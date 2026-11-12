Sport

Dennis Man, coleg cu Kevin De Bruyne? „Doresc să îl transfere în iarnă”

Bogdan Mariș
12.11.2026 | 21:21
Dennis Man coleg cu Kevin De Bruyne Doresc sa il transfere in iarna
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PSV, echipa la care evoluează Dennis Man (28 de ani), îl dorește pe Kevin De Bruyne (35 de ani). FOTO: Sport Pictures
Dennis Man ar putea fi coechipier cu Kevin De Bruyne începând din această iarnă. Presa din Italia a oferit ultimele detalii cu privire la un posibil transfer.
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Dennis Man (28 de ani) nu se află într-o situație bună la PSV și ar putea părăsi echipa în această iarnă, însă în cazul în care va rămâne, e posibil ca internaționalul român să devină coechipier cu Kevin De Bruyne (35 de ani). Campioana Olandei dorește să își întărească lotul după ce a pierdut mai multe vedete în vară, iar reprezentanții clubului i-ar fi contactat deja pe cei din anturajul fotbalistului de la Napoli.

Dennis Man ar putea deveni coechipier cu Kevin De Bruyne. Belgianul, dorit de PSV

PSV a devenit campioană fără mari emoții în sezonul trecut din Eredivisie, însă în actuala stagiune misiunea formației din Eindhoven se anunță a fi mult mai dificilă. După 12 etape, echipa lui Dennis Man ocupă primul loc, însă clasamentul este foarte strâns, diferența până la locul 7 fiind de doar 6 puncte. În acest context, campioana ar dori să își intărească lotul în iarnă, după ce a pierdut în vară doi jucători foarte importanți, Ismael Saibari și Joey Veerman.

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Una dintre țintele lui PSV este Kevin De Bruyne, fotbalist care evoluează din 2025 la Napoli, unde a fost implicat în mai multe conflicte cu coechipierii sau chiar cu antrenorii. „Se pare că PSV ar dori să îl transfere pe mijlocaș în perioada de mercato din această iarnă. De asemenea, clubul ar fi luat legătura cu anturajul jucătorului pentru a vedea dacă există premisele unui transfer, deși, până în prezent, nu a fost primit niciun răspuns”, notează Gazzetta dello Sport, care citează publicația olandeză De Telegraaf.

Italienii precizează însă că mutarea are șanse mici de a se concretiza. „Napoli traversează o perioadă de criză, lucru incontestabil, după cum și nemulțumirea lui De Bruyne ar fi de înțeles. Însă, cel puțin pentru moment, rolul său central într-un proiect pe termen scurt nu pare a fi pus la îndoială. Obiectivul clubului este să-și întărească lotul în luna ianuarie pentru a rămâne competitiv pe toate fronturile, iar vânzarea unui jucător atât de important nu ar ajuta”, au precizat jurnaliștii din „Cizmă”.

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Dennis Man și Kevin De Bruyne ar putea fi adversari în Serie A

În cazul în care Kevin De Bruyne va rămâne la Napoli, acesta l-ar putea avea ca adversar pe Dennis Man. Căzut în plan secund la PSV în acest sezon, fostul jucător de la FCSB ar putea să plece de la echipă în ianuarie, iar Lazio este interesată în continuare de un transfer. Formația pregătită de Gennaro Gattuso conduce momentan clasamentul din Serie A, cu 29 de puncte, la o lungime în fața echipei lui Cristi Chivu, Inter.

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Lazio l-a dorit pe Dennis Man și în vară, însă mutarea nu s-a concretizat, iar internaționalul român a rămas la PSV, unde nu a primit prea multe șanse din partea antrenorului Peter Bosz. Extrema a strâns doar 163 de minute în 8 jocuri, fără a avea vreo contribuție decisivă. În aceste zile, Dennis Man se află în România, unde se pregătește alături de coechipierii de la echipa națională pentru meciurile cu Polonia și Bosnia din Liga Națiunilor.

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Bogdan Mariș
Bogdan Mariș
Absolvent al Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Jurnalism, Bogdan Mariș este redactor sportiv la site-ul fanatik.ro din anul 2025. A mai lucrat la TV Arad și Glasul Aradului.
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