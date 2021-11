Secretele prezentatoarei Denise Rifai! Ce spune despre bărbați și cum se visează mireasă: ”Dacă mă voi mărita, voi avea trei rochii”

Denise Rifai, prezentatoarea emisiunii a răspuns, pentru FANATIK, la 20 de întrebări despre viața ei. Iar în cadrul interviului, exotica gazdă a emisiunii difuzate în fiecare duminică seara la Kanal D nu a ocolit subiectele legate de intimitatea familiei în care a crescut sau despre cum își dorește să arate familia pe care o va avea, alături de bărbatul ei.

Ba chiar, ne-a dezvăluit și cum l-a convins pe tatăl ei să o sprijine în meseria de gazetar în ciuda opoziției sale inițiale.

Denise Rifai adora să fie în centrul atenției în copilărie

– Să vorbim despre omul din spatele jurnalistului. Ce moment din copilărie sau adolescență a avut cea mai mare influență asupra celei care avea să devină Denise Rifai de astăzi?

Nu aș spune că e vorba de un moment anume, ci mai degrabă de modelele din viață mea. Tatăl meu a fost și primul meu model, mentor, prin felul lui de a fi, prin modul în care a știut să îmi cultive dorința de a face bine, de a fi implicată. Am crescut într-o familie clasică, conservatoare, tată fiind stâlpul ei. Mama a completat inflexibilitatea regulilor cu blândețea; lumina casa cu bunătatea ei. Eu și fratele meu am avut parte de multă iubire, dar în același timp am ținut cont de reguli. Am fost norocoasă să am astfel de părinți lângă mine.

– Cum era Denise Rifai în copilărie? Dar în adolescență?

Am fost un copil bun, foarte determinat, încăpățânat. Îmi plăcea să fiu în centrul atenției, să fiu iubită și să primesc cadouri. Am avut o copilărie frumoasă, am fost mereu înconjurată de iubirea părinților, a bunicilor mei și a unchiului meu.

În adolescență, îmi plăcea foarte mult să citesc. Îmi doream să fiu cea mai bună la școală. Eram șefa clasei, evident, și organizatorul tuturor activităților. Visul meu era să fac ceva important, ceva care rămână și să ajute oamenii. Nu m-am schimbat!

Denise Rifai, descriere emoționantă făcută părinților

– Când vine vorba de mamă, care este cea mai de preț amintire? Dar când vine vorba de tată?

Sunt foarte multe amintiri, mi-e greu să aleg una, aș spune că aceste amintiri sunt o suită de emoții, așa le-aș traduce. Mama e o persoană cu un suflet uriaș. Este blândă, iertătoare, fragilă, curată în gândire. Are o puritate care te cucerește din primul moment când ești în preajma ei. Mereu mă întreb de unde vine bunătatea ei nemărginită. Sunt atât de multe amintiri prețioase pentru mine… Amintirea cea mai recentă este zâmbetul cu care mă întâmpină când intru pe ușă. Mama este omul care mi-a oferit libertate. A avut încredere în mine pentru că i-am dovedit mereu că alegerile mele sunt cele corecte.

Tata e un tip cu principii clare, impunător, autoritar. Îl admir și îl apreciez enorm. Îmi aduc aminte că veneau prietenii lui tata în vizită, iar eu îmi făceam apariția și încercăm să impresionez, parcă aveam spectacol. Mă simțeam în centrul atenției.

– De unde moștenești felul aprig de a fi? Ne referim la felul aprig pe care îl vedem în fața micului ecran.

Cu siguranță de la tata am această hotărâre, curajul de a spune ce gândesc și de a-mi expune argumentele. A spune ce gândești înseamnă libertate și siguranță de sine.

Denise Rifai l-a convins pe tatăl ei că jurnalismul este o meserie potrivită pentru ea

– Spuneai, la un moment dat, că tatăl tău nu a fost de acord cu meseria pe care ți-ai ales-o. Cu toate acestea, ai continuat să o faci. Cum sunt, acum, relațiile între voi? A acceptat că, totuși, viața ta se leagă în jurul jurnalismului?

