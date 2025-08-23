LIVE

Dennis Man, debut oficial la PSV Eindhoven! A început duelul cu Groningen

La aproape două săptămâni după transferul la PSV Eindhoven, Dennis Man își face debutul în echipa antrenată de Peter Bosz.
Traian Terzian
23.08.2025 | 19:45
Dennis Man, titular la debutul la PSV Eindhoven. Sursă foto: @PSV
Dennis Man, titular la debutul la PSV Eindhoven. Sursă foto: @PSV

Rămas pe banca de rezerve în victoria de pe terenul lui Twente, scor 2-0, în etapa a doua a campionatului Olandei, Dennis Man a debutatla PSV Eindhoven în meciul cu Groningen.

LIVE UPDATE: PSV – Groningen 0-0

Min. 1: Partida a început! Meciul PSV – Groningen nu se vede la TV în România, însă poate fi urmărit în format live text pe FANATIK.RO. Iată cum arată echipele de start:

PSV: Kovar – Sildillia, Flamingo, Gasiorowski, Dest – Schouten, Saibari, Til – Man, Perisic, Van Bommel. Rezerve: Babadi, Bajraktarevic, Drioutech, Land, Nagalo, Obispo, Olij, Pepi, Schiks, van den Berg, Waayers, Wanner. Antrenor: Peter Bosz. 

Groningen: Jurjus – Rente, Blokzijl, Janse, Peersman – De Jonge, Resink -Taha, Van Bergen, Schreuders – Willumsson. Rezerve: Baron, Bouland, Hoekstra, Holder, Kelder, Mendes, Mercera, Prins, Seuntjens, Stubljar, van der Werff, Zawanda. Antrenor: Dick Lukkien.

Debut pentru Dennis Man la PSV Eindhoven

În runda cu numărul 3 din Eredivisie, PSV Eindhoven primește vizita celor de la FC Groningen, iar Dennis Man își va face debutul în echipa campioană a Olandei, el fiind titularizat de antrenorul Peter Bosz.

Internaționalul român este folosit în banda dreaptă a atacului, acolo unde se simte cel mai bine. PSV joacă într-un sistem 4-3-3, iar formula de start este următoarea: Kovar – Sildillia, Flamingo, Yarek, Dest – Schouten, Til, Saibari – Man, Perisic, Van Bommel.

Dennis Man, cuvinte mari la prezentarea oficială

După patru ani și jumătate petrecuți la Parma, Dennis Man a părăsit Italia în această vară și a semnat cu PSV Eindhoven un contract pe patru sezoane, după ce olandezii au plătit 8,5 milioane de euro pentru achiziționarea sa.

Imediat după ce a ajuns la un acord cu formația olandeză, internaționalul român a dezvăluit faptul că nu a avut niciun moment de ezitare atunci când a primit oferta și și-a dorit să ajungă la Eindhoven.

”E un club imens, unul care se luptă în fiecare an pentru titlu. Nu m-am gândit de două ori. Este un club pentru care orice jucător ambițios își dorește să evolueze. Cunosc mulți fotbaliști care au trecut pe aici: Madueke, Gakpo, Xavi Simons, Ronaldo… lista e lungă. PSV are o istorie impresionantă și se luptă an de an pentru trofee. Asta vreau și eu”, a spus Man.

Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
