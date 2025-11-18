Sport

Dennis Man s-a bucurat amar după victoria cu San Marino, scor 7-1. Căpitanul României pe „Ilie Oană” a folosit un singur cuvânt după ce s-a încheiat campania de calificare la CM 2026
Cristian Măciucă
19.11.2025 | 00:21
Dennis Man a folosit un singur cuvânt pentru a descrie campania de calificare la Campionatul Mondial 2026. FOTO: sportpictures.eu
Dennis Man (27 de ani) și-a exprimat dezamăgirea după România – San Marino 7-1. Naționala noastră a terminat pe locul 3 în Grupa H, iar singura șansă de a merge la CM 2026 rămâne barajul câștigat prin intermediul Nations League.

Cuvântul folosit de Dennis Man după ce România a terminat pe locul 3 în Grupa H

România a dat de pământ cu San Marino în ultima etapă a Grupei H din preliminariile FIFA World Cup 2026. „Tricolorii” s-au impus cu 7-1, golurile noastre fiind înscrise de Rossi (13-autogol), Baiaram (29), Man (42), Valentini (57-autogol), Ianis Hagi (76), Rațiu (82) și Louis Munteanu (87-penalty).

La finalul partidei și al preliminariilor, căpitanul Dennis Man a luat cuvântul. „Din păcate, am început prost acest meci, dar apoi ne-am revenit. A fost un teren greu, dar e bine că am câștigat.

Nu ne-a venit să credem că au deschis scorul, dar apoi ne-am descurcat foarte bine. Banderola de căpitan te face să te simți mândru, este un sentiment plăcut”, a declarat Dennis Man, după România – San Marino 7-1. 

Cu cine poate juca România în barajul de calificare la CM 2026

România a terminat pe locul 3, cu 13 puncte, cu patru mai puține decât Bosnia (locul 2) și la șase lungimi de liderul Austria. „Tricolorii” așteaptă acum să vadă cu cine va juca în barajul din luna martie. Naționala lui Mircea Lucescu e în urna 4 la tragerea la sorți din 20 noiembrie și poate da în semifinale peste Italia, Ucraina, Turcia sau Danemarca.

„Puteam să facem mai mult în această grupă, dar calificarea s-a pierdut din primul meci, cel cu Bosnia, de la București.

Modestă. Este cel mai bun cuvânt care să caracterizeze prestația noatră”, a adăugat fotbalistul lui PSV Eindhoven.

Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
