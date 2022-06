Denisa Tănase, clipe de coșmar în avion: “Nu pot să mă opresc din tremurat”

Denisa Tănase a trăit clipe de coșmar în timp ce se afla în avion, chiar înainte de aterizare. Afacerista a intrat în panică din cauza turbulențelor.

Denisa Tănase a trecut prin clipe de coșmar în avion

s-a speriat foarte tare în timp ce se afla în avion. După ce avionul a început să se clatine, Denisa a intrat în panică și a început să facă exerciții de respirație.

“A fost rău. La aterizare am trecut chiar pe sub un nor foarte negru și cred că am trecut printr-o ploaie torențială pentru că se vedea ca o perdea întunecată și avionul a început să facă stânga, dreapta.

Nu pot să vă reproduc sută la sută pentru că în momentul ăla de frică pierzi contactul cu realitatea și nu-ți mai aduci aminte exact. Am şi acum în minte momentul când avionul cădea ba pe-o parte, ba pe alta, ba în jos…

Eu mă țineam foarte strâns de scaun și involuntar am început să fac exerciții de respirație. Eram în spate și automat cred că am simțit chestia asta mult mai tare decât mijlocul și fața avionului. (…)

Mulțumesc Lui Dumnezeu că suntem bine! Avem piloți foarte buni. Sper din suflet şi sper că aceasta experiență să nu-mi readucă acele frici foarte mari de avion.

Atât de tare îmi tremurau mâinile ca deja aterizasem şi încercam să scriu pe telefon şi nu puteam să-mi controlez degetul mare.”, a povestit Denisa pe .

Sora Denisei, Raluca, a fost și ea în avion, însă a reușit să-și păstreze calmul datorită pastilelor pe care le-a luat în timpul zborului. Denisa Tănase a recunoscut că a fost o sperietură foarte mare.

Sora și soțul ei au încercat să-i distragă atenția, dar Denisa nu s-a putut calma nici măcar după aterizare.

Cum se simte Denisa Tănase după acest incident

i-a fost alături în avion în aceste momente, iar acum se simte bine. Artista se întorcea din Germania, acolo unde a fost pentru a fi prezentă la un eveniment. De asemenea, solista a vorbit despre afacerile cu care se ocupă.

“Sunt bine. Soțul meu călătorește peste tot cu mine. Mă întorceam din Germania, de la un eveniment, unde am aniversat un an de la lansarea pe piața locală a brandului personal de cosmetice.

Noi avem un brand lansat în urmă cu 4 ani, iar acum avem filiale în 47 de orașe din opt țări. Este o afacere de familie.

Mircea se ocupă de proiectul imobiliar, eu de business-ul de cosmetice. Raluca, sora mea, este de asemenea implicată.”, a declarat Denisa Tănase pentru