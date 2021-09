Denise Rifai anunță o schimbare importantă. Ce se întâmplă cu emisiunea de la Kanal D

Emisiunea a ajuns în urmă cu foarte puțin timp la sezonul cu numărul 2, fapt care atrage cu sine și o schimbare importantă făcută publică chiar de brunetă.

ADVERTISEMENT

Vedeta a dezvăluit ce se întâmplă cu pe care-l moderează la Kanal D printr-o postare în mediul virtual. În felul acesta Denise Rifai a anunțat schimbări majore.

Este vorba de ziua în care se difuzează show-ul. Din data de 12 septembrie „40 de întrebări” nu va mai apărea pe post miercuri seara, ci în ultima zi din săptămână, și anume duminică.

Emisiunea lui Denise Rifai, schimbare majoră. Ce a transmis vedeta despre show-ul de la Kanal D

În ceea ce privește ora de difuzare Denise Rifai a precizat că cel de-al doilea sezon a suferit la rândul său o mică schimbare. apare pe post mai devreme cu o oră.

ADVERTISEMENT

„Am o veste! Sper să vă placă! Grila de toamnă a Kanal D vine cu o modificare importantă! Începând de duminica viitoare, ne vom vedea la Kanal D, în fiecare duminică.

40deintrebari începe cu ora 22! Deci, duminică, 12 septembrie, ora 22”, a scris Denise Rifai pe pagina sa de Facebook.

Decizia a fost luată cel mai probabil datorită audienței uriașe pe care a avut-o emisiunea ce a avut invitați numai nume grele din showbiz-ul românesc.

ADVERTISEMENT

Cristian Țânțăreanu, Andreea Marin, Alexandra Stan, Adrian Minune, Vali Vijelie, Damian Drăghici, Mircea Diaconu sau Marian Drăgulescu sunt numai câteva vedete care au ajuns în fața moderatoarei.

Denise Rifai, premiată pentru emisiunea de la Kanal D

De când are onoarea să fie la cârma show-ului de la Kanal D, prezentatoarea a fost premiată în calitate de realizator cu titlul de „TV Personality of the Year”.

„Mulțumesc organizatorilor pentru distincție! Echipei mele de la #40deintrebari! Kanal D pentru sprijin!

ADVERTISEMENT

Și cel și cel mai mult, dvs, telespectatorilor mei pentru că mi-ați fost alături în această viață nouă pentru mine, în număr muult mai mare decât mi-erați aproape înainte!

Toată Muncă mea e pentru Dvs! Mă înclin și vă iubesc!❤️ ”, transmitea Denise Rifai în luna iunie, pe pagina de Instagram.