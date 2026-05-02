Dennis Man, contribuție importantă în Ajax – PSV! Derby-ul spectaculos din Olanda a avut un final dramatic. Video

„Uitat” pe bancă de antrenorul Peter Bosz după ce PSV și-a asigurat titlul în Olanda, Dennis Man (27 de ani) a revenit pe gazon chiar în derby-ul cu Ajax și a răsplătit încrederea antrenorului său. Internaționalul român a fost introdus pe teren în minutul 72, la scorul de 1-1, și a contribuit la cea de-a doua reușită a lui PSV, însă gazdele au egalat în prelungiri.

PSV și-a asigurat titlul în Eredivisie în urmă cu aproape o lună, însă derby-ul cu Ajax rămâne un meci extrem de important pentru formația din Eindhoven. Gruparea antrenată de Peter Bosz a deschis scorul încă din minutul 1 al meciului de pe Johan Cruyff ArenA, atacantul american Ricardo Pepi punctând cu o lovitură de cap.

Ajax a egalat situația pe tabelă în minutul 11, prin fundașul Anton Gaaei, care a înscris cu o execuție frumoasă de la distanță. Rezultatul s-a menținut până în repriza secundă, Dennis Man fiind introdus pe teren în minutul 72, în locul bosniacului .

La aproximativ 5 minute după ce a intrat pe teren, Dennis Man a contribuit la reușita care a readus-o în avantaj pe PSV. Internaționalul român a ajuns într-o poziție bună după un un-doi cu Guus Til și a centrat în fața porții, de unde Myron Boadu a reușit să marcheze, după ce mingea fusese atinsă de un adversar.

Final dramatic în derby-ul Ajax – PSV

Ultimul cuvânt în derby-ul de la Amsterdam l-au avut însă gazdele de la Ajax. În minutul 90+2, portarul Kovar a respins o minge trimisă în careu de Gaaei, însă exact la Mika Godts, care a profitat de oportunitatea primită și a marcat cu un șut de la marginea careului. Așadar, duelul s-a încheiat la egalitate, 2-2, exact ca în turul campionatului.

a ajuns la 78 de puncte în clasament. De cealaltă parte, Ajax e la cota 55, fiind implicată într-o luptă acerbă cu Feyenoord, Nijmegen și Twente pentru calificarea în UEFA Champions League. Până la finalul stagiunii, PSV va mai disputa două partide: în deplasare cu Go Ahead Eagles și pe teren propriu contra celor de la Twente.