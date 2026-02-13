Dennis Man a înscris, însă PSV s-a făcut de râs în Olanda! Eșec rușinos pentru liderul din Eredivisie. Video

ADVERTISEMENT

Intrat în minutul 64 al partidei dintre Volendam și PSV, Dennis Man a reușit să înscrie pentru liderul din Olanda, însă echipa sa a suferit un eșec rușinos, fiind învinsă de o grupare aflată în lupta pentru evitarea retrogradării. Cum a înscris internaționalul român.

Dennis Man, gol în Volendam – PSV 2-1

PSV a controlat posesia în meciul cu Volendam și a avut mai multe șuturi pe poartă, însă cei care au dat lovitura au fost adversarii, în minutul 67, prin tânărul Robin van Cruijsen (19 ani). Intrat pe teren cu puțin timp înainte de reușita gazdelor, Dennis Man a egalat situația pe tabelă în minutul 82.

🚨⚽️ Dennis Man 82' 🇳🇱 Volendam 1-1 PSV — Goals Xtra (@GoalsXtra)

După o fază prelungită de atac a lui PSV, mingea a ajuns în careu la Dennis Man, care a finalizat cu un șut din aproximativ 9 metri. Acesta a „recidivat” după ce . Din nefericire pentru liderul din Eredivisie, cei de la Volendam au marcat din nou în minutul 87, prin Aurelio Oehlers, și au produs o surpriză uriașă.

PSV, lider detașat în Eredivisie

În ciuda eșecului suferit, PSV conduce în continuare clasamentul din Eredivisie, într-un mod autoritar. Gruparea din Eindhoven are un avantaj imens, de 17 puncte, față de ocupanta locului 2, Feyenoord, care s-ar putea reduce la 14 lungimi în cazul în care gruparea antrenată de Robin van Persie se va impune duminică împotriva lui Go Ahead Eagles.

PSV mai este implicată doar în competițiile interne în acest sezon, . Cu titlul aproape asigurat în Eredivisie, gruparea antrenată de Peter Bosz este principala favorită la trofeu și în Cupa Olandei, unde va juca în semifinale contra lui NEC Nijmegen.

Câte goluri a înscris Dennis Man pentru PSV

Reușita din meciul cu Volendam a fost cea de-a opta a lui Dennis Man din acest sezon. Internaționalul român a punctat de 5 ori în campionat și o dată în Cupa Olandei, .