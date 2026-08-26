Dennis Man, cuvinte înduioșătoare de la soția sa, Alexandra Ionela. Ce a postat tânăra pentru a marca ziua de naștere a fotbalistului

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Acestea sunt cuvintele înduioșătoare primite de către Dennis Man de la soția sa, Alexandra Ionela. Descoperă în paragrafele următoare ce a postat superba vedetă pentru a marca ziua de naștere a fotbalistului.

Dennis Man, urare emoționantă pentru ziua sa de naștere

Fotbalistul român care joacă pe postul de extremă a fost . Dennis Man (28 ani) poate pleca la altă formație, chiar dacă clubul olandez nu vrea să-l transfere. Lucrurile merg de minune în cariera sa, cu toate că a petrecut doar un sezon la actuala echipă.

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Are , internaționalul român fiind dorit de un club din Italia. Momentan, nimic nu este bătut în cuie. Astfel, jucătorul se concentrează pe antrenamente, dar și pe viața privată. Are o relație sentimentală cu o superbă șatenă pe care o știe încă din copilărie. Alexandra Ionela Grigoriță i-a devenit soție de curând.

Cuplul a ajuns la altar la 11 ani de la prima întâlnire. Evenimentul a fost unul grandios, soția fotbalistului fiind o persoană discretă pe social media. Cu toate acestea, reușește să fie în centrul atenției cu postările sale unice. De această dată a lăsat un mesaj emoționant pentru a marca ziua de naștere a sportivului născut pe data de 26 august.

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Tânăra a ales să folosească cuvinte simple, dar speciale. Totul a fost extrem de înduioșător datorită faptului că a folosit imagini de la cununia religioasă. Partenera lui Dennis Man și-a exprimat dragostea și aprecierea pentru bărbatul pe care-l sprijină necondiționat, mai ales în ceea ce privește planul profesional.

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„Pentru dragostea mea cea mai mare. Persoana mea favorită. Prietenul meu cel mai bun. Al meu pentru totdeauna. Fie ca viața ta să fie întotdeauna la fel de frumoasă precum omul care ești. Îți voi fi mereu alături pe parcursul întregului proces. La mulți ani, iubirea vieții mele!”, a scris Alexandra Ionela, pe Instagram.

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Ce meserie are soția lui Dennis Man

Soția lui Dennis Man este urmărită de 20.000 de persoane pe social media. Alexandra Ionela Grigoriță este o tânără care nu apare des în lumina reflectoarelor. Jucătorul a cunoscut-o în perioada în care juca la Arad, înainte să facă pasul la FCSB în 2016. De-a lungul anilor l-a cucerit pe sportivul cu care s-a logodit la finalul lui 2025.

Ulterior, i-a jurat credință în fața lui Dumnezeu în iunie 2026. Nașul de cununie al cuplului este căpitanul naționalei României, Nicolae Stanciu. Tânăra este pasionată de modă, fiind concurentă în multe concursuri de frumusețe. A lucrat ca model după ce a câștigat titlul de Miss Arad în anul 2014. Apoi, a colaborat cu diverse case de modă.

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De asemenea, șatena este implicată în afaceri, gestionând investițiile jucătorului și pe cele inaugurate în calitate de cuplu. În plus, tânăra a lansat brandul vestimentar Signed98, cu hanorace, tricouri și pantaloni de trening. Partenera de viață a lui Dennis Man este una dintre cele mai frumoase iubite de fotbaliști.