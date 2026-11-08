Dennis Man ar putea reveni în Serie A din ianuarie! O echipă de top este interesată

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Dennis Man (28 de ani) a strâns doar 60 de minute în ultimele 2 luni și jumătate la PSV, antrenorul Peter Bosz preferând să se bazeze pe fotbaliști precum Ivan Perisic, Esmir Bajraktarevic sau Ruben van Bommel. În acest context, internaționalul român ar putea părăsi echipa în iarnă, iar o posibilă destinație este Serie A. Lazio, care a făcut în vară o ofertă pentru Man, îl dorește în continuare.

Dennis Man ar putea ajunge la Lazio în iarnă

Jurnalistul italian Nicolo Schira a dezvăluit sâmbătă seară că Lazio ar putea face o nouă ofertă pentru Dennis Man în iarnă, ținând cont de situația în care se află internaționalul român la PSV. „Dennis Man ar putea pleca de la PSV în iarnă pentru a juca mai mult. Lazio este interesată în continuare de un împrumut cu opțiune de cumpărare”, a precizat acesta pe contul său de X.

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Cele două formații au negociat și în vară, însă mutarea a căzut. Impresarul în luna septembrie, la emisiunea GIOVANNI SHOW. Transferat de PSV în vara anului trecut pentru 9 milioane de euro, Man a marcat 11 goluri și a oferit 7 pase decisive în primul său sezon, iar formația din Eindhoven a cucerit titlul.

În stagiunea actuală, fostul jucător de la FCSB a strâns doar 159 de minute în 7 jocuri, neavând nicio contribuție decisivă. Sezonul se anunță a fi unul mai complicat pentru PSV, care după 11 etape ocupă locul 3, în urma rivalelor Feyenoord și Ajax. În Champions League, gruparea din Eindhoven a obținut 4 puncte în primele 4 runde și ocupă momentan locul 24.

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Lazio, start fabulos în noul sezon. Ce rivali pe post ar avea Dennis Man

Lazio are un start excelent de sezon sub comanda lui Gennaro Gattuso. În primele 10 runde, formația din capitala Italiei a avut un bilanț de 9 victorii și o remiză, ocupând momentan primul loc în campionat, cu 28 de puncte, 3 în plus față de . La Lazio, Dennis Man s-ar lupta pentru un loc de titular cu Gustav Isaksen și Matteo Cancellieri. Danezul este golgheterul echipei în acest start de sezon, cu 4 reușite, în timp ce internaționalul italian a punctat o singură dată.

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Dennis Man a evoluat în Serie A pentru Parma, în sezoanele 2020-2021 și 2024-2025. În cele 47 de partide disputate, internaționalul român a marcat de 6 ori și a oferit 6 pase decisive. Dacă va reveni în eșalonul de top al fotbalului italian, Dennis Man îi va avea ca rivali pe coechipierii de la echipa națională, Radu Drăgușin (Fiorentina) și Daniel Bîrligea (Frosinone).

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