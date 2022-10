Denise Rifai, dezvăluiri exclusive despre bărbatul din viața ei: ”Sunt femeie îndrăgostită”

Denise Rifai, vedeta Kanal D care a câștigat premiul pentru cea mai bună emisiune TV în cadrul Galei Radar de Media 2022, a vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK despre viața ei. Dezvăluirile făcute de prezentatoarea emisiunii 40 de întrebări cu Denise Rifai au acoperit subiecte legate de bărbatul din viața ei, ritualurile de frumusețe pe care le practică și sfaturile primate de la părinți și însușite în totalitate.

Denise Rifai, dezvăluiri despre bărbatul din viața ei

Denise Rifai, una dintre cele mai apreciate vedete ale micului ecran, a câștigat premiul Gala Radar de Media pentru cea mai bună emisiune TV. Încântată că a reușit această performanță, Denise Rifai a dezvăluit, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru cititorii FANATIK, secrete din viața ei.

Fără să ascundă că există un bărbat în viața ei, Denisei Rifai a precizat că relația de dragoste o va face publică atunci când va deveni oficializată. Talentata prezentatoare TV a vorbit și despre micile plăceri ale vieții, despre felul în care se îngrijește, mâncarea favorită, dar și singurul lucru în fața căruia nu rezistă atunci când merge la cumpărături.

Denise Rifai: ”Dragostea te face fericită”

Spune-mi ce te face fericită? Care a fost cel mai recent moment emoționant pe care l-ai trăit?

– Satisfacția pe care o am acum, de exemplu, la acest eveniment, la Gala Radar de Media. Sunt foarte bucuroasă că mă aflu aici (a câștigat, de altfel, și un premiu important n. red.). În general, și este frumos când ai evenimente frumoase în viață ta. Și pentru că traversăm perioada asta urâtă care nu se mai termină….

Sănătatea mă face fericită. Sunt atât de fericită că sunt sănătoasă. Și nu credeam vreodată că o să ajung să vorbesc chiar așa. Că îi am pe ai mei sănătoși, că eu sunt bine.

Spuneai că iubirea te face fericită. Ai găsit jumătatea?

– Încă nu am găsit jumătatea, dar sunt o grămadă de sentimente pe care le trăiesc, sunt frumoase și mă bucur de ele.

Dar este totuși un bărbat în viață ta…

– Întotdeauna a fost câte un bărbat… ”Jumătate” va fi cu stare civilă (jumătatea inimii ei, explică gestural, indicând și degetul pe care va poposi inelul de logodna, n. red.). Până atunci, sunt sentimente frumoase.

Denise Rifai adoră muzica lui Carmen de la Sălciua

Denise, ce melodie fredonezi în trafic?

– “Sunt femeie îndrăgostită” – Carmen de la Salciua. Este ultima bombă apărută. Mie îmi place foarte mult muzică, oricare ar fi ea. Ascult toate tipurile de muzică. Primul meu job a fost într-un radio de muzică rock, prezentăm știrile mele economice acolo. Acum ascult de toate.

În playlistul meu acum a apărut această melodie foarte drăguță a lui Carmen de la Sălciua. Îmi place foarte mult că înainte de emisie să-mi curăț spiritul cumva și ascult muzică.

Ritualurile de frumusețe ale prezentatoarei TV

Înainte de emisie, nu după? Să te descarci, să zicem, de energiile preluate de la invitați?

– Înainte de emisiune ascult muzică ca să-mi ridic spiritul, să spunem. După emisie, beau apă multă, mă demachiez că e foarte important și am un ritual al meu…

Este adevărat că este indicat să te speli și pe păr că să cureți toate energiile negative?

– Eu cred. Pentru mine este important și asta cu spălatul pe păr.

Mergi la medic periodic? Îți faci controale?

– Nu. Dar am grijă de corpul meu. Și sunt atentă la corpul meu. Îmi cunosc corpul foarte bine. Așa că, dacă orice se întâmplă, eu știu ce am de făcut. În plus, că femei, trebuie să fim atente, mai ales de la o vârstă încolo.

Cum se distrează Denise Rifai

Ce faci în timpul liber?

– Fac tot ceea ce-mi place. Mă plimb, înot, mai fac și sesiuni de shopping…

Apropo, când te duci la shopping, cărui lucru nu poți să-i reziști?

– Pantofii!

Și dacă vorbim de mâncare?

– A, nu! Îmi place să mănânc mâncare, nu dulciuri. Dar dacă vorbim de mâncare… un kebab, cred.

Gătești?

– Da, dar rar. Nu am timp să și gătesc. Dar dacă trebuie… nu mor de foame niciodată. Cred că o femeie trebuie să gătească, în primul rând, ceea ce îi place ei sa mănânce.

Spune-mi ce planuri ai de Sărbători?

– Vreau să stăm toți liniștiți, să fie toată lumea sănătoasă și să ne bucurăm. Eu am niște prieteni foarte frumoși, de câte ori suntem împreună este super fain. Plecăm oriunde, la munte, la mare… Dar voi petrece în țară!

Un sfat pe care l-ai reținut de la mama ta și unul de la tatăl tău?

– ? Să nu am datorii niciodată la nimeni. Să plătesc eu întotdeauna. Și am reușit. De la mama…. Cred că puritatea. Și modul ei foarte curat și bun de a vedea lucrurile.