Denise Rifai, schimbare de look semnificativă în noul an: ”Dă putere femeii din tine”

Una dintre cele mai apreciate jurnaliste din România, Denise Rifai, le-a arătat internauților din mediul online ce semnificativă a bifat în noul an. Brunetă consideră că îi dă putere femeii din interior.

Ce transformare a suferit moderatoarea Denise Rifai

Denise Rifai este o prezentatoare celebră, care preferă să fie discretă cu viața personală și cea sentimentală. Cu toate acestea, vedeta este activă pe rețelele de socializare unde își ține fanii la curent cu tot felul de informații.

La început de 2025 a decis să fie mai deschisă cu publicul său și a împărtășit o transformare, după ce a trecut pragul unui salon de înfrumusețare. Moderatoarea emisiunii 40 de întrebări a optat pentru un look nou.

A renunțat la coafura care a consacrat-o pe micile ecrane. Vedeta de la Kanal D a decis să mai taie din pletele lungi și a ales o tunsoare la modă, care îi rotunjește trăsăturile feței și mai mult. Nu a renunțat la breton.

„Părul este despre putere, forță, curaj, energie și viitor! Dă putere femeii din tine!”, a scris Denise Rifai în dreptul imaginii pe care a postat-o pe contul de Instagram. Cu siguranță, a primit numeroase aprecieri.

Cum se menține în formă Denise Rifai

Denise Rifai a dezvăluit la un moment dat ce face pentru a se menține în formă maximă. Pe lângă faptul că este adepta sportului, prezentatoarea este foarte atentă la produsele alimentare pe care le consumă în fiecare zi.

Atunci când are perioade mai aglomerate sau este stresată nu mănâncă dulciuri, ci fructe. În plus, frumoasa mănâncă foarte curat, ceea ce înseamnă că are mereu proteină de bună calitate și multe legume verzi.

De asemenea, renumita moderatoare a emisiunii 40 de întrebări se hidratează bine. Bea foarte multă apă. În altă ordine de idei, recunoaște că este adepta tratamentelor cosmetice pe care și le face frecvent la salon.

„Toată lumea ar trebui să fie atentă atunci când vine vorba de alimentele din dietă. Zahărul nu face bine nimănui. Încerc pe cât posibil să nu mănânc zahăr. Evit zahărul. Deci, eu mă trezesc dimineața spunând că nu mănânc zahăr.

Acum că mai scap la un fruct, asta-i altceva. Aleg să nu mai mănânc zahăr, să mănânc cât mai light, așa. Dar neprivându-mi corpul de tot ce înseamnă alimente esențiale importante”, a spus Denise Rifai pentru revista .