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Dennis Drăguș, cerut la FCSB în locul lui Bîrligea! Verdictul fostului golgheter

Dennis Drăguș este una dintre variantele FCSB pentru înlocuirea lui Daniel Bîrligea. Un fost golgheter al roș-albaștrilor a dat verdictul despre posibilul transfer.
Alex Bodnariu
28.08.2026 | 20:39
Dennis Dragus cerut la FCSB in locul lui Birligea Verdictul fostului golgheter
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Ce spune Claudiu Keșeru despre posibilitatea ca Denis Drăguș să ajungă la FCSB
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FCSB și-a vândut atacantul de bază în Italia. Daniel Bîrligea a fost cedat la Frosinone, cel puțin până la finalul sezonului, pentru 1,5 milioane de euro. Se vorbește tot mai des despre posibilitatea ca Dennis Drăguș să fie adus în locul său. Claudiu Keșeru, unul dintre fotbaliștii care au strălucit în tricoul roș-albastru, a dat verdictul.

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Mihai Stoica, președintele celor de la FCSB, a dat de înțeles după transferul lui Daniel Bîrligea la Frosinone că pe lista scurtă a atacanților care i-ar putea lua locul se numără și Dennis Drăguș. Internaționalul român aparține în prezent de Trabzonspor.

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Dennis Drăguș pare să nu mai aibă viitor la formația din prima ligă a Turciei. Atacantul nu a fost inclus în lot la ultimele partide. FCSB și CFR Cluj și-au manifestat recent interesul pentru el, însă formația roș-albastră pare mai aproape să dea lovitura verii pe piața transferurilor din SuperLiga.

Ce spune Claudiu Keșeru despre posibilitatea ca Denis Drăguș să ajungă la FCSB

Claudiu Keșeru, fostul atacant al celor de la FCSB și unul dintre cei mai prolifici marcatori ai roș-albaștrilor, este de părere că mutarea lui Dennis Drăguș la FCSB ar fi una potrivită pentru ambele părți. Fostul fotbalist îl cunoaște foarte bine pe Drăguș, alături de care a jucat și la echipa națională.

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„Cu siguranţă este o mutare excelentă din punctul meu de vedere, pentru ei. Mie îmi place Drăguş. Îl ştiu de când avea 19 ani, l-am prins şi la echipa naţională. I-am zis că are un potenţial imens şi depinde de el dacă îl va valorifica la maximum. Dar îmi place foarte mult profilul”, a declarat Keseru, conform Prima Sport.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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