Dennis Man a început cu stângul la PSV! Ce s-a întâmplat cu românul la meciul cu Twente

Dennis Man a fost în lot duminică pentru meciul dintre FC Twente și PSV Eindhoven. Ce decizie a luat antrenorul Peter Bosz în privința sa.
Daniel Işvanca
17.08.2025 | 17:33
Dennis Man a inceput cu stangul la PSV Ce sa intamplat cu romanul la meciul cu Twente
Dennis Man, rezervă neutilizată în FC Twente - PSV Eindhoven FOTO: Colaj Fanatik

PSV Eindhoven a jucat pe terenul celor de la FC Twente, în etapa a doua din Eredivisie. Formația care l-a transferat pe Dennis Man a obținut a doua victorie a sezonului, după ce în etapa precedentă a surclasat Sparta Rotterdam, scor 6-1.

Dennis Man, lăsat pe bancă la meciul cu Twente

Prezent în lot pentru meciul cu Twente, Dennis Man a fost rezervă în disputa de pe ”De Grolsch Veste”, el fiind lăsat pe bancă și în minutul 22, când francezul Alassane Plea a părăsit terenul accidentat.

Scorul a fost deschis după doar 7 minute, la o fază la care Max Bruns și-a înscris în proprie poartă. După pauză, campioana Olandei și-a majorat avantajul prin Jerdy Schouten (min. 55).

Peter Bosz i-a mai trimis în luptă în repriza a doua pe Kiliann Sildillia și Couhaib Driouech, însă nu i-a acordat nici măcar un minut fotbalistului transferat sâptămâna trecută de la Parma.

Dennis Man a plecat de la Parma după mai bine de patru ani

După patru ani și jumătate în care a îmbrăcat tricoul italienilor de la Parma, Dennis Man a schimbat campionatul și va avea ocazia să joace în UEFA Champions League.

Fotbalistul român în vârstă de 26 de ani a fost transferat de campioana Olandei în schimbul sumei de 8,5 milioane de euro. El a luptat în sezonul trecut pentru evitarea retrogradării alături de Parma.

În cele 142 de apariții strânse în tricoul formației din Serie A, Dennis Man a reușit să marcheze 28 de goluri și să ofere 17 pase decisive. Cota sa de piață a ajuns în acest moment la 10 milioane de euro.

Daniel Işvanca
Daniel Ișvanca este redactor pe zona de Sport la FANATIK, unde activează din august 2024. A debutat ca ziarist la HotNews.ro și are o experiență de peste trei ani în cadrul acestui domeniu.
