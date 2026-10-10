Dennis Man a ajuns rezervă de lux! Antrenorul lui PSV a venit cu detalii

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Imediat după dezastrul de la echipa națională a României, Dennis Man a trăit o nouă dezamăgire în Olanda. Fotbalistul a fost rezervă nefolosită în victoria de pe teren propriu cu Heerenveen, scor 2-0, iar antrenorul lui PSV a spus cum a gândit jocul.

Antrenorul lui PSV, explicații pentru nefolosirea lui Dennis Man

Deși a pus umărul la titlul cucerit de PSV Eindhoven în sezonul trecut, Denis Man pare să nu mai intre acum în planurile antrenorului Peter Bosz. Iar faptul că a prins doar 53 de minute în trei meciuri din Eredivisie arată faptul că există o ruptură.

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În ciuda faptului că Ivan Perisic, titularul de drept din banda dreaptă a atacului, a fost odihnit după ce a fost la naționala Croației, Man a fost lăsat pe bancă și în partida cu Heerenveen. În primul ”11” a fost preferat bosniacul Esmir Bajraktarevic, iar Peter Bosz și-a explicat decizia.

”Am mizat pe Bajraktarevic pentru că s-a descurcat foarte bine înaintea pauzei pentru meciurile naționalelor. El l-a mai înlocuit o dată pe Perisic, când Man era accidentat, și a făcut-o foarte bine. Am considerat că este cazul să îl răsplătesc acum. Dar Dennis este un fotbalist foarte bun. Cu siguranță se va întoarce și va primi suficiente minute”, a declarat tehnicianul lui PSV.

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A ratat revenirea în Serie A și a ajuns rezervă în Olanda

Transferat în vara lui 2025 de la Parma, Dennis Man a avut o contribuție importantă la titlul de campioană câștigat de PSV Eindhoven în stagiunea precedentă. Însă, noul sezon este unul extrem de dificil pentru el, după ce a devenit a treia variantă pentru postul de extremă dreapta. Iar totul pare să fie legat de faptul că internaționalul român a vrut să plece în vară și să se întoarcă în Italia.

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După ce discuțiile cu Atalanta nu s-au concretizat, Man a fost foarte aproape de un transfer la Lazio. Deși dorit foarte mult de fostul selecționer al Italiei, Gennaro Gattuso, , negocierile oprindu-se cu puțin înaintea închiderii perioadei de mercato.

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Dacă oficialii cluburilor PSV și Lazio ajunseseră la o înțelegere privind un împrumut al lui Man pe un sezon pentru 1.000.000 de euro, . Mai exact, olandezii nu au fost de acord cu suma propusă de italieni.