E adevărat, tata și-ar fi dorit pentru mine altă profesie, poate aceea de arhitect, ca a lui. A acceptat foarte greu alegerea mea, dar a înțeles până la urmă că nu îmi voi schimba opțiunea și că nu era vorba de un moft, de ceva trecător. Până la urmă un părinte vrea să-și vadă copilul fericit, iar eu sunt fericită cu ceea ce am ales în profesia mea.

– Ați discutat vreodată despre emisiunile pe care le-ai realizat de-a lungul timpului?

Desigur, pentru că mă mai urmărea. Tatălui meu nu îi surâdea această expunere a mea, interacțiunea cu tot soiul de oameni, toate tipologiile. Și consideră că această profesie vine la pachet cu multă tensiune, stres puternic care îți poate afecta viața personală.

Îmi dorea binele. Dar a realizat cât de mult iubesc ceea ce fac și energia pe care mi-o oferă profesia mea. În același timp, știe că dincolo de orice emisiune, există o motivație puternică, aceea de a face bine, de a afla adevărul, de a veni cu ceea ce pot eu în sprijinul cetății.

– Te urmărește, îți face reproșuri cu privire la întrebările pe care le adresezi invitaților tăi?

Tata urmărește emisiunea și știe că întrebările sunt puse cu bună credință, că nu hărțuim invitații, că vrem să oferim oamenilor o imagine cât mai aproape de adevăr. E la curent cu ce efort există în spatele realizării acestei emisiuni, pentru că îi povestesc cum decurg lucrurile.

– Cum a trăit destul de mulți ani și în România, a legat prietenii cu oameni de aici, iar tu, că jurnalist, ai realizat o mulțime de interviuri. S-a întâmplat vreodată să intervievezi vreun amic de-al tatălui tău? Dacă da, ai fost mai îngăduitoare cu el?

Nu am avut până acum la interviu un amic al tatălui meu.

Denisei Rifai, dezvăluiri despre bărbatul perfect

– Spuneai, cu ceva timp în urmă, că doreșți să îți întemeiezi o familie. Sunt ceva planuri concrete în această direcție? Dacă da, cum se vede Denise Rifai ca mireasă?

Visul meu a fost mereu să am o familie. Am acea imagine în minte cu masă îmbelșugată în jurul căreia stau cu bărbatul meu și cu copiii mei. Dar până acum nu s-a concretizat. Las viața să mă surprindă, cu credință în Dumnezeu, și primesc cu bucurie tot ce ar putea veni. Dacă mă voi mărita, voi avea trei rochii, cel puțin.

– Spuneai de curând că există cineva în viața ta. Totodată, dezvăluiai tu, bărbații blonzi cu ochi albaștri sunt cei care te atrag în mod deosebit. Se leagă cele două lucruri?

Viața mea personală îmi doresc să o țin doar pentru mine. Sunt convinsă că înțelegeți această opțiune și vă mulțumesc pentru asta. Ce pot să spun e că mă simt bine, am o viață frumoasă, împlinită. Și cu siguranță putem vorbi despre lucruri generale.

– În plus, ce ar mai trebui să aibă bărbatul perfect pentru Denise Rifai?

Ai spus bine „perfect pentru Denise”, pentru că fiecare femeie își dorește acel bărbat care pe ea ar împlini-o; poate că același bărbat nu ar fi pe placul altei femei. Eu îmi doresc mult ca bărbatul de lângă mine să fie foarte inteligent, să îl admir și să îmi dea acea încredere că vom fi alături în momente importante.

Sunt o femeie independentă, pe picioarele ei, pragmatică, pot face față multor situații dificile de una singură, nu despre asta este însă vorba, ci despre a avea alături un partener pe măsură.

– De asemenea, spuneai că îți dorești să devii mamă a unui băiețel. A rămas valabilă ideea?

Dacă Dumnezeu va dori, voi avea copii! Dacă nu, nu voi avea o problema cu asta. Vom vedea ce îmi va oferi viața. Și da, mi-ar plăcea să fiu mama de băiat.

– Dacă ai avea, acum, un copil, ce meserie l-ai îndemna să facă?

