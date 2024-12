Dennis Man: „Când am plecat la Parma, Gigi Becali mi-a dat o icoană și mi-a zis: «Du-te, copile, cu Dumnezeu înainte pe drumul tău!»”

Dennis Man este fotbalistul anului 2024. L-a luat personal. Cu ajutorul direct al lui Giovanni Becali, Dennis Man a obținut o permisiune specială de o zi de la Parma și Seara, la ora 21:10, când luminile de la Marriott încă mângâiau numele imense care ne-au onorat cu prezența, Dennis Man era în avionul de Bologna și se întorcea în Italia.

Dennis Man, fotbalistul anului 2024 la Super Gala Fanatik. „Promovarea cu Parma era un obiectiv important pentru mine”

Am avut șansa de a sta o oră de vorbă cu el în noul birou al „Becali Sport” din Pipera. Îl știam pe Dennis, dar acum l-am cunoscut. Nu e doar un super-fotbalist. Este un tip sincer, modest, direct, familist, vesel. Este viitorul. Iar viitorul sună bine. Și pentru el, și pentru fotbalul românesc. Plus o promisiune de la arădean: după Euro, vine Mondialul!

Salutare, Dennis! Este 2024 cel mai bun an al tău?

– Cu siguranță! Per total sunt fericit cu ce am reușit în 2024. Cred că cea mai mare realizare este participarea cu echipa națională la Campionatul European, apoi promovarea cu Parma în Serie A. Era un obiectiv foarte important pentru mine.

Hai să derulăm puțin Euro 2024… Când ai plecat în Germania, unde credeai că o să ajungă România?

– Eram optimist, chiar dacă știu că oamenii nu prea aveau încredere. Noi, ca și grup, știam ce avem de făcut la Campionatul European, eram uniți și într-un final cred că ne-am descurcat destul de bine.

A fost o surpriză și pentru voi, jucătorii, debutul cu Ucraina, acel 3-0?

– Noi eram încrezători că putem face rezultate mari și asta s-a văzut încă din primul meci. A urmat apoi partida cu Belgia și îmi pare rău că am primit golul acela atât de repede. Dacă nu se întâmpla asta, sunt convins că desfășurarea era cu totul și totul alta. Într-adevăr, Belgia e o echipă puternică, are jucători foarte buni.

Cum ai dormit în noaptea dinaintea meciului decisiv de calificare cu Slovacia?

– A fost tensionat, asta e adevărat. Nu ne-am gândit la egal, noi mereu la echipa națională pornim cu ideea că trebuie să câștigăm. Câteodată se poate, câteodată nu. Cum nu s-a putut în optimea de finală cu Olanda, în care pe foaie părea că nu avem nicio șansă. Dar chiar și așa, între noi a fost o încredere că putem să-i depășim. Nu a fost ziua noastră. Oricum, dacă intri pe teren cu ideea că nu ai nicio șansă, atunci mai bine nu intri!

„A fost cel mai frumos sentiment din cariera mea când fanii au cântat imnul în Germania”

Cât a contat Zidul Galben la turneul final?

– Enorm! Suporterii noștri ne-au susținut la fiecare întâlnire într-un număr foarte mare. La primul meci, cel cu Ucraina, de la München, parcă simțeam că jucăm la București. Aproape trei sferturi din stadion era galben! Cred că a fost cel mai frumos sentiment din cariera mea când fanii români au cântat imnul României în Germania.

Ce are așa special această Generație de Suflet?

– Cred că este o formulare corectă. Această generație are suflet în primul rând. Suntem conștienți că, doar ca și grup, noi putem face lucruri mari. Suntem uniți, avem și norocul că mulți dintre noi am jucat și la naționalele de juniori, la cea de tineret care a făcut un turneu mare în Italia, în 2019.

O singură dată m-am întâlnit cu domnul Gică Hagi când a venit în Germania la hotelul tricolorilor. Nu mi-am permis să discut între patru ochi cu el, dar îl respect foarte mult. Iar cu Ianis Hagi am speranța că o să ajung să jucăm împreună și la o echipă de club, nu doar la naționala României” – Dennis Man

Acea semifinală de tineret, din 2019, este prima ta mare realizare.

– Într-adevăr, dar cred că nu există termen de comparație între un turneu final de tineret și unul de seniori. În Italia a fost frumos, astă-vară în Germania a fost superb. A fost de povestit nepoților, cum se mai spune.

Care sunt cei mai buni prieteni ai tăi la națională?

– Mă înțeleg bine cu toți, dar vorbesc mai mult cu Valentin Mihăilă, cu Marius Marin, cu Moruțan, cu Nicușor Stanciu. Cu Vali sunt și coechipier la Parma, suntem zilnic împreună, ieșim să mâncăm.

