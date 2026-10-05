Dennis Man, atac la Hagi după România – Suedia? „Avem nevoie de timp să ne acomodăm cu el”

ADVERTISEMENT

Dennis Man nu înțelege de ce naționala României nu mai reușește să facă nici măcar un punct, însă le promite fanilor că sub comanda lui Gheorghe Hagi „tricolorii” vor arăta altfel în viitor. Man și colegii săi și-au dorit foarte mult victoria în această seară la București, dar n-a fost să fie.

Dennis Man și colegii săi de la echipa națională nu știu de ce nu reușesc să bată pe nimeni

România a ajuns la a 4-a înfrângere consecutivă în Nations League și a căzut pe locul 58 al naționalelor în lume, cea mai slabă clasare din istorie. Echipa națională nu are momentan, așadar, nicio perspectivă să spere la o calificare la un campionat european sau mondial.

ADVERTISEMENT

„O acțiune foarte proastă, nu a ieșit nimic. Lucrurile merg prost, din păcate, parcă mergem în gol. Dezamăgirea este foarte mare. Ne doream foarte mult să le facem o surpriză plăcută fanilor în această seară, dar, din păcate, nu se leagă nimic”, a declarat Dennis Man la Antena 1 imediat după meci.

de la ei, în contextul în care au fost voci care au anunțat că fostul mare jucător al Generației de Aur nu știe să se exprime și să se facă înțeles în vestiar.

ADVERTISEMENT

Vestiarul îl susține pe Gheorghe Hagi pentru funcția de selecționer: „Suntem alături de el”

„Încet-încet, e normal să înțelegem ce ne spune. Avem nevoie de timp să ne acomodăm cu el. Știe foarte mult fotbal, încearcă să ne învețe. Nu știu dacă meritau ei să câștige acest meci. Noi, ca jucători, suntem alături de el, îl susținem mereu, suntem împreună. Noi, ca jucători, nu putem lua decizii, decât să ne conformăm”, a completat fotbalistul.

ADVERTISEMENT

Deși a început titular meciul cu Suedia și a jucat 93 de minute A avut, într-adevăr, o acuratețe ridicată a paselor (77%), reușind 17 din 22. A șutat de două ori, o singură dată pe poartă și a reușit un singur dribling. Cu toate că a fost inexistent în faza defensivă, Man a câștigat 5 din 10 dueluri, având o notă finală de 6,9 conform analiștilor.