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Dennis Man (28 de ani) a ieșit din nou la rampă la echipa națională a României. Fotbalistul lui PSV Eindhoven a marcat în duelul cu Suedia, de la Stockholm, după un contraatac de toată frumusețea al „tricolorilor”. Reușita are o însemnătate aparte pentru Dennis Man. Atacantul a ajuns la 12 goluri în tricoul echipei naționale și a urcat în clasamentul all-time al marcatorilor primei reprezentative.

Dennis Man, gol superb după un contraatac de manual în Suedia – România

după reușita lui Isak, din minutul 20, însă naționala lui Gică Hagi a avut o reacție excelentă și a restabilit egalitatea prin Dennis Man, care a punctat în minutul 29.

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„Tricolorii” au construit o acțiune de contraatac extrem de rapidă. Andrei Rațiu și Ianis Hagi au contribuit decisiv la fază, iar mingea a ajuns la Dennis Man, care a finalizat și a făcut 1-1 după ce l-a ridiculizat pe Victor Lindelof (32 de ani), căpitanul nordicilor și stoperul celor de la Aston Villa. – vezi

Dennis Man a ajuns la cota 12 la echipa națională a României

Pentru Dennis Man, reușita împotriva Suediei reprezintă golul cu numărul 12 pentru echipa națională a României. Fostul star de la FCSB a ajuns astfel la același număr de reușite precum Dan Petrescu, Răzvan Marin și Gabriel Torje, fiecare cu câte 12 goluri marcate pentru România.

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Dennis Man a început partida cu Suedia din primul minut, duelul de la Stockholm fiind primul meci al României în noua ediție a Ligii Națiunilor și, totodată, prima partidă oficială a lui Gică Hagi de la revenirea pe banca primei reprezentative. Pentru atacantul care a cucerit campionatul cu PSV Eindhoven, partida de pe Strawberry Arena reprezintă selecția cu numărul 46 sub „tricolor”.