Cu Oli mai aveați voi glume de genul ce bătrâni sunteți față de ce vine din spate…

– Da, avem și acum gluma asta. La ce tineri de 17 și 18 ani joacă în Liga Campionilor, noi suntem chiar bătrâni la 25-26 de ani.

Pe mine nu mă deranjează când sunt criticat în presă. Iau totul constructiv, încerc să învăț din fiecare detaliu. Sunt un om care ține la critici, ca să spun așa. Din punctul ăsta de vedere, nu poate nimeni să-mi reproșeze ceva, nu sunt vreun supărăcios” – Dennis Man

„Pe mine m-a surprins decizia lui Edi Iordănescu. Nu știam și nici nu simțeam că va pleca”

Știai că pleacă Edi Iordănescu după turneul din Germania?

– Nu știam și nici nu simțeam că va face acest pas. Pe mine m-a surprins decizia dânsului! Am avut rezultate bune, ne-am înțeles excelent, a format un grup tare. Acum a venit nea Mircea și ne continuăm drumul.

La ce te-ai gândit prima oară când ai aflat că Mircea Lucescu este noul selecționer?

– Eram nerăbdător să lucrez cu dânsul, să învăț și de la el. A venit cu o experiență uriașă și avem doar de învățat.

Te așteptai la acest parcurs perfect din Liga Națiunilor?

– Să fiu sincer, mă așteptam. La echipa națională este o atmosferă bună, s-a creat un grup și există această mentalitate de a lupta, de a da totul să câștigăm fiecare meci. Nu este nimic întâmplător că am avut doar victorii în grupa de Liga Națiunilor.

9 goluri în 32 de meciuri are Dennis Man pentru naționala României, debutat fiind de Cosmin Contra pe 27 martie 2018, în amicalul România – Suedia 1-0. Avea 19 ani, 7 luni și o zi

„Sunt conștient că e greu să ajung la Real Madrid, dar rămân fanul lor”

A fost o discuție după Euro și despre un eventual transfer al tău de la Parma, dar ai decis să-ți prelungești contractul.

– cunosc clubul foarte bine, clubul mă cunoaște pe mine. Prelungirea contractului cu Parma a fost cea mai bună decizie pe care am luat-o.

Cum te simți când citești că te vrea Milan, Dortmund, Roma, echipe mari?

– Nu-mi prea place să vorbesc despre alte echipe, ar fi o lipsă de respect față de Parma. Oricine se simte bine când e apreciat, dar eu mă concentrez doar pe ce am de făcut acum la Parma. În viitor, doar Dumnezeu știe ce va fi pentru mine.

Când erai puști, te declarai fan al fotbalului spaniol și fan Real Madrid. Mai e valabil?

– Chiar dacă joc în Italia, rămâne valabil. Și acum urmăresc meciurile Realului, sunt fan și îmi place să mă uit la partidele din Spania. Sunt conștient că e greu să ajung la Real Madrid, la ce jucători au, dar eu merg pe drumul meu și încerc să am evoluții cât mai bune.

1,5 milioane de euro este salariul anual al lui Man la Parma, mărit la prelungirea din vara lui 2024

Cum a ratat un contract la Manchester City? „A fost cea mai grea perioadă din viața mea”

Apropo de echipe mari. La vîrsta de 12 ani ai dat mai multe teste la Manchester City. Ce s-a întâmplat atunci?

– Am avut o perioadă de trei ani în care mergeam de două ori pe an, iarna și vara, la probe la Manchester City. Durau cam două săptămâni. Ultima oară m-am dus cu niște probleme la spate, crescusem foarte mult. Era fix momentul în care se decidea totul: adică ori îți ofereau un contract în Academie, ori mergeai pe drumul tău. Eu, din păcate, a trebuit să plec pe drumul meu.

Cum suna Manchester City…

– Să fiu corect. Nici nu m-am ridicat la nivelul așteptărilor, pentru că nu mă simțeam bine din punct de vedere fizic. A fost o perioadă grea, poate cea mai grea perioadă din viața mea. Am făcut un tratament la spate, zilnic mergeam cu tata, apoi mă duceam la bazin. Nu a fost deloc ușor, dar nu mai am niciun fel de probleme. Mulțumesc lui Dumnezeu că sunt sănătos acum.

„Știu că a existat ofertă de la Norwich, dar nea Gigi a cerut mai mult decât dădeau englezii”

Dennis, ești un om credincios?

