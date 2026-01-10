Sport

Dennis Man a început 2026 în forță la PSV! Gol și pasă de gol pentru român. Video

Dennis Man a fost folosit titular în PSV - Excelsior și și-a făcut simțită prezența încă din debutul partidei. Internaționalul român și-a umilit adversarul direct
Ciprian Păvăleanu
10.01.2026 | 22:38
Dennis Man a oferit un assist după o fază superbă în PSV - Excelsior.
Dennis Man își continuă evoluțiile bune la PSV! Extrema dreaptă și-a depășit total adversarul direct și a finalizat incursiunea cu o pasă decisivă pentru mijlocașul neamț Wanner, care a îndeplinit o formalitate.

Dennis Man, un nou gol pentru PSV

Dennis Man a început în forță anul 2026 și a avut o evoluție excelentă în meciul disputat de PSV Eindhoven împotriva celor de la Excelsior Rotterdam. Internaționalul român a fost decisiv încă din prima repriză, atunci când a oferit o pasă de gol, confirmând forma foarte bună pe care o traversează.

După pauză, fostul jucător al FCSB și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor. Man a dus scorul la 5-1 pentru PSV, finalizând impecabil o acțiune personală spectaculoasă, în care a depășit mai mulți adversari înainte de a trimite mingea în plasă.

Dennis Man, fază de nota 10 în PSV – Excelsior! Pasă decisivă după doar 8 minute

După experiența din Italia, de la Parma, Dennis Man pare că și-a găsit o echipă pe stilul său. Jocul orientat spre ofensivă al formației din Eindhoven îi vine mănușă internaționalului român, care reușește destul de des să dea goluri sau să ofere assisturi.

În primul meci al echipei din 2026, extrema dreaptă a fost decisivă după doar 8 minute petrecute pe gazon. Dennis Man și-a depășit cu ușurință adversarul direct din flancul drept și a scăpat singur în careu. Românul l-a văzut foarte bine pe Wanner și i-a pus mingea perfect pentru un șut din interiorul careului, iar neamțul a deschis scorul.

Cu această pasă de gol, Dennis Man ajunge la zece goluri create pentru PSV în acest sezon în toate competițiile. El a înscris de 4 ori și a pasat decisiv de 6 ori. Cele mai importante goluri au fost cele împotriva lui Napoli, când a înscris de 2 ori în victoria fulminantă a echipei sale cu 6-2 contra campioanei Italiei.

PSV este în cărți pentru calificarea mai departe în Champions League

Dennis Man este unul dintre puținii români care evoluează în Champions League alături de echipele lor de club. PSV o duce chiar destul de bine în acest an, cu 8 puncte adunate după 6 meciuri. Olandezii mai au de disputat două meciuri destul de dificile, contra lui Newcastle United și Bayern Munchen.

În cazul în care formația batavă ar reuși să adune puncte din aceste întâlniri, PSV Eindhoven ar putea să-și asigure prezența în play-off-ul Ligii Campionilor. În acest moment, echipa lui Man ocupă locul 21 în faza ligii.

