Sport

Dennis Man, atac la Hagi după România – Suedia? „Avem nevoie de timp să ne acomodăm cu el”

Dennis Man a părut descumpănit după o nouă înfrângere, de această dată cu Suedia. Chiar și așa, fotbalistul echipei naționale crede că Gică Hagi este varianta perfectă pentru selecționer.
Flaviu Popa
06.10.2026 | 00:44
Dennis Man atac la Hagi dupa Romania Suedia Avem nevoie de timp sa ne acomodam cu el
ULTIMA ORĂ
Dennis Man, supărat după înfrângere Foto: Renato Anghelescu / FANATIK.
ADVERTISEMENT

Dennis Man nu înțelege de ce naționala României nu mai reușește să facă nici măcar un punct, însă le promite fanilor că sub comanda lui Gheorghe Hagi „tricolorii” vor arăta altfel în viitor. Man și colegii săi și-au dorit foarte mult victoria în această seară la București, dar n-a fost să fie.

Dennis Man și colegii săi de la echipa națională nu știu de ce nu reușesc să bată pe nimeni

România a ajuns la a 4-a înfrângere consecutivă în Nations League și a căzut pe locul 58 al naționalelor în lume, cea mai slabă clasare din istorie. Echipa națională nu are momentan, așadar, nicio perspectivă să spere la o calificare la un campionat european sau mondial.

ADVERTISEMENT

„O acțiune foarte proastă, nu a ieșit nimic. Lucrurile merg prost, din păcate, parcă mergem în gol. Dezamăgirea este foarte mare. Ne doream foarte mult să le facem o surpriză plăcută fanilor în această seară, dar, din păcate, nu se leagă nimic”, a declarat Dennis Man la Antena 1 imediat după meci.

Dennis Man spune că e nevoie de timp ca jucătorii să înțeleagă ce vrea Gheorghe Hagi de la ei, în contextul în care au fost voci care au anunțat că fostul mare jucător al Generației de Aur nu știe să se exprime și să se facă înțeles în vestiar.

ADVERTISEMENT
Ce au dispus judecătorii în cazul trapper-ului Ian, după ce a urinat pe...
Digi24.ro
Ce au dispus judecătorii în cazul trapper-ului Ian, după ce a urinat pe scenă, la Arenele Romane

Vestiarul îl susține pe Gheorghe Hagi pentru funcția de selecționer: „Suntem alături de el”

„Încet-încet, e normal să înțelegem ce ne spune. Avem nevoie de timp să ne acomodăm cu el. Știe foarte mult fotbal, încearcă să ne învețe. Nu știu dacă meritau ei să câștige acest meci. Noi, ca jucători, suntem alături de el, îl susținem mereu, suntem împreună. Noi, ca jucători, nu putem lua decizii, decât să ne conformăm”, a completat fotbalistul.

ADVERTISEMENT
Lucrul pe care puțini îl știu despre Luca Niculescu, premierul nominalizat de Nicușor...
Digisport.ro
Lucrul pe care puțini îl știu despre Luca Niculescu, premierul nominalizat de Nicușor Dan. ”Aveam asigurat locul”

Deși a început titular meciul cu Suedia și a jucat 93 de minute, Dennis Man a atins mingea de doar 34 de ori. A avut, într-adevăr, o acuratețe ridicată a paselor (77%), reușind 17 din 22. A șutat de două ori, o singură dată pe poartă și a reușit un singur dribling. Cu toate că a fost inexistent în faza defensivă, Man a câștigat 5 din 10 dueluri, având o notă finală de 6,9 conform analiștilor.

ADVERTISEMENT
Notele lui Marceș Pușcaș după România – Suedia 0-1. Singurul „tricolor” criticat: „S-au...
Fanatik
Notele lui Marceș Pușcaș după România – Suedia 0-1. Singurul „tricolor” criticat: „S-au dispensat de el de proști? Dă emoții la fiecare fază!”
Florin Prunea, exploziv după a patra înfrângere consecutivă a lui Gică Hagi pe...
Fanatik
Florin Prunea, exploziv după a patra înfrângere consecutivă a lui Gică Hagi pe banca României: „Suntem Andorra!? Nu îți dă nimeni timp”
Cinci „secvențe” în care fanii români de pe Arenă au votat „Hagi selecționer”...
Fanatik
Cinci „secvențe” în care fanii români de pe Arenă au votat „Hagi selecționer” la România – Suedia 0-1!
Tags:
Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
Parteneri
Bombă! Un nou scandal. Ce ar fi făcut Răzvan Burleanu și Gabi Bodescu...
iamsport.ro
Bombă! Un nou scandal. Ce ar fi făcut Răzvan Burleanu și Gabi Bodescu în Polonia: 'Știți ce-am auzit?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!