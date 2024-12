Dennis Man a fost votat drept cel mai bun jucător al echipei naționale din anul 2024, iar Federația Română de Fotbal a mers în Italia pentru a-i înmâna trofeul fotbalistului de la Parma Calcio. El a declarat și care este marele vis al său sub tricolor.

Dennis Man a primit încă un trofeu în 2024! Fotbalistul de la Parma și-a dezvăluit marele vis

, atât alături de cei de la Parma, cât și la echipa națională de fotbal a României. Fotbalistul în vârstă de 26 de ani a promovat alături de Parma în Serie A, din postura de golgheter al Serie B și a avut parte de o campanie de vis în preliminariile pentru EURO 2024.

România a fost neînvinsă în campania de calificare pentru Campionatul European din Germania, iar la turneul final desfășurat vara aceasta, Man a ajuns alături de selecționata pregătită de Edi Iordănescu până în faza optimilor, unde am fost eliminați de Olanda, scor 3-0.

Mai mult decât atât, România a încheiat cu victorii pe linie campania din Liga Națiunilor și . Nici startul de sezon din Serie A nu a fost unul rău pentru Man, care .

„Cu siguranță a fost cel mai bun an al meu, am avut evoluții bune. La final de an sunt fericit. Sunt cel mai mândru că am avut șansa să particip la Campionatul European cu echipa națională. Având în vedere că am avut evoluții constant bune, am meritat să încheiem grupa pe locul întâi.

(N.r. – Cel mai frumos gol înscris?) Primul gol în Serie A, împotriva Fiorentinei, având în vedere că l-am înscris după o pauză de doi ani, când am evoluat în Liga a 2-a.

Calificarea la Campionatul Mondial ar fi un vis, pentru că am avut șansa de a evolua la EURO, mi-aș dori enorm de mult să am șansa să evoluez cu echipa națională și la un Campionat Mondial. Îmi doresc să fiu sănătos, să ne calificăm la Mondial și să rămân cu Parma în Serie A”, a declarat Dennis Man pentru .

Adrian Mutu recunoaște saltul uriaș pe care l-ar face Dennis Man dacă ar fi transferat de Inter

Adrian Mutu a vorbit în cadrul show-ului DON MUTU despre . Acesta este cel mai căutat fotbalist român alături de Radu Drăgușin, iar presa din Italia a vorbit și despre .

„În cazul lui Dennis Man ar fi o încununare imensă, poate prematură față de ce performanțe a avut. Ar fi un pas mare pentru el, de aici ar începe greul pentru el în fotbal.

Dacă rezistă la Inter și se impune titular devine fotbalist cu F. Aici este provocarea, dar am făcut-o eu și alții, deci poate să o facă și el”, a declarat Adrian Mutu în exclusivitate pentru FANATIK.