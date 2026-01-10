Dennis Man a început 2026 în forță la PSV! Gol și pasă de gol pentru român. Video

ADVERTISEMENT

Dennis Man își continuă evoluțiile bune la PSV! Extrema dreaptă și-a depășit total adversarul direct și a finalizat incursiunea cu o pasă decisivă pentru mijlocașul neamț Wanner, care a îndeplinit o formalitate.

Dennis Man a început în forță anul 2026 și a avut o evoluție excelentă în meciul disputat de PSV Eindhoven împotriva celor de la Excelsior Rotterdam. Internaționalul român a fost decisiv încă din prima repriză, atunci când a oferit o pasă de gol, confirmând forma foarte bună pe care o traversează.

ADVERTISEMENT

După pauză, fostul jucător al FCSB și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor. Man a dus scorul la 5-1 pentru PSV, finalizând impecabil o acțiune personală spectaculoasă, în care a depășit mai mulți adversari înainte de a trimite mingea în plasă.

Dennis Man profiteert van de defensieve fouten bij Excelsior 😳 — ESPN NL (@ESPNnl)

Dennis Man, fază de nota 10 în PSV – Excelsior! Pasă decisivă după doar 8 minute

După experiența din Italia, de la Parma, Dennis Man pare că și-a găsit o echipă pe stilul său. Jocul orientat spre ofensivă al formației din Eindhoven îi vine mănușă internaționalului român, care reușește destul de des să dea goluri sau să ofere assisturi.

ADVERTISEMENT

În primul meci al echipei din 2026, extrema dreaptă a fost decisivă după doar 8 minute petrecute pe gazon. Dennis Man și-a depășit cu ușurință adversarul direct din flancul drept și a scăpat singur în careu. Românul l-a văzut foarte bine pe Wanner și i-a pus mingea perfect pentru un șut din interiorul careului, iar neamțul a deschis scorul.

ADVERTISEMENT

Cu această pasă de gol, Dennis Man ajunge la zece goluri create pentru PSV în acest sezon în toate competițiile. El a înscris de 4 ori și a pasat decisiv de 6 ori. Cele mai importante goluri au fost cele împotriva lui Napoli, când

Na een knappe actie van Dennis Man scoort Paul Wanner zijn eerste voor PSV! 🔴⚪️ — ESPN NL (@ESPNnl)

PSV este în cărți pentru calificarea mai departe în Champions League

alături de echipele lor de club. PSV o duce chiar destul de bine în acest an, cu 8 puncte adunate după 6 meciuri. Olandezii mai au de disputat două meciuri destul de dificile, contra lui Newcastle United și Bayern Munchen.

ADVERTISEMENT

În cazul în care formația batavă ar reuși să adune puncte din aceste întâlniri, PSV Eindhoven ar putea să-și asigure prezența în play-off-ul Ligii Campionilor. În acest moment, echipa lui Man ocupă locul 21 în faza ligii.