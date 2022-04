Denisa Tănase și soțul ei, Mircea Brânzei, câștiguri de 60 de milioane de euro în Dubai: „Nici dezvoltatorii de aici nu s-au așteptat”

Denisa Tănase și soțul ei, Mircea Brânzei, s-au mutat în Dubai de câteva luni, acolo unde se ocupă de afaceri și au succes. Cei doi au o afacere cu parfumuri, dar și în domeniul imobiliar.

Denisa Tănase și soțul ei, Mircea Brânzei, câștiguri de 60 de milioane de euro în Dubai

Mihai Morar a filmat o nouă ediție a podcastului pe care îl găzduiește pe canalul de YouTube, de data aceasta în Dubai. Prezentatorul i-a luat un interviu lui , care a vorbit despre succesul în afaceri în capitala luxului.

Cei doi au reușit să-și dezvolte o afacere imobiliară profitabilă într-un timp destul de scurt. Din decembrie și până în prezent au reușit să vândă aproape 150 de apartamente prin intermediul agenției imobiliare. Acestea valorează 60 de milioane de euro.

„Este noua America. Mulţi oameni vin în Dubai, e Lumea Nouă şi şeicul este un vizionar. A reuşit să se adapteze atât de repede, încât şi-a deschis porţile pentru toată lumea şi lumea iubeşte să vină în Dubai.”, a declarat Mircea Brânzei în cadrul podcastului , găzduit de Mihai Morar.

Cei doi soți dețin și afacerea cu parfumuri MyGeisha, care le-a adus numeroase câștiguri.

„Pe partea de magazine, MyGeisha şi satisfacţia clienţilor noştri, iar pe partea de real estate în Dubai, am bătut un record la care nici eu, nici dezvoltatorii de aici nu s-au aşteptat.

Aproape 150 de apartamente vândute, din decembrie până acum, peste 60 de milioane de euro.”, a răspuns soțul Denisei Tănase, întrebat care a fost cel mai mare succes de până acum.

Cum au decis cei doi să dezvolte afacerea în domeniul imobiliar

Ideea afacerii în domeniul imobiliar a început dintr-o glumă pentru Cei doi veneau regulat în Dubai și, la un moment dat, au decis să vizioneze niște proprietăți pentru a „testa bogăția”.

„Sincer, a început dintr-o glumă. Venind cu Denisa de mai multe ori pe an aici, cu parfumurile, eram fix înainte de pandemie, la sfârşitul lui decembrie-începutul lui ianuarie şi aveam avion.

Cu o seară înainte, am zis să ‘testăm şi noi bogăţia’, să părem interesaţi de proprietăţile din Dubai, să mergem la o vizionare. Ne gândeam că nu ne puteam apropia de Dubai, unde e totul e lux şi opulenţă, dar pentru români chiar e accesibil.”, a mai spus omul de afaceri.

După o vizionare, cei doi au investit un avans în două proiecte. Unul dintre acestea era între Dubai Marina și Palm, în valoare de 350.000 de euro, iar celălalt un studio în zona Palm, de 170.000 de euro. Nu au putut alege între cele două, așa că au decis să le ia pe ambele.

Denisa Tănase și Mircea Brânzei au reușit să-și plătească apartamentele cu ajutorul recomandărilor. Sumele din comisioane i-au ajutat să achite ratele. Clienții lor sunt recompensați pentru recomandările făcute.

„Nu ne-am putut hotărî, dar când am văzut cât de simplu e, cu avans de doar 5%, le-am luat pe amândouă. Nu aveam paşaportul la noi, dar le-am rezervat pe loc, în Beach Front şi în Palm. Când am văzut cum funcționează, am plecat şi pe avion ne gândeam cum le vom plăti.

Ne-a venit ideea să facem site-ul imobiliareDubai.ro, pentru a ne putea plăti apartamentele, şi am început să le recomandăm şi altor prieteni şi au fost şi alţii care au avut încredere în viziunea noastră.

Încet, încet, am început să facem bani din recomandări, iar acele sume din comision ne-au ajutat să ne plătim ratele. Iar acum, ca semn de recunoştinţă, îi recompensăm pe clienţii noştri pentru recomandările pe care ni le fac.”, a explicat Mircea Brânzei.

Denisa Tănase și Mircea Brânzei dețin șapte proprietăți în Dubai

În prezent, fosta componentă a trupei Bambi și soțul ei dețin șapte proprietăți în Dubai și le plătesc în rate direct la dezvoltator. Apartamentul care valora 350.000 de euro acum doi ani are acum prețul de 600.000 de euro.

Mircea Brânzei consideră că Dubai este „orașul fericirii”, fiind și unul foarte sigur. E potrivit și pentru creșterea copiilor, care sunt mereu în siguranță, așa că viața în Emirate este pe placul celor doi soți.

„Dubai este locul în care să-ţi creşti copiii în siguranţă. E cel mai sigur loc, după Elveţia. Fără droguri, cu peste 800.000 de camere cu recunoaştere facială, în maxim 2 ore eşti găsit oriunde ai fi. (…)

În Dubai trăiesc peste 200 de naţionalităţi. Este oraşul fericirii. (…) Şcolile sunt foarte bune, au o infrastructură foarte bună. Chiar şi naşul nostru, Cristi Oneţiu, s-a mutat în Dubai.”, a mai spus soțul Denisei Tănase.

Afaceristul recomandă cumpărarea unui apartament în fază de proiect sau de construcție, întrucât prețul este mai mic atunci.