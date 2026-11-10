Sport

Dennis Man, aproape de transferul carierei! Ce au scris jurnaliștii din Italia

Gabriel Neagu
10.11.2026 | 13:27
Dennis Man aproape de transferul carierei Ce au scris jurnalistii din Italia
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Dennis Man s-ar putea transfera în Serie A, iar presa din Italia este încântată. sursa foto: colaj fanatik / hepta
Dennis Man are un sezon slab la PSV Eindhoven, dar acest lucru nu îl poate opri din drumul către un transfer important. Românul a fost caracterizat de presa din Italia.
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Dennis Man (28 de ani) pare să aibă viață grea la PSV Eindhoven, după ce nu l-a convins pe Peter Bosz că merită să fie introdus în primul ”11”al campioanei Olandei. Situația complicată a ”tricolorului” ar putea fi un moment prielnic pentru alte cluburi europene ce vor să obțină semnătura sa.

Dennis Man ar putea fi transferat în Italia

Extrema lui PSV s-ar afla în vizorul lui Lazio, liderul surprinzător al campionatului italian. Formația de pe Stadio Olimpico a analizat posibilitatea unui transfer. Italienii consideră că Dennis Man s-ar integra perfect în sistemul de joc al lui Gennaro Gattuso, în ciuda concurenței uriașe pentru un loc de titular în primul ”11” al capitolinilor.

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Românul ar concura pentru titularizare cu Gustav Isaksen și Matteo Cancellieri. Totuși, calitățile sale i-ar oferi o șansă reală de a evolua pentru Lazio. Dennis Man ar putea ajunge la liderul din Serie A, în această iarnă, sub formă de împrumut. Trupa de pe Olimpico ar dori să introducă o clauză de cumpărare definitivă în cazul în care ”tricolorul” se ridică la nivelul așteptărilor.

”Strategia conducerii clubului Lazio include formularea unei oferte de împrumut cu opțiune de cumpărare, o soluție inteligentă care le-ar permite să testeze potențialul jucătorului pe scena italiană, fără constrângeri financiare imediate. Într-un sistem dinamic și agresiv, care mizează pe un pressing avansat și pe viteză în ultimii 30 de metri, calitățile fizice și tehnice ale românului s-ar potrivi perfect cu filosofia fotbalistică a antrenorului”, au scris jurnaliștii de la Lazionews24.

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Dennis Man a fost convocat la națională

România mai are de disputat două partide în Liga Națiunilor și speră să salveze parcursul dezastruos din competiție. După primele patru meciuri disputate, ”tricolorii” nu au obținut niciun punct și sunt la patru lungimi în spatele echipei de pe locul 3, Polonia. Pentru a se salva de la retrogradarea în a treia urnă valorică a competiției, România are nevoie de o victorie contra Poloniei și Bosniei, iar ”vulturii albi” pot obține maxim un punct contra Suediei.

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Pentru meciurile decisive, Gică Hagi a chemat 27 de jucători, printre care și Dennis Man. Totuși, Nicolae Stanciu și Valentin Mihăilă au acuzat probleme medicale. În schimb, selecționerul l-a chemat pe Rareș Ilie, de la divizionara secundă din Italia – Mantova. Aceasta este lista jucătorilor care vor lua parte la partidele din luna noiembrie:

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  • PORTARI: Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0);
  • FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 41/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 32/1), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 7/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 12/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 4/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 10/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 55/2), Lisav EISSAT (Bristol City, 6/0);
  • MIJLOCAȘI: Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 16/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 78/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 41/5), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 90/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 11/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 4/0);
  • ATACANȚI: Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 48/12), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 19/1), Rareș ILIE (Mantova | Italia, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 40/5), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 57/8), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 11/3).
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