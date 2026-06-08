Denise Rifai, adevărul despre relația cu Dan Alexa. Au fost surprinși împreună în repetate rânduri

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Fosta gazdă a emisiunii „40 de întrebări”, Denise Rifai, a spus adevărul despre relația cu câștigătorul de la Asia Express, Dan Alexa. În ultima vreme cele două vedete au fost surprinse împreună de mai multe ori în spațiul public.

Ce se întâmplă între Denise Rifai și Dan Alexa

Denise Rifai (40 ani) este una dintre cele mai apreciate prezentatoare TV. Noul show pe care-l moderează la Antena 1 a fost episodul cu primarul sectorului 4 Daniel Băluță fiind urmărit în număr foarte mare. În afara micilor ecrane frumoasa brunetă este o femeie elegantă și în pas cu moda.

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E atentă la felul în care se prezintă în societate, preferând să fie rezervată cu unele aspecte. Jurnalista a fost asociată de multe ori cu Dan Alexa (46 ani), iar acum dă cărțile pe față. A spus ce se întâmplă cu tehnicianul lui Poli Timișoara, care este un bărbat singur. A trecut prin două divorțuri și are trei copii, două fete și un băiat.

„Nu a fost o relație. Știi care e speța? A fost o adevărată lună de… Au fost cu noi doi la numerolog, adică s-a ajuns la o demență. Eu cu omul nu mă cunoșteam. (n.r. – Doar amici?) Da! Eu sunt o femeie foarte corectă, foarte onestă. Dacă noi am fi avut o relație, eu nu m-aș fi ascuns.

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Eu sunt o femeie necăsătorită, el nu era bărbat căsătorit, deci nu aveam de ce să ne ascundem dacă aveam o relație. Am fost la o cafea, el venise de la Timișoara și m-a rugat să mă duc cu el la o cafea, iar eu, pentru că vreau să încetăm cu absurditatea asta… Eu sunt femeie.

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Unde să mă văd cu un bărbat, invitat al meu? Politician, actor, fotbalist, sportiv, orice ar fi el. Am mers în spațiul public. Mai mult, omul venise, n-avea mașină, că era la Timișoara. E o demență. E un tip ok Dan, da, dar nu a fost să fie”, a explicat Denise Rifai, la , podcast moderat de Cătălin Măruță, pe canalul său de YouTube.

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Ce viziune are Denise Rifai despre dragoste

A fost asociată de-a lungul anilor cu Dan Alexa, dar și cu artistul Dan Bittman. Cântărețul chiar i-a oferit un inel în platoul emisiunii pe care o modera anterior la Kanal D. Cu toate acestea, nu a vorbit despre nicio relație sentimentală. Denise Rifai a preferat să fie întotdeauna discretă în ceea ce privește viața sa privată.

La un moment dat, a dezvăluit care este viziunea sa despre dragoste. A subliniat că este adepta unui mariaj durabil. Mai mult decât atât, are convingerea că destinul îi va scoate în cale la momentul oportun persoana ideală. Totodată, susține că dragostea înseamnă protecție, indiferent că durează 3 ani sau pentru totdeauna.

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„Există un singur bărbat! Cu Kevin Costner: Este iubitul vieții mele. Sincer, nu glumesc. E genul meu de bărbat. Acum câțiva ani, el făcea reclamă la Turkish Airlines. Eu eram pe Calea Victoriei și mă gândeam că nu îmi place și mie de niciun bărbat. La un moment dat, l-am văzut pe panouri și am zis: «Ăsta e genul meu»”, a mărturisit Denise Rifai, în podcastul Altceva cu Artene.