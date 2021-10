Dennis Man a dezvăluit cine l-a forțat să plece de la FCSB la Parma: „Erau prea mulți bani în joc”

„Eu aș fi dorit să mai rămân la FCSB până în vară. Știam de interesul Parmei, dar voiam să stau să ne luptăm pentru titlu. Eram o echipă tot mai unită, ne simțeam bine în teren unii cu alții și cred că am fi avut o șansă să luăm campionatul.

Nu știu dacă îl câștigam și dacă rămâneam eu acolo, dar acum e târziu pentru asta. A venit MM (n.r. – Mihai Stoica) la mine și mi-a spus că trebuie să plec acum, nu se mai poate amâna nimic. Sunt prea mulți bani în joc, mi-a spus el.

În momentul acela l-am sunat pe Vali Mihăilă și l-am întrebat cum e la Parma, că am văzut că e pe penultimul loc. Vali mi-a spus că totul este perfect, condițiile de pregătire, echipa, conducerea, tot. Am zis că e ok și am semnat”, a declarat jucătorul pentru .

Dennis Man nu a uitat de Liga 1: „parcă te ia somnul la unele meciuri”

Fotbalistul s-a referit și la pertioada de opt luni și jumătate scursă . „În sezonul trecut am avut șansele noastre, dar au fost acele meciuri în care am condus de atâtea ori cu 2-0 și tot timpul am fost egalați.

A mai fost și acel meci cu Cagliari, când am condus cu 3-1 și am pierdut cu 4-3. Punctele pierdute atunci au fost decisive, apoi pe final de campionat echipa a căzut, eu m-am accidentat și inevitabil a urmat retrogradarea.

Comparația lui Dennis Man între campionatul României și cel din Italia

Serie A este un campionat foarte greu. Ca o comparație, știu cum spun și cei care se uită la meciuri. De exemplu, te uiți la un meci de Liga 1 și parcă te ia somnul la multe meciuri. La televizor și fotbalul italian pare că are un ritm mai scăzut, dar diferența de intensitate este incredibilă.

În România mai driblam unu, driblam și pe al doilea, iar dacă la al treilea pierdeam mingea de multe ori nici nu era nevoie să alerg să o recuperez, pentru că erau colegii din spatele meu care se ocupau de asta.

Amintirea lui Dennis Man în legătură cu primul contact fizic

Aici, după ce ai trecut de un adversar, al doilea este foarte aproape de tine și te blochează. Când ai pierdut mingea trebuie să te repliezi imediat, pentru că aici se atacă cu toată echipa și se apără cu toată echipa.

Am ajuns la Parma într-o vineri și am făcut un antrenament. Un domn de la firma lui Giovanni Becali m-a sunat sâmbătă și mi-a spus că mă bagă cu Napoli. Nu l-am crezut pentru că aveam doar un antrenament, dar așa a fost. Primul contact fizic a fost foarte dur, țin minte că am căzut. Cu timpul, însă, m-am obișnuit”, spune el.

Început dificil în Serie B din cauza lipsei de experiență

Inevitabil, discuția a curs și către . „Este un campionat foarte dificil. Contează mult experiența, este foarte tacticizat și bazat parcă pe mai multă forță decât Serie A.

Echipele sunt echilibrate. Noi am pierdut destul de mult din experiență, au plecat Graziano Pelle, Kurtic, Hernani, Gervinho, Cornelius, Kucka… S-a mers pe o echipă tânără și probabil de aceea începutul de campionat ne este mai dificil.

Ce am remarcat este că aici presiunea nu este aceeași cum era la FCSB. Acolo uneori erau probleme și atunci când câștigam greu, aici, chiar dacă pierdem, toată lumea își păstrează calmul și ne concentrăm pe meciul care urmează. Cel pierdut s-a dus…

Facem o analiză și mergem mai departe. Antrenorul, Maresca, ne-a explicat că așa este în Serie B, trebuie să adunăm punct cu punct și la final putem promova. Acum, după câteva înfrângeri, suntem jos, dar cu o serie de trei-patru rezultate pozitive suntem în partea de sus și putem spera”, a mai precizat Man.