Dennis Man a început cu stângul la PSV! Ce s-a întâmplat cu românul la meciul cu Twente

PSV Eindhoven a jucat pe terenul celor de la FC Twente, în etapa a doua din Eredivisie. Formația care l-a transferat pe Dennis Man a obținut a doua victorie a sezonului, după ce în etapa precedentă a surclasat Sparta Rotterdam, scor 6-1.
Prezent în lot pentru meciul cu Twente, Dennis Man a fost rezervă în disputa de pe ”De Grolsch Veste”, el fiind lăsat pe bancă și în minutul 22, când francezul Alassane Plea a părăsit terenul accidentat.
Scorul a fost deschis după doar 7 minute, la o fază la care Max Bruns și-a înscris în proprie poartă. După pauză, campioana Olandei și-a majorat avantajul prin Jerdy Schouten (min. 55).
Peter Bosz i-a mai trimis în luptă în repriza a doua pe Kiliann Sildillia și Couhaib Driouech, însă nu i-a acordat nici măcar un minut fotbalistului transferat sâptămâna trecută de la Parma.
După patru ani și jumătate în care a îmbrăcat tricoul italienilor de la Parma, Dennis Man a schimbat campionatul și va avea ocazia să joace în UEFA Champions League.
Fotbalistul român în vârstă de 26 de ani a fost transferat de campioana Olandei în schimbul sumei de 8,5 milioane de euro. El a luptat în sezonul trecut pentru evitarea retrogradării alături de Parma.
În cele 142 de apariții strânse în tricoul formației din Serie A, Dennis Man a reușit să marcheze 28 de goluri și să ofere 17 pase decisive. Cota sa de piață a ajuns în acest moment la 10 milioane de euro.