Denise Rifai este noua vedetă de la Kanal D! Detalii neștiute despre prezentatoare. “Îmi plac bărbații care aduc flori”

Denise Rifai este noua vedetă de la Kanal D! Este cunoscută ca jurnalist politic, mai ales pentru firea ei dură pe care o afișează pe micile ecrane.

În cadrul unui interviu, vedeta a dezvăluit câteva aspecte din viața personală, iar fanii au avut șansa de a o cunoaște mai bine pe prezentatoare.

Denise Rifai a devenit cunoscută datorită emisiunii “Legile Puterii” pe care a moderat-o la Realitatea Plus. A demisionat de la postul TV în luna martie, pe motiv că nu mai exista niciun fel de compatibilitate între ea și noua echipă editorială.

Denise Rifai a părăsit echipa Realitatea Plus și a revenit pe micile ecrane după câteva luni de absență. De data aceasta, vedeta va putea fi urmărită la Kanal D.

Emisiunea este intitulată “40 de întrebări cu Denise Rifai”, în care va invita persoane cunoscute și le va adresa diverse întrebări.

Bineînțeles, întrebările vor fi personale și, mai ales, incomode. Invitații trebuie să fie sinceri atunci când răspund. Emisiunea poate fi urmărită din 6 octombrie 2020 la ora 23:00.

Denise Rifai a acordat un interviu în exclusivitate pentru viva.ro, în care a oferit detalii mai puțin cunoscute din viața ei. Printre acestea, vedeta a fost întrebată cum arată bărbatul perfect și cum se vede peste câțiva ani.

De-a lungul timpului, s-a zvonit că jurnalista ar fi avut relații cu personalități din lumea politică. Întrebată dacă zvonurile sunt adevărate, Denise a oferit un răspuns destul de interpretabil. Nu confirmă acest aspect, dar nici nu neagă.

“Noroc că am avut și am o viață cuminte și așezată. Și mă bucur mult că am reușit să o țin pentru mine! Există un strop de adevăr, și anume iubesc atât de mult politica, încât asocierea cu un om politic e ceva aproape firesc.” , a declarat vedeta în cadrul interviului acordat sursei citate.

Denise a fost întrebată dacă are o relație sentimentală în momentul de față, însă nici de data aceasta fanii nu au fost lămuriți prea mult: “Am inima plină de iubire. Și iubesc. În multe, multe feluri!”

Denise Rifai, despre bărbatul ideal

Jurnalista a descris cum ar vrea să arate bărbatul perfect și l-a descris în cadrul interviului. Deși imaginea pe care o arată în public este dură și cinică, Denise este o romantică de modă veche și visează la un Făt-Frumos care să-i aducă flori.

“Ce te impresionează cel mai mult la un bărbat? Cum ar trebui să fie cel căruia i-ai spune DA din toată inima?

Denise: Să fie Bărbat, adică vertical și curajos. Să fie un om bun și generos și să fie mai inteligent ca mine. Să aibă el răspunsurile sau soluțiile la întrebările și problemele unde eu nu văd variantele.

Și să am încredere că, atunci când pun capul pe pernă seara, el știe ce eu nu știu. Și îmi plac bărbații care aduc flori femeii de lângă el! Bărbatul trebuie să-mi deschidă ușa cu un braț de flori!”

Denise Rifai întruchipează cu succes imaginea femeii independente, care nu are nevoie de un bărbat pentru a se simți fericită și împlinită. Însă chiar și cele mai puternice femei visează la o nuntă ca în povești și la copii alături de bărbatul iubit.

Întrebată cum își imaginează că va arăta viața ei ca soție și mamă, Denise a oferit un răspuns de excepție.

“Mi-ar plăcea tare mult ca într-o zi să fiu mamă și mi-ar plăcea la fel de mult ca într-o zi să pot să-mi întemeiez o familie. În cel mai tradițional mod posibil. Și mi-ar plăcea să am chiar mai mulți copii.”

Vedeta a declarat că cel mai mult i-ar plăcea să aibă un băiat, mai ales pentru că populația feminină este în creștere.

“Însă cel și cel mai mult îmi doresc să fiu mamă de băiat. Să las și eu în urma mea măcar un Bărbat, că și așa e un deficit atât de mare de bărbați pe lumea asta. E ca o datorie a mea de femeie!”

Chiar dacă nu va avea copii, Denise Rifai spune că totul ține de destin și că va ajunge acolo unde trebuie. În plus, are alături o mulțime de oameni care țin la ea și care îi sunt alături necondiționat.

“Dar viața nu e întotdeauna doar cum ți-o dorești, iar dacă nu e scris să am copii, nu va fi cu supărare. Anii trec cu o viteză uluitoare și nu știu ce va fi.

Încerc să las ceva bun în urma mea în fiecare zi și am alături o mână de oameni care îmi sunt prieteni și cu care trec prin viață foarte frumos.”