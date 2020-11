Marcator a două goluri în FCSB – FC Botoșani 4-1, Dennis Man a ajuns la nouă reușite în acest sezon și se bucură că și-a ajutat echipa să ajungă lider. Fotbalistul adus de la Arad a anunțat că nu vrea să mai piardă fotoliul de lider.

Și Valentin Crețu s-a arătat încântat de succesul echipei sale și a declarat că nu consideră că este o surpriză faptul că a fost convocat la echipa națională a României, în premieră, deși are 32 de ani.

Victoria înregistrată în fața lui FC Botoșani i-a permis FCSB-ului să urce pe primul loc în Liga 1, la egalitate de puncte cu Universitatea Craiova, însă cu un golaveraj superior. FCSB are cel mai bun atac din campionat.

Dennis Man are planuri mari, după FCSB – FC Botoșani 4-1: „Nu mai cedăm prima poziție”

Atacantul echipei FCSB, Dennis Man, a făcut un nou meci mare și a înscris de două ori împotriva lui FC Botoșani. FCSB are 28 de goluri înscrise în Liga 1 și +18 la golaveraj, ceea ce i-a permis să urce pe primul loc în detrimentul Universității Craiova, care are +9.

Convocat și la echipa națională a României pentru meciurile cu Belarus (amical), Norvegia și Irlanda de Nord (Liga Națiunilor), Dennis Man împarte rolul de golgheter actual al campionatului cu Florin Tănase, căpitanul roș-albaștrilor și cel care a reușit de asemenea o dublă astăzi.

Man a anunțat că se bucură că este pe primul loc și a declarat că nu vrea să mai cedeze fotoliul de lider până la finalul campionatului. Fotbalistul transferat de Gigi Becali de la UTA are și patru pase decisive în acest sezon al Ligii 1, iar Mirel Rădoi l-a chemat la naționala mare, după ce la acțiunea precedentă Man a evoluat pentru echipa U21.

„Vreau să dau 100% meci de meci. Mă bucur că eu și Tase reușim să culegem roadele. Ne doream foarte mult să fim pe locul 1 când ieșim pe teren, în această seară. Ne bucurăm că am reușit să câștigăm la câteva goluri diferență. Am avut ocazia să egalăm repede și asta ne-a permis să revenim în joc. Trecem printr-o perioadă bună și avem motive de bucurie.

Nu știu ce demonstrează golurile marcate după ce am fost conduși, probabil reușim să gestionăm mai bine situațiile dificile față de cum o făceam anul trecut. Obiectivul nostru în acest sezon este să fim pe locul 1. Am muncit mult să ajungem aici și nu vrem să mai pierdem primul loc, mai ales că nu văd de ce s-ar întâmpla asta dacă ne vom pregăti la fel ca până acum.

Mă bucur foarte mult pentru convocarea la echipa națională, este un moment frumos în cariera mea. Fiecare jucător își dorește să joace la națională și este o mândrie. Nu mă așteptam să merg la echipa mare, credeam că voi merge să îi ajut pe băieții de la tineret. Le urez mult noroc, îmi pare rău că nu sunt lângă ei, dar voi da 100% unde sunt convocat pentru că sunt un jucător profesionist”, a spus Dennis Man la Digisport.

Florin Tănase despre plecarea de la FCSB: „Se va întâmpla într-o perioadă de transferuri”

Și căpitanul roș-albaștrilor, Florin Tănase, a fost încântat de succesul echipei sale și de convocarea la echipa națională, pe care susține că o așteaptă de doi ani. Tănase a vorbit și despre competiția dintre el și Dennis Man. Cumulat, cei doi au marcat 18 goluri în actualul sezon al Ligii 1, mai mult decât oricare alt club din prima divizie.

„Mă bucur că am reușit să înscriu. Nu știu dacă am fost eu omul meciului. Toată echipa a jucat foarte bine, mai ales în repriza a doua. Dar sunt fericit că am reușit să marchez și să îmi ajut echipa să ia cele trei puncte. N-am mai dat gol din lovitură liberă de când eram mic, la Republicani B. La antrenamente mi-a mai ieșit, dar în meciuri nu.

Din punctul meu de vedere, nu este nicio competiție cu Man. M-aș bucura să marcheze Dennis meci de meci și să luăm cele trei puncte și cred că și el gândește la fel. Dacă am marcat mai mult decât toate echipele din Liga 1 înseamnă că avem calitate.

Cred că doi ani am așteptat această convocare, mă duc cu un moral bun. Sper să joc și să o fac cât mai bine. Îmi doresc să continui evoluțiile bune și acolo, de aia mă duc. Am avut și evoluții bune și mai puțin bune în ultimii ani, dar important este că acum sunt într-o formă bună și sper să joc bine la națională. O să vă anunț când plec de la FCSB. În perioada de transferuri, oricum. Nu știu anotimpul. nu mi-a zis nimic impresarul până acum”, a spus Tănase.

Valentin Crețu a vorbit despre un vis împlinit, după FCSB – FC Botoșani 4-1: „Mi-a dat domnul Meme pe WhatsApp convocarea”

Fundașul dreapta în vârstă de 32 de ani, Valentin Crețu, a fost convocat în premieră la naționala României. Fostul jucător de la Rapid și Gaz Metan Mediaș este foarte bucuros că va avea ocazia să se prezinte la lotul „tricolorilor” și se declară încântat și de faptul că este pe primul loc alături de colegii de la FCSB.

„Am luat gol repede, dar ne-am făcut jocul nostru. Băieții am fost montați și am câștigat. Bine că am revenit, dar pentru noi, fundașii, nu e plăcut că am primit gol. Bine că am dat patru, ne bucurăm că am câștigat. Am luat gol la prima acțiune, dar bine că ne mișcăm tot mai bine.

Ne doream să fim pe primul loc și sper să rămânem acolo până la final. Îi simt montați pe băieți, nu s-a mai luat titlul de mult, muncim mult la antrenament și se vede pe teren. Avem jucători talentați care au văzut că fără muncă și ambiție nu pot face nimic.

Eram cu familia în oraș când am aflat că voi fi convocat. Mi-a dat domnul Meme pe WhatsApp convocarea. Așteptam de mult timp, pentru că am muncit. Mi s-a îndeplinit și acest vis. Vă las pe voi să spuneți dacă este o surpriză. Joc la FCSB, nu la vreo echipă mică, am jucat constant… Mi-am pus multe targeturi, și pe acesta de a ajunge la națională îl aveam. Sunt un tip ambițios, m-am schimbat mult și nu contează vârsta. Vârsta mi-am arătat-o pe teren, la fiecare meci. Îmi doresc doar să fiu sănătos”, a afirmat și Crețu.