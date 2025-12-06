Dennis Man a ieșit din nou la rampă în Olanda. Fază genială a internaționalului român în Heerenveen – PSV. Video

ADVERTISEMENT

Dennis Man a fost titularizat de antrenorul Peter Bosz în meciul Heerenveen – PSV Eindhoven, din etapa a 15-a a campionatului Olandei, iar românul l-a răsplătit cu o fază de toată frumusețea.

Fază minunată creată de Dennis Man Heerenveen – PSV

După un start de partidă echilibrat, Dennis Man și-a arătat calitățile fantastice la jumătatea primei reprize, atunci când a profitat din plin de o degajare eronată a tânărului portar Bernt Klaverboer.

ADVERTISEMENT

În minutul 22, puștiul de doar 20 de ani din poarta lui Heerenveen a trimis greșit direct în picioarele internaționalului român aflat undeva la 40 de metri lateral dreapta. Man nu a stat prea mult pe gânduri după cadoul primit și a plecat în sprint spre poarta adversă.

Extrema lui PSV Eindhoven a pătruns nestingherit până la 18 la metri, i-a pasat scurt lui Joey Veerman și mijlocașul lui PSV a deschis scorul cu un șut în forță. Până la pauză, oaspeții au mai punctat o dată prin atacantul american Ricardo Pepi (27).

ADVERTISEMENT

Joey Veerman schiet PSV tegen oude club op voorsprong 💥💪 — ESPN NL (@ESPNnl)

Dennis Man, cifre fantastice la PSV Eindhoven

Pasa de gol reușită de Dennis Man în întâlnirea de la Heerenveen este a cincea de când a venit la PSV Eindhoven. El mai are cu Excelsior Rotterdam, PEC Zwolle, Fortuna Sittard și AZ Alkmaar.

ADVERTISEMENT

În cele 15 meciuri jucate în acest sezon pentru noua sa echipă, internaționalul român a reușit și 4 goluri. Două dintre ele au venit în campionat, iar , scor 6-2, din Champions League.

Lui Dennis Man îi merge bine și pe plan amoros

Plecarea de la Parma și transferul la PSV Eindhoven pare să-i priască lui Dennis Man. Și nu numai în plan fotbalistic. Atacantul în vârstă de 27 de ani a decis .

ADVERTISEMENT

”Nu am cuvinte… tot ce pot spune este că acest inel a venit în cel mai frumos, natural și simplu mod, plin de emoție și iubire, exact cum am fost tot timpul. Nu aș putea fi mai fericită și nu pot exprima în cuvinte ceea ce simt. Tu ești totul și vei fi pentru totdeauna”, a scris partenera internaționalului român, pe rețelele de socializare.