– Da, sunt credincios. Merg mai rar la biserică, dar îmi spun întotdeauna rugăciunea înainte de meciuri și seara, înainte de culcare.

Pentru că tot am vorbit de Anglia. Nu ai ajuns la Manchester City, dar ai ratat și Norwich. Ofertă de 5 milioane de euro pentru Gigi Becali când jucai la FCSB!

– Nu cunosc detalii despre sume, dar știu că a existat acea ofertă de la Norwich. Nea Gigi a cerut mai mult decât dădeau englezii și nu s-a mai făcut nimic. Dar apoi am plecat pe o sumă mult mai mare la Parma, în ianuarie 2021.

Hai să povestim de acest transfer. Cine te-a anunțat că te vrea Parma?

– Am vorbit cu nea Gigi și mi-a zis că sunt dorit de Parma. FCSB și Parma se înțeleseseră deja. Mi-am luat la revedere de la colegi și am plecat în Italia să semnez cu Parma.

11 milioane de euro a plătit Parma celor de la FCSB pentru Man în ianuarie 2021

„Se va rezolva la un moment dat și problema cu doamna Anamaria”

A fost o decizie grea atunci pentru tine. Ai renunțat Anamaria Prodan, agentul tău, și ai plecat în Italia cu Giovanni Becali, cel care adusese oferta de la Parma…

– Nu aș vrea să comentez acest subiect, dar la un moment dat se va rezolva și această problemă cu doamna Anamaria. Nu am mai discutat cu dânsa de atunci personal, au fost doar prezențele la tribunal.

Cât de important a fost Giovanni Becali în transferul tău la Parma?

– A fost foarte important, el fiind cel care a adus oferta Parmei. Am plecat împreună în Italia cu un avion privat, era și tata, chiar m-am simțit altfel. Te simți important, te simți fotbalist.

Cum erai în 2021 când ai ajuns la Parma, cum ești acum? Ce crezi că s-a schimbat la tine?

– Schimbările sunt majore. Când am ajuns în Italia, credeam că știu tot despre fotbal, dar m-am trezit repede la realitate. Acum știu mult mai multe, știu fotbalul italian, știu gândirea lor. Și fizic diferența este mare. Când m-am dus eram un copil, acum sunt destul de matur.

Mă înțeleg foarte bine cu Vali (n.r. – Mihăilă). E foarte important că suntem doi români la o echipă în străinătate. M-a ajutat mult când am ajuns la Parma, el era deja de șase luni la echipă” – Dennis Man

„Tata se uită la toate meciurile mele, nu ratează niciunul. E primul cu care vorbesc”

Ce înseamnă de fapt Serie A?

– Este ceva extrem de complex: calitate, tactică, antrenament fizic, recuperare. Totul organizat în cele mai mici detalii.

Cum arată o zi obișnuită a ta la Parma?

– Dimineața merg la bază, la antrenament. După, ne ducem la sală, apoi mâncăm împreună. Sunt liber în a doua parte a zilei.

Urmărești analizele de meci din Italia?

– Cu siguranță. Avem chiar un program care arată fiecărui jucător faze din meciuri cu el personal. Citesc și presa destul de des, mă uit la emisiuni de analiză. Este o presă axată foarte mult pe fotbal.

Cel mai critic este chiar tatăl tău, nu-i așa?

– Tata se uită la toate meciurile mele, nu ratează niciunul, pentru el asta e important. E primul cu care vorbesc după partide. Îmi reproșează unele lucruri, îmi mai spune ce trebuie să fac, bag la cap fiecare sfat al lui.

„Am un regret că nu am câștigat măcar un titlu cu FCSB”

Cum ți se pare parcursul FCSB în acest sezon european?

– Foarte bun. Fotbalul românesc chiar are nevoie de astfel de rezultate. Sunt fericit pentru ei. Este un parcurs excepțional, mai ales că puțini se așteptau la așa ceva.

Ce crezi că se va întâmpla la ultimul meci din grupă, în ianuarie, cel cu Manchester United?

– Fotbalul ne-a demonstrat că se poate întâmpla orice, chiar dacă adversarul este foarte, foarte valoros. Dar FCSB a jucat foarte bine meciurile de acasă, mai sunt și 50.000 de fani pe Arenă, deci… Eu știu ce înseamnă să joci cu o Arenă plină, știu cum te simți ca fotbalist.

Te-ai bucurat când foștii tăi colegi au luat titlul în vară?

– Normal că m-am bucurat, dar am avut și un sentiment de regret că nu am izbutit să câștig și eu măcar un titlu cu FCSB.