L-aș lasă să aleagă ce meserie i se potrivește și își dorește. Important e să fie cel mai bun în ceea ce face.

Denisei Rifai, despre invitații săi: ”Există acea emoție vie”

– Emisiunea ta de la Kanal D, 40 de întrebări cu Denise Rifai, aduce, în postura de invitați, personalități din domenii diferite. Dacă astăzi este vorba de un fost prim-ministru, mâine poate fi vorba despre un manelist. Cum reușești să te adaptezi fiecărui personaj în parte?

Lucrurile sunt foarte limpezi, sunt cu toții oameni în primul rând, sunt persoane publice, din diverse domenii, care stârnesc interes publicului și care au fost în atenția presei atâția ani. Misiunea mea este de a-i aduce în față publicului și de clarifica împreună cu ei anumite aspecte din viață lor profesională și personală.

La baza întrebărilor adresate fiecărui invitat în parte stă o documentare minuțioasă, pe care o realizez alături de echipa mea. Informațiile există, așadar la acestea mă raportez în primul rând când îi pun în față celor 40 de întrebări. Desigur, există acea emoție vie, de multe ori invitații mei se surprind și pe ei cu anumite concluzii, dezvăluiri. Cele 40 de întrebări îi poartă prin toată gama de trăiri, de rememorări, pe paliere diferite ale existenței lor.

Vorbim despre greșeli din trecut, despre anumite contexte în care s-au aflat și în care au reacționat într-un fel sau altul, despre familiile lor, despre emoții, despre decizii luate, vorbim despre o viață întreagă. Eu le sunt recunoscătoare invitaților mei și le mulțumesc că au curajul să vină în față oamenilor și să își spună adevărul. Cei de acasă vor trage concluziile.

– Care a fost cel mai dificil interlocutor? Și de ce?

Ce înseamnă un invită dificil? Din punctul meu de vedere, invitat dificil este acela care își induce acea stare de blocaj, care nu face decât să anuleze sau să îngreuneze dialogul. Dar purtându-i prin toată gama de întrebări, și punând diferit accentul pe diverse situații, contexte din viața lor până urmă se deschid, se relaxează, iar la final chiar îmi spun că au avut parte de o experiență interesantă, pe care o prețuiesc.

– Dar cel mai surprinzător în răspunsuri?

Toți invitații mei au dat răspunsuri surprinzătoare. Și din acest lucru vine succesul emisiunii. Dezvăluirile făcute de invitații de la 40 de întrebări devin mereu știrile de a două zi. Am avut și eu surprize, adică am descoperit niște oameni altfel decât m-aș fi așteptat…

Denise Rifai se relaxează alergând prin parc

– Meseria de jurnalist este considerată una dintre cele mai stresante din ”nomenclator”! Cum reușești să faci față stresului? Ce o relaxează pe Denise Rifai?

Mă relaxează discuțiile cu familia, cu prietenii. Ador să stăm la o cafea sau în jurul unei mese cu mâncare arăbească delicioasă și să povestim de toate. Fără nicio presiune. Sportul mă relaxează și mă reenergizează, alerg, mă plimb prin parc.

Ascult muzică adesea, e o altă rețetă sigură prin care mă relaxez. În același timp, îmi face bine să mai verific știrile, pe orice device, și să mă pun astfel la curent cu ceea ce se întâmplă în țară și prin lume.

– Dacă ar fi să alegi, cu mintea de acum, ai alege același drum în viață?

Fără niciun dubiu, da, aș face aceeași alegere.

Care sunt marile regrete din viața lui Denise Rifai

– Există regrete în viața ta? Care sunt?

Prețuiesc foarte mult trecutul pentru că sunt astăzi aici datorită acestuia. Sunt omul echilibrat și matur de acum în urma unui tumult emoțional, nu a fost un drum ușor. Cu siguranță am mai și greșit, dar mi-am conștientizat greșelile și am plătit pentru ele. Învăț repede, nu fac aceeași greșeală de două ori.

– Dacă ar fi să spui un secret de-al tău, care ar fi acela?

Îmi plac trandafirii și diamantele. Ador să primesc trandafiri…