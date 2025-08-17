Dennis Man a început cu stângul la PSV! Ce s-a întâmplat cu românul la meciul cu Twente

PSV Eindhoven a jucat pe terenul celor de la FC Twente, în etapa a doua din Eredivisie. a obținut a doua victorie a sezonului, după ce în etapa precedentă a surclasat Sparta Rotterdam, scor 6-1.

Dennis Man, lăsat pe bancă la meciul cu Twente

Prezent în lot pentru meciul cu Twente, în disputa de pe ”De Grolsch Veste”, el fiind lăsat pe bancă și în minutul 22, când francezul Alassane Plea a părăsit terenul accidentat.

Scorul a fost deschis după doar 7 minute, la o fază la care Max Bruns și-a înscris în proprie poartă. După pauză, campioana Olandei și-a majorat avantajul prin Jerdy Schouten (min. 55).

i-a mai trimis în luptă în repriza a doua pe Kiliann Sildillia și Couhaib Driouech, însă nu i-a acordat nici măcar un minut fotbalistului transferat sâptămâna trecută de la Parma.

Dennis Man a plecat de la Parma după mai bine de patru ani

După patru ani și jumătate în care a îmbrăcat tricoul italienilor de la Parma, Dennis Man a schimbat campionatul și va avea ocazia să joace în UEFA Champions League.

Fotbalistul român în vârstă de 26 de ani a fost transferat de campioana Olandei în schimbul sumei de 8,5 milioane de euro. El a luptat în sezonul trecut pentru evitarea retrogradării alături de Parma.

În cele 142 de apariții strânse în tricoul formației din Serie A, Dennis Man a reușit să marcheze 28 de goluri și să ofere 17 pase decisive. Cota sa de piață a ajuns în acest moment la 10 milioane de euro.