul de prietenii celebri: „Pot fi un om rău, dacă vreau”. Exclusiv

Denisa, soția lui Flick, Domnul Rimă, este mereu adusă în discuție atunci când se vorbește despre prieteniile pe care poetul, fost angajat la Radio Zu, nu le mai are cu anumite persoane celebre de la noi.

Denisa, soția lui Flick, reacționează la speculațiile conform cărora ea e de vină pentru prieteniile pe care Domnul Rimă nu le mai are

Flick a avut relații bune de prietenie cu Speak, , Mihai Bendeac și însă lumea spune că acestea s-au încheiat din momentul în care în viața lui Sebastian Filcea, pe numele din buletin, a apărut frumoasa Denisa Hodișan.

ADVERTISEMENT

Flick a fost de curând în , și a explicat cum s-au produs separările din viața sa. Vedeta a zis că o parte din cei enumerați mai sus s-au răcit față de el, de fapt.

În mediul online, însă, au apărut o serie de comentarii din partea unor persoane care susțin că Flick e ținut în frâu de soția lui și că el nu și-ar da seama. FANATIK a contactat-o pe Denisa Filcea pentru a afla dacă e afectată de ce crede lumea, dar și care e adevărul ei cu privire la prieteniile pe care Flick nu le-ar mai avea din cauza ei.

ADVERTISEMENT

Denisa a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, că din cei enumerați ea nu i-a cunoscut personal pe foștii prieteni ai soțului ei și că ar fi dificil de crezut că ei ar avea o părere formată despre ea având în vedere că nu au interacționat. Denisa l-a văzut doar pe Speak, la un eveniment de la începutul relației sale cu Domnul Rimă.

Denisa nu mai e afectată de mult de teoria cum că ar fi ”scorpia” casei: „E foarte simplu când oamenii nu pot să își asume anumite acțiuni”. Despre Speak: „Dacă nu i-a plăcut fața mea, ce pot să fac?”

„Chiar nu mă afectează ce se spune. Știi cum e? E o impresie care a fost creată de mult timp. E foarte simplu când oamenii nu pot să își asume anumite acțiuni să dea vina sau să lase de interpretat că ar fi altcineva de vină.

ADVERTISEMENT

Flick a zis foarte direct și clar în acel podcast că el a fost cel blocat, el a fost cel care a trimis ultimele mesaje cu ”Hei, când ne vedem? Când ieșim?”, la care nu i s-a răspuns. După aceea s-a trezit blocat.

Unde sunt eu de vină în toată ecuația asta, nu știu! Eu nu pot să controlez ceea ce oamenii vor să creadă sau ceea ce oamenii vor să lase ca impresie. Dar nu mă afectează chestia asta.

ADVERTISEMENT

Eu nu-i cunosc! Eu am mai spus asta de N ori. Nu i-am văzut în viața mea, eu nu știu cine sunt oamenii ăștia. Sincer, asta dacă ne referim la Mihai Bendeac… Pe Speak l-am văzut la un eveniment, fix la prima dată când am fost eu. Nu eram căsătoriți, eram împreună de foarte puțin timp. Am fost la un eveniment comun unde nu s-au întâlnit pentru că Speak nu a răspuns la mesajele de tipul ”Hei, pe unde ești? Hai să ne vedem”. Era un eveniment mai mare, în fine. Deci nu l-am cunoscut personal. Nu am stat de vorbă niciodată. Nu știu ce fel de om e. La fel cum el habar nu are ce fel de om sunt. Acum… Dacă nu i-a plăcut fața mea, eu ce pot să fac?”, a declarat Denisa, soția lui Flick, pentru FANATIK.

Denisa, soția lui Flick, pune punctul pe i

Influencerița ne-a mai spus că nu a existat vreun moment care să îi permită cuiva să o catalogheze drept insuportabilă ori să îi pună vreo etichetă.

„Nu a fost o interacțiune în urma căreia să zică ”Denisa e o insuportabilă” și din cauza ei nu mai vreau să fiu prieten cu Flick. Nu se pune problema de așa ceva, dat fiind că acest om nu mă cunoaște.

Dacă aș fi interacționat, da, aș fi putut să spun că am lăsat nu știu ce interacțiune. Dar când nu cunoști un om personal și nu vorbești cu el, nu poți să spui că nu îți place omul respectiv”, ne-a mai spus Denisa Filcea.

În continuare, femeia a ținut să lămurească și mai bine situația, căci tema despre influența negativă pe care ar avea-o asupra soțului ei revine o dată la ceva timp. Cu toate că pe marginea acestui subiect s-au spus atâtea lucruri, lumea nu vrea să creadă, pur și simplu, că cei doi se iubesc și le e foarte bine împreună.

„Pot fi o nebună, dar cred că e problema soțului meu cum mă suportă”

„Știi care e chestia? Au trecut mulți ani. Nu înțeleg de ce se insistă foarte mult pe subiectul ăsta de fiecare dată. Poate e și vina moderatorilor că nu au suficient de multă imaginație să întrebe altceva sau se dorește o readucere aminte, nu știu. Poate e doar o coincidență, hai să-i zicem. Eu nu sunt implicată în mod direct. Repet, nu-i cunosc, nu am ce să fac, știi?

Nu stau pe internet, nu am văzut comentariile. Fiecare e liber să își dea cu părerea sau să interpreteze cum vrea. E foarte greu ca cineva să accepte că unii oameni chiar se iubesc, știi? Știi care e chestia, la urma urmei, eu pot fi cum vreau. Pot fi un om rău, dacă vreau, dacă ei sunt mai buni e foarte bine. Pot fi o nebună, dar cred că e problema soțului meu cum mă suportă, dacă e să o luăm așa, nu?

„Puteam fi o altă relație neoficială. Poate și asta a fost problema”

Mai mult de atât, ca să dau din casă, au fost oameni care și-au retras cuvintele și l-au sunat pe Flick să îi spună ”Băi, în final, se pare că ai avut dreptate”, că au trecut patru ani în care noi suntem aceiași, același cuplu din prima zi. Mai mult de atât, avem un copil. Viața noastră a mers înainte și ne-am văzut de treabă.

Privind background-ul lui Flick, care a avut relații, dar neoficiale, faptul că cu mine s-a căsătorit spune foarte mult despre ceea ce sunt eu pentru el. Puteam fi o altă relație neoficială. Poate și asta a fost problema că, na… Era în grup omul ăla care ”Da, mă, dar n-are și el pe cineva?”. Și apoi când a avut pe cineva, poate că a deranjat”, a adăugat Denisa, soția lui Flick, pentru FANATIK.