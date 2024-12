pentru toți oamenii care activează în sportul românesc. Revenită în forță după o pauză de mai bine de zece ani, gala a aliniat oaspeți de seamă din lumea fotbalului și nu numai. Dennis Man a venit cu un avion privat la ceremonie.

Dennis Man a venit cu private jet-ul din Italia ca să-și ridice premiul de fotbalist al anului la Super Gala Fanatik: „Mă motivează să arăt că sunt demn de acest trofeu”

Dennis Man este de departe cel mai în formă fotbalist român al momentului. Cu 4 goluri și 4 pase decisive în 15 apariții de Serie A, Man este un jucător esențial în cadrul echipei naționale de fotbal a României, mai ales de la revenirea lui Mircea Lucescu.

Jucătorul de 26 de ani este curtat de mai multe echipe de top din Europa, iar evoluțiile sale vorbesc de la sine. Inter este ultimul mare nume din fotbal care s-a interesat de situația fotbalistului cu 32 de selecții și 9 goluri la naționala României.

Man a surprins pe toată lumea la SUPER GALA FANATIK 2024. Acesta a zburat cu un avion privat la București pentru a-și ridica premiul de cel mai bun jucător român al anului 2024.

„Aș vrea să încep prin a mulțumi celor care m-au votat, colegilor de la echipa națională, de la Parma, antrenorilor pe care i-am avut până acum și nu în ultimul rând familiei, care este mereu alături de mine.

Anul 2024 cred că a fost un an bun, am avut șansa de a participa cu echipa națională la un Campionat European și am reușit promovarea cu Parma în Serie A. Cu siguranță acest trofeu mă motivează să arăt pe viitor, prin evoluțiile mele, că sunt demn de acest premiu”, a declarat Dennis Man la SUPER GALA FANATIK 2024.

„Vreau să îi mulțumesc special lui Giovanni Becali, pentru că Dennis Man a venit cu un avion privat și ne-a onorat la această gală”, a precizat Horia Ivanovici.

Dennis Man – „Tricolorul” anului 2024

Evoluțiile lui Dennis Man i-a cucerit pe suporterii români din lumea întreagă. Fotbalistul care evoluează la Parma Calcio a fost votat .

Federația Română de Fotbal a mers până în Italia pentru a-i acorda această distincție starului de la Parma, iar acolo Man a explicat și care este marele său vis alături de echipa națională, după un 2024 fabulos.

„Cu siguranță a fost cel mai bun an al meu, am avut evoluții bune. La final de an sunt fericit. Sunt cel mai mândru că am avut șansa să particip la Campionatul European cu echipa națională. Având în vedere că am avut evoluții constant bune, am meritat să încheiem grupa pe locul întâi.

Calificarea la Campionatul Mondial ar fi un vis, pentru că am avut șansa de a evolua la EURO, mi-aș dori enorm de mult să am șansa să evoluez cu echipa națională și la un Campionat Mondial. Îmi doresc să fiu sănătos, să ne calificăm la Mondial și să rămân cu Parma în Serie A”, a declarat Dennis Man pentru .

Dennis Man - FOTBALISTUL ANULUI: „Acest trofeu ma motiveaza” | Super Gala Fanatik 2024