Poate o să mai ocazia la un moment dat…

– Nu știu ce să spun… Probabil când mă voi întoarce în România voi fi bătrân. Nu mă întorc prea curând acasă, dar pe final de carieră o să mai vreau să joc un an, doi în liga 1: unul la FCSB, unul la UTA! Așa ar fi frumos!

„Când ajungi la FCSB, te lovește direct tot ce se întâmplă cu tine”

Ce simțeai când erai criticat de Gigi Becali la televizor?

– În primul an, să fiu sincer, lucrurile pe care le spunea dânsul mă afectau. Apoi, încet-încet, am luat partea bună. Când ajungi la FCSB, te lovește direct tot ce se întâmplă cu tine. Mai ales că Gigi Becali are un stil aparte de a spune lucrurilor. Așa, mai abrupt. Dar așa este el. Azi te critică, mâine ești cel mai bun! Și mai e un aspect. Într-un fel vorbește nea Gigi la televizor, și altfel ne vorbea când venea la cantonament. Glumea cu noi, ne încuraja, nici nu mai știai că te criticase cu două zile în urmă la TV.

Ai mai vorbit cu el de când ai plecat la Parma?

– Nu am mai avut nicio discuție.

Ce ți-a spus Gigi Becali când ai plecat să semnezi în Italia?

– Țin minte că mi-a dat o icoană și mi-a zis: „Du-te, copile, cu Dumnezeu înainte pe drumul tău!”. Și am plecat pe drumul meu!

Bîrligea este un jucător care a crescut foarte mult. Chiar urmăresc toate jocurile celor de la FCSB. Bîrligea este acel atacant care are nevoie de o singură ocazie pentru a da gol” – Dennis Man

„Mă întorceam de la antrenament de la FCSB și-i spuneam tatălui meu: «Plec acasă la Arad, plec acasă la Arad!»”

Acum totul e roz și frumos. Dar ai avut momente în care să te gândești să renunți la fotbal?

– Am avut momente mai dificile, am avut și unele căderi. Și nu neapărat pentru că nea Gigi mă critica. Am avut momente grele în special în primul an la FCSB. Dar am avut norocul de a-l avea pe tatăl meu cu mine la București. Am stat împreună într-un apartament.

La ce greutăți de referi? La adaptare, la tinerețe, la marele oraș?

– În primul an nici nu am jucat mult, aveam puține meciuri, eram tânăr. Veneam demoralizat de la antrenamente, supărat, frustat. Ca și copil, îmi doream să demonstrez că merit să fiu la FCSB! Ajungeam la apartament și-i spuneam tatălui meu: „Plec acasă la Arad, plec acasă la Arad!”. El încerca să mă liniștească și reușea. A doua zi mergeam la antrenament ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic. De aceea spun ce important este să ai sprijinul apropiaților în momentele mai delicate. Că atunci când e bine, toți sunt lângă tine.

Familia a fost mereu lângă mine și m-a susținut, în principal tatăl meu. Mama muncea mult, era mai ocupată, dar ajutorul părinților mei a fost cel mai important pentru cariera mea de fotbalist. Tata și-a dedicat tot timpul pentru a fi lângă mine!” – Dennis Man

Timp liber, planuri de căsătorie, counter-strike: „La un moment dat eram ca Alibec”

Cum îți petreci timpul liber?

– Îmi place să stau foarte mult cu familia. Sunt un om care preferă să stea mai mult cu apropiații. Ies rar, doar pentru cină împreună cu iubita mea.

Planuri de căsătorie?

– Cu siguranță! Ne și cunoaștem de foarte mult timp, suntem împreună de când eram la UTA, deci de vreo 10 ani. Vor fi și planuri de căsătorie, vedem când.

Filme sau cărți?

– Filme.

Te mai joci counter-strike?

– Acum, nu, dar la un moment dat eram și eu ca și Alibec. Am renunțat. Nu jucam nopțile, dar ziua, când aveam timp, rupeam jocul!

„Sincer ți-o spun, dacă nu eram fotbalist chiar nu știu ce făceam, în ce direcție o apucam!”

Ce sfaturi ai pentru tinerii care vor să fie Dennis Man?

– În primul rând să fie încrezători, să muncească mult. Cu siguranță sunt perioade în care fiecare copil vrea să renunțe. Dar acela este momentul în care trebuie să muncești de două ori mai mult și să crezi în visul tău.

Pentru mulți ești deja un model, un idol. Îți cer tricouri, autografe, te copiază…

– Da, îmi face mare plăcere să-i văd. Și mai e un sfat foarte important: să nu renunțe niciodată la școală, pentru că școala este foarte importantă. Și o spun eu, care am pus școala pe locul doi și cred că am greșit.

Ce ai fi făcut dacă nu ajungeai fotbalist?

– Am mai avut discuția aceasta și cu tata, și cu prietena mea. Nu știu ce aș fi făcut… Pentru mine a existat un singur obiectiv: să ajung fotbalist profesionist! Sincer ți-o spun, dacă nu eram fotbalist chiar nu știu ce făceam, în ce direcție o apucam!

Campionatul Mondial?

– E unul dintre obiectivele mele cele mai importante pentru anul 2025. Avem o șansă importantă să ne calificăm! După Euro, Mondialul!

„Am fost la un meci la UTA și nu cunoșteam pe nimeni. Am avut un sentiment ciudat ca arădean”

Aradul a dat jucători tineri foarte buni în ultimii ani. Tu, Miculescu, Rareș Pop… Și pe bani mulți!

– Cred că în Arad este foarte mult talent fotbalistic. Noi, cei care am plecat, am avut norocul de a juca la o echipă care credea în tineri. Plus că este un public care e foarte atașat de fotbaliștii locali. Când are un jucător tânăr valoros, Aradul îl susține sută la sută. Acum lucrurile s-au schimbat. Chiar am fost recent la un meci la UTA, mă uitam pe teren și nu cunoșteam pe nimeni!

E o altă strategie…

– Este, dar eu am avut un sentiment ciudat. Să fiu la meciul echipei care m-a crescut, a Aradului meu, și să nu știu niciun jucător… Înainte eram mai mulți arădeni, poate și pentru că eram la liga a doua. Acum sunt mai puțini români decât străini, nici măcar arădeni!

Îl cunosc foarte bine pe Adi Petre, deși nu am mai vorbit în ultimul timp. Am fost colegi de mici, e un fotbalist foarte talentat, dar nu știu prin ce trece acum. Când a dat gol la debutul la Euro 2019 în Italia, viitorul arăta extraordinar pentru el. Am citit că se retrage, acum s-a răzgândit, îmi pare rău…” – Dennis Man

Primul contact cu „greul” Gabi Tamaș: „Copile, vezi că aici ești la Steaua! Saluți pe toată lumea”

Îți mai amintești cum te-ai simțit când ai intrat prima oară în vestiar la FCSB, în toamna lui 2016?

– Nu aveam nici 18 ani. Echipa se antrena atunci la Domnești, nu era baza de acum de la Berceni. La Domnești, echipa se schimba în două vestiare. Într-unul erau greii, în celălalt erau copiii. Când am ajuns, eu am mers la copii. Dar a auzit Tamaș că sunt acolo și a venit direct la mine: „Copile, vezi că aici ești la Steaua! Saluți pe toată lumea!”. Când am auzit, m-am pierdut tot. Am mers cu capul plecat în vestiarul greilor și i-am salutat pe toți, unul câte unul. Îi văzusem doar la televizor. Pintilii, Bourceanu, Adi Popa, Tamaș, Muniru, Golubovic…

Cei mai puternici fundași întâlniți în carieră: un român, un italian și un olandez!

„Cât timp am jucat în România, cel mai tare fundaș cu care m-am duelat a fost Andrei Burcă de la CFR Cluj. Acum suntem colegi la echipa națională, deci am scăpat de problema asta. În Italia, sunt într-adevăr fundași foarte buni, mai ales că fotbalul italian este recunoscut pentru calitatea deosebită a stoperilor. Primul lucru pe care-l înveți ca fotbalist în Italia este să te aperi. Prima oară te aperi, abia apoi ataci. Îmi place Alessandro Bastoni de la Inter, un fundaș tânăr, cam de vârsta mea, foarte valoros și foarte puternic, cu care am avut dueluri tari. Și ca să fac top 3 fundași împotriva cărora am jucat, îl pun aici și pe van Dijk, pe care l-am întâlnit ca adversar la Euro cu naționala României”.

Dennis Man, un cuvânt despre 4 „grei”

Giovanni Becali: Profesionist

Profesionist Gigi Becali: Sufletist

Sufletist Mircea Lucescu: Experiență

Experiență Edi Iordănescu: Motivator

Carte de vizită Dennis Man

Data nașterii: 26 august 1998, Vladimirescu (Arad)

Carieră: CS Vladimirescu (2005 – 2009), Atletico Arad (2009 – 2014), UTA (2014 – 2016), FCSB (2016 – 2021), Parma (2021 – ?)

15 milioane de euro este cota actuală a lui Dennis Man, cea mai mare din carieră

30 iunie 2027 este data la care expiră actualul contract al lui Man cu emilienii, angajamentul fiind prelungit pe 25 iulie 2024