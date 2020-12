Dennis Man a ratat transferul în Rusia pentru 1.000.000 de euro! Schema financiară oferită lui Becali. Exclusiv

Dennis Man este cel mai bine cotat fotbalist din Liga 1 în sezonul 2020-2021 şi a atras atenţia cluburilor din străinătate. FANATIK a aflat cum a ratat transferul în prima ligă din Rusia pentru 1.000.000 de euro.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Gigi Becali vrea să dea lovitura cu Dennis Man, iar patronul FCSB nu vrea să renunţe prea uşor la mijlocaşul ofensiv de 22 de ani. După prestaţiile bune din această toamnă, Krasnodar a vrut să-l transfere, însă oferta ruşilor nu a fost pe placul omului de afaceri.

Din informaţiile FANATIK, ruşii au pregătit o schemă financiară interesantă pentru Gigi Becali. Oficialii lui Krasnodar au oferit 6.000.000 de euro, bani care urmau să intre direct în conturile FCSB, iar suma finală putea ajunge la 11.000.000 de euro cu ajutorul bonusurilor oferite de ruşi.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dennis Man, transfer ratat în Rusia pentru 1.000.000 de euro

FANATIK a aflat că oferta lui Krasnodar nu a fost pe placul lui Gigi Becali. Mai exact, patronul FCSB era dispus să-l vândă pe fotbalistul de 22 de ani în schimbul a 12.000.000 de euro, sumă în care ar fi intrat şi bonusurile oferite iniţial de clubul din prima ligă a Rusiei.

Transferul lui Dennis Man la Krasnodar, anunţat de gsp.ro, i-ar fi adus oportunitatea să joace în 16-imile de finală din Europa League. Ruşii au terminat pe locul 3 în grupele Ligii Campionilor şi au ajuns în a doua competiţie continentală, unde o va întâlni pe Dinamo Zagreb.

ADVERTISEMENT

Dennis Man este evaluat la 6.500.000 de euro, după ce cota fotbalistului de 22 de ani a crescut cu 1.500.000 de euro după prestaţiile din această toamnă. În actualul sezon, fotbalistul transferat de la UTA Arad a marcat 15 goluri în 16 meciuri şi este golgeterul campionatului.

La 12 ani a fost la un pas de Manchester City

Dennis Man a fost protagonistul unui spot publicitar motivaţional în toamnă, în care a dezvăluit ce a simţit atunci când a ratat transferul la Manchester City. La 12 ani, vedeta celor de la FCSB a fost la o selecţie organizată de clubul din Premier League, însă nu a fost oprit de englezi.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“Talentul este un dar. În plus, mai ai nevoie și de multă muncă. Când aveam 12 ani, am dat probe pentru Manchester City. Părea un vis devenit realitate. Dar visul a durat puțin, nu am reușit să fiu selectat. A fost o lovitură grea, una care te pune la pământ. Dar am reușit să mă ridic.

Am muncit mult în fiecare zi și a meritat tot efortul. Cu ajutorul clubului, antrenorilor și al colegilor de echipă, pot spune că am ajuns un jucător de fotbal profesionist. Înscriam, pasam, câștigam. Până când a apărut o nouă lovitură (n.r. pandemia de coronavirus). În doar câteva luni, lumea s-a schimbat. Dar mingea nu se poate opri din mișcare și nici noi.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Știm că ne vom ridica cu mai multă forță ca oricând, ne vom întoarce la sport, vom fi pregătiți și vom sărbători cu mulțimea din nou. Pentru că nimic nu ne poate opri”, spunea Dennis Man în clipul motivaţional.