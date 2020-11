Dennis Man, comparat cu Cristiano Ronaldo de Cornel Dinu: “Poate să facă ce vrea”

Fotbalistul de la FCSB a fost comparat de către Cornel Dinu cu jucătorul lui Juventus Torino. Dinu consideră că Man poate face aceleași lucruri ca fotbalistul portughez.

Dennis Man (22 de ani) trece prin cea mai bună formă din toată cariera sa. Vârful de la FCSB este cel mai bun marcator din Liga 1 și s-a întors la naționala mare a României. Următorul pas ar putea fi reprezentat de plecarea la o formație tare din străinătate.

Fotbalistul de la FCSB este unul dintre puținii jucători care au scăpat de criticile lui Cornel Dinu. Expertul de la Telekom Sport are cuvinte de laudă la adresa celui mai bun marcator din campionatul României (9 reușite, tot atâtea câte are și Florin Tănase).

”Man este o săgeată”

Dinu a găsit mai multe asemănări între fotbalistul echipei din București și Cristiano Ronaldo. Chiar dacă înainte de a ajunge la FCSB juca la UTA Arad mai mult ca al doilea vârf, jucătorul român este folosit acum extremă dreaptă.

Asta i-a adus aminte lui Cornel Dinu de fotbalistul portughez care juca pe același post la Sporting Lisabona, dar și la Manchester United. Portughezul a devenit un adevărat marcator. Cristiano a înscris 644 de goluri de-a lungul timpului. 130 dintre acestea au fost marcate doar în Liga Campionilor, competiție în care este cel mai bun marcator din toate timpurile.

„Man care este un jucător, o săgeată, care, părerea mea, se caută la ora actuală în fotbalul mondial şi trebuie avut grijă de el şi pus în valoare şi aruncat în lupte mai ales acum când poate. Aduceţi-vă aminte când avea 17 ani, îmi aduc aminte, la Sporting Lisabona, când era Boloni antrenor, Cristiano Ronaldo juca atacant lateral dreapta. Acum joacă pe tot frontul de atac, ceea ce ar putea să facă şi Man.

5 milioane de euro valorează Dennis Man

Dar cu serviciul, cu ceea ce înseamnă verticalizări, cu pase în profunzime, care vin din calitatea mijlocaşilor, că degeaba duc săgeata în vârful atacului meu dacă nu am coarda de la arc care să îi arunce mingea şi asta înseamnă mijlocaşii”, a spus Cornel Dinu în cadrul emisiunii Minutul 91 de pe Telekom Sport.

Contractul lui Man cu FCSB expiră în 2024. Vârful de la FCSB este cotat pe site-urile de specialitate la 5 milioane de euro. În 137 de partide a jucat Man pentru bucureșteni și a dat 44 de goluri în cei patru ani în care a fost fotbalistul FCSB-ului. Chiar dacă Cornel Dinu îl laudă, Ilie Stan, viitor adversar al FCSB-ului în Cupa României, nu e impresionat de Man.

Jucătorul FCSB-ului are patru jocuri la echipa națională și a marcat un gol. A debutat pe 27 martie 2018 într-un meci câștigat de România contra Suediei, cu 1-0. Golul victoriei a fost înscris de Dorin Rotariu. Man are și 20 de meciuri și 6 goluri pentru naționala de tineret a României. Împreună cu FCSB și-a trecut în palmares Cupa României. Man are șanse să fie titular în amicalul pe care naționala antrenată de Mirel Rădoi îl va juca contra Belarusului.

