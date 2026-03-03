Dennis Man, un nou gol pentru PSV. Meciul s-a terminat dramatic pentru echipa românului. Update

ADVERTISEMENT

Dennis Man (27 de ani) a început ca titular meciul cu NEC Nijmegen (locul 4 în Eredivisie) din semifinalele Cupei Olandei.

Chiar dacă Dennis Man a marcat golul de 2-1 pentru PSV, campioana Olandei a ratat calificarea în finala cupei. Gruparea antrenată de Peter Bosz a pierdut pe terenul lui NEC Nijmegen. scor 2-3. Pentru gazde, golul victoriei a fost marcat de Onal, în minutul 61.

NEC Nijmegen va juca în finala programată pe 19 aprilie 2026 cu învingătoarea dintre AZ Alkmaar și Telstar, meci care va avea loc miercuri, 4 aprilie, de la ora 21:00.

Dennis Man, gol pentru PSV și în Cupa Olandei

PSV a început prost meciul cu NEC Nijmegen din semifinalele Cupei Olandei. Gazdele au deschis scorul în minutul 6 prin Linssen. Echipa lui Peter Bosz a revenit însă rapid în joc și a egalat prin Saibari (16), care a fructificat o pasă excelentă primită de la Ivan Perisic.

Peste doar patru minute a venit rândul lui Dennis Man să iasă la rampă. Fostul superstar de la FCSB a recepționat un balon la marginea suprafeței de poartă, a intrat cu el în centru și a șutat imparabil de la 16 metri și astfel s-a făcut 2-1 pentru PSV. A fost al 10-lea gol marcat de Man în acest sezon în Olanda.

Liderul campionatului avantaj nu a putut ține de avantaj și, înaintea pauzei, a mai primit un gol. Eli Dasa (37) a punctat pentru 2-2. Totuși, dacă până la finalul partidei se va califica în ultimul act, PSV se va lupta pentru trofeu cu câștigătoarea duelului dintre AZ Alkmaar și Telstar.

Man marcase și în urmă cu trei zile în campionat

Golul lui Dennis Man din Cupa Olandei vine la doar trei zile după reușita din campionat. .

Cu nouă etape rămase până la finalul sezonului în Eredivisie, PSV este lider autoritar în Olanda. Echipa lui Peter Bosz este pe locul 1, cu 64 de puncte, cu 17 mai multe decât ocupanta locului 2, Feyenoord. Pe 3 se află Ajax, cu 44 de